Прием платежей на сайте через ЮKassa

Список платежных расширений Старонки пополнился – теперь наши клиенты из России, Казахстана и Беларуси могут подключить ЮKassa. Это расширение поддерживает прием оплаты по карте и через ЮMoney.

Мы подготовили и реализовали интеграцию с ЮKassa на Старонке. ЮKassa работает с разными валютами: российские рубли, белорусские рубли, доллары, евро, тенге и юани. Главное, чтобы валюта совпадала в конструкторе и в личном кабинете на сайте сервиса.

Подключение ЮKassa происходит в несколько кликов прямо в настройках формы. Для этого достаточно выбрать подходящее расширение, указать цену и валюту, после этого все заработает.

Для приема платежей на территории Беларуси можно подключить онлайн оплату через: Хуткi Грош, ExpressPay, BePaid, WebPay, а также электронные платежи от Альфа-банка.

Мы только начинаем осваивать рынки России и Казахстана и будем постепенно добавлять новые платежные расширения.