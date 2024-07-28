Прием платежей на сайте от Альфа-Банка

Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших любимых клиентов. За последнее время нам поступило несколько запросов на разработку интеграции для подключения платежей от Альфа-банка, благодаря чему в апреле пополнился наш список платежных сервисов. Рады сообщить всем существующим и будущим клиентам Альфа-банка, что теперь вы можете подключить онлайн-оплату по карте непосредственно через банк.

<p align="center">![alt="альфа банк интернет платеж"](/blog/content/images/2020/05/01.png)<p>

Мы разработали новое расширение и протестировали его работу совместно с банком. Вы можете отправить заявку на заключение договора с Альфа-Банком и уже в этот же день получить на электронную почту письмо с реквизитами для тестового платежа через интернет.

Подключить онлайн-платежи непосредственно к сайту очень просто, достаточно добавить расширение «Карты от Альфа-Банка» и ввести логин и пароль, который вы можете найти в письме от банка. Не забывайте после подключения платежной системы настроить форму заказа из которой будет приниматься платеж.

<p align="center">![alt="прием платежей альфа банк"](/blog/content/images/2020/05/02.png)<p>

У нас уже есть интеграции с большинством платежных сервисов Беларуси, а также интеграция с Яндекс.Кассой. Если у вас есть необходимость в использовании какого-то другого сервиса, смело пишите в поддержку, мы всегда рады новым клиентам и предложениям.