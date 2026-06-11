Если вы только начинаете работать как самозанятый в Беларуси, перед вами рано или поздно встанет вопрос: платить налог со всех доходов или на профессиональный доход (НПД) или выбрать единый налог? Оба режима доступны физическим лицам без регистрации ИП, но работают очень по-разному. Разбираем отличия, считаем на примерах и рассказываем, что изменилось в 2026 году.

В чём разница между НПД и единым налогом

Главное отличие заключается в том, как считается налог. При НПД вы платите процент от реального дохода: это значит, что если вы заработали 1000 рублей, хаплатите 100 рублей (ставка 10%). Не заработали ничего, не платите ничего (до 1 июля 2026 года). При едином налоге сумма фиксированная: она установлена государством заранее и зависит от вашего вида деятельности и региона, а не от того, сколько вы реально заработали.

Ещё одно ключевое отличие в том, кому вы можете продавать. Единый налог позволяет работать только с физическими лицами (потребителями). НПД не имеет такого ограничения: вы можете работать как с физлицами, так и с организациями и ИП (при условии, что ваш вид деятельности включён в разрешённый Перечень СовМина №457).

НПД: платишь только с реального дохода

Налог на профессиональный доход введён в Беларуси с 1 января 2023 года. Работает через мобильное приложение «Налог на профессиональный доход» (Google Play, App Store, AppGallery). Регистрация происходит прямо в приложении, никаких походов в налоговую и деклараций не нужно.

Ставки НПД: 10% — стандартная ставка (включает подоходный налог + взносы в ФСЗН на пенсию); 4% — для пенсионеров; 20% — повышенная (при нарушении порядка формирования чеков). При доходах от белорусских организаций и ИП ставка 10% действует до 60 000 рублей в год, свыше — 20%.

Важно: на НПД нет права на больничный по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам. Пособия на детей (рождение, уход до 3 лет) — сохраняются. Также нельзя получить имущественный налоговый вычет на строительство жилья.

Единый налог: фиксированная сумма раз в квартал

Единый налог для физлиц — более старый режим.

Суть: упрачивается фиксированная сумма независимо от фактического дохода. Ставка зависит от вида деятельности и региона. Раз в квартал нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию. Взносы в ФСЗН — отдельно.

Примеры ставок единого налога по г. Минску в 2026 году (ставки повышены в среднем на 7% по сравнению с 2025 годом): репетиторство — 198 руб./мес.; видеосъёмка — 639 руб./мес.; краткосрочная аренда жилья — 519 руб./мес. за объект; письменный и устный перевод — 205 руб./мес.

Новые ставки 2026 года применяются начиная с платежа за февраль 2026 года.

Что изменилось в 2026 году

Отменён вычет 2000 рублей. С 1 января 2026 года при первой регистрации на НПД вычет больше не предоставляется. Неиспользованный остаток на 01.01.2026 — сгорел.

С 1 июля 2026 года — минимальный платёж НПД 45 руб./мес. (18 руб. для пенсионеров). Даже при нулевом доходе платить придётся. Если не платить 3 месяца подряд — налоговая прекращает применение НПД, возобновить можно не раньше чем через 6 месяцев.

Повышенная ставка 20% за несвоевременный чек. С 01.01.2026 штрафная ставка применяется не только если чека нет совсем, но и если он сформирован с опозданием.

Сравниваем на примере репетитора

Нестабильная загрузка (доход 400–800 руб./мес.): НПД — платите 40–80 руб./мес.; единый налог — 198 руб./мес. фиксировано.

Вывод: НПД выгоднее.

Полная загрузка (доход 3000 руб./мес.): НПД — 300 руб./мес. (с учётом ФСЗН); единый налог — 198 руб./мес. (без ФСЗН). Если добавить взносы в ФСЗН к единому налогу — картина выравнивается. Здесь важно считать индивидуально.

Общее правило: НПД выгоднее при нестабильном или небольшом доходе и при работе с организациями. Единый налог может быть выгоднее при стабильном высоком доходе и работе только с частными клиентами — но не забывайте про отдельные взносы в ФСЗН.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли совмещать НПД с работой по трудовому договору?

Да. НПД можно применять параллельно с официальной работой. Нельзя только оказывать услуги на НПД своему же нанимателю или бывшему (если прошло менее 3 лет с момента увольнения).

Нужно ли платить НПД, если дохода в этом месяце не было?

До 1 июля 2026 года — нет. После — да: минимальный платёж 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров). Если три раза подряд не уплатить — налоговая прекращает НПД.

Включены ли взносы в ФСЗН в ставку НПД?

Да. В 10% НПД уже включено пенсионное страхование (60% от суммы налога идёт в ФСЗН, 40% — подоходный налог). При едином налоге взносы в ФСЗН нужно платить отдельно.

Можно ли на НПД работать с организациями и ИП?

Да, если вид деятельности это допускает согласно Постановлению СовМина №457 от 28.06.2024. Ставка 10% до 60 000 руб./год, свыше — 20%. Единый налог — только с физлицами-потребителями.

Что будет, если не сформировать чек вовремя в приложении НПД?

С 01.01.2026 — повышенная ставка 20% (8% для пенсионеров). Наличные — чек в момент получения. Безналичные — не позднее 7-го числа следующего месяца. МНС подтвердило, что несвоевременный чек тоже влечёт повышенную ставку.

Как принимать оплату самозанятому

На НПД можно принимать наличные, безналичные (карты, QR-коды, ЕРИП), электронные деньги. Кассовое оборудование не нужно. Если хотите принимать онлайн-платежи удобно — создайте сайт на 🌱kvitly и подключите платёжные инструменты в несколько кликов.