Что такое регистрация сайта в БелГИЭ и зачем она нужна?

Согласно законодательству Республики Беларусь, каждый информационный ресурс должен размещаться на сервере, находящемся на территории Республики Беларусь, а также должен быть зарегистрировать в реестре Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью "БелГИЭ".

В соответствии с частью 1 статьи 23.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до двадцати пяти базовых величин.

Эти же условия необходимы, чтобы заключить договор с платежным сервисом и начать принимать платежи от клиентов онлайн.

Мы в 🌱kvitly подаем заявки на регистрацию сайтов. Чтобы наш специалист отправил заявку, вам необходимо оплатить любой платный тариф, заполнить реквизиты в настройках панели управления и сообщить в чат на сайте или на электронную почту help@kvitly.com, в свободной форме, что вы хотите зарегистрировать сайт.

Дополнительно платить за подачу заявки не нужно.

Нужно ли регистрировать сайт в БелГИЭ на который стоит редирект?

Давайте разберемся. По правилам регистрируется тот сайт, с которого производится продажа товара или услуги, то есть если вы перенаправляете клиента с одного домена на другой и уже там происходит заказ товара или услуги, то регистрировать нужно именно тот сайт (домен), на который настроен редирект.

Если у вас остались вопросы о регистрации сайта в БелГИЭ, переходите к частым вопросам

Успехов в развитии вашего бизнеса!