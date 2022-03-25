Какие должны быть отзывы на сайте и как их проверить?
Александр Дроздов для раздела Академия
Для начала разберемся зачем нужны отзывы на сайте? Представим ситуацию, вам нужно найти, например, мастера по ремонту холодильника. В интернете вы выбираете несколько сайтов, которые вам подходят по цене, и вы знаете, что там могут отремонтировать именно вашу модель холодильника. Но как сделать окончательный выбор, ведь нас волнуют качество работ, гарантии? Именно поэтому на сайтах есть разделы о компании, гарантиях, партнерах, сертификатах, отзывах клиентов и другой информацией, которая повышает лояльность потенциальных клиентов и мотивируют сделать заказ именно на этом сайте.
При создании своего сайта это нужно учитывать, поэтому обязательно добавляйте на сайт раздел с отзывами ваших клиентов. Ведь люди склонны верить другим людям, не только в реальной жизни, но и в интернете, особенно, когда они сомневаются.
Какие должны быть отзывы клиентов на сайте?
- Реальные. Так как отзывы размещаются на сайте для того, чтобы повысить доверие посетителей вашего сайта к вашей компании, то логично, чтобы отзывы были настоящими. Обман сразу перечеркнет все ваши усилия, поэтому даже не думайте обманывать своих посетителей.
- Авторитетные. Известные спортсмены, актеры, музыканты рекламируют товары компаний, так как их знают много людей и им доверяют больше, чем вашему соседу по подъезду. Поэтому, если у вас есть возможность добавить отзыв эксперта или авторитета, используйте эту возможность.
- Персонализированные. Так сложилось, что сейчас уже сформировался стандарт отзыва клиента — фотография человека, имя и фамилия, текст отзыва и при возможности ссылка на источник отзыва.
- Количество не самое главное. Не обязательно выкладывать на сайт все отзывы с 2005 года — для принятия решения достаточно небольшого количество настоящих отзывов.
- Формат отзыва. В последнее время стало популярно делать видео-отзывы. Как правило, они еще больше повышает лояльность потенциальных клиентов, особенно, когда отзыв сделан, как «история успешной покупки».
Как проверить настоящие отзывы на сайте или нет?
К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что отзывы на сайтах явно ненастоящие. Обычно, это бывает, когда бездумно используют готовый шаблон сайта или когда специально хотят сделать вид «надежной» компании, которой следует доверять.
Есть 2 простых способа проверить настоящий ли отзыв на сайте или нет.
Поиск по изображениям
Для этого воспользуемся стандартным поиском Google по изображениям — сделаем клик правой клавишей мышки по изображению человека, который оставил отзыв, и выберем в контекстном меню «Найти картинку (Google)». Проверим несколько сайтов.
Оказывается, что сервис по подбору исполнителей kabanchik.by на главной странице используют явно фейковые отзывы. Мария и Михаил никак не относятся к сервису. Вот это поворот! Доверие к сервису сразу снижается.
Давайте посмотрим, например, сайты по натяжным потолкам. Выбираем несколько сайтов с первой страницы. Например, проверим отзывы этого сайта
И что мы видим? Что как минимум несколько конкурентов в Минске использовали тот же шаблон и с теми же фотографиям отзывов.
Кстати, проверка по изображениям с сайта — это отличный способ узнать сколько сайтов, сделано на одном и том же шаблоне — веб-мастера не меняют не только отзывы, но и примеры работ, фотогалереи и другие изображения.
Поиск по тексту
При создании отзывов ленятся даже переписать текст — его просто воруют с других сайтов. Проверить это достаточно легко — просто копируем часть текста и вставляем в поиск. Например, другой сайт по натяжным потолкам. Выглядит красиво, но давайте проверим текст отзывов.
Кто-то явно украл тексты самих отзывов, и изображения людей тоже не настоящие. Можете самостоятельно проверить. Я бы засомневался здесь делать заказ.
Подведем итоги — обязательно добавляйте на сайт раздел с отзывами ваших клиентов, и никогда и не при каких обстоятельствах не воруйте чужие отзывы клиентов, потому что это легко проверяется.
Александр Дроздов
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