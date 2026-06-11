Регистрация сайта в БелГИЭ для самозанятого

Если вы самозанятый в Беларуси и хотите продвигать свои услуги через сайт, вас касается одно важное требование: коммерческий сайт необходимо зарегистрировать в БелГИЭ. Без этой регистрации работать через сайт официально нельзя, за это грозит штраф до 900 рублей. В этой статье вы найдете все, что нужно знать о БелГИЭ: кто обязан регистрировать, сколько это стоит и как пройти процедуру без лишней головной боли.

Что такое БелГИЭ и зачем регистрировать сайт

БелГИЭ — государственный орган, который ведёт реестр всех коммерческих интернет-ресурсов Беларуси. Каждый сайт, через который физическое или юридическое лицо продаёт товары или оказывает услуги на территории РБ, обязан быть в этом реестре.

Требование введено Указом Президента №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Цель — сделать интернет-торговлю и оказание услуг прозрачными для налоговых органов и потребителей.

Должен ли самозанятый регистрировать сайт в БелГИЭ?

Да, если сайт используется для коммерческой деятельности. Закон распространяется не только на ИП и юридические лица, но и на физических лиц, ведущих деятельность через интернет. Самозанятый, предлагающий услуги через свой сайт (фотограф, репетитор, IT-фрилансер, мастер маникюра и т.д.), попадает под это требование.

Регистрация нужна, если одновременно выполняются три условия:

Сайт используется для продажи товаров или оказания услуг.

Деятельность ведётся на территории Республики Беларусь.

Сайт размещён на хостинге.

Сколько стоит регистрация в БелГИЭ

Стоимость регистрации интернет-сайта в БелГИЭ (Государственной инспекции по электросвязи Республики Беларусь) составляет 0,5 базовой величины. Если вы подаете сайт через посредника, стоимость будет меняться в зависимости от комиссии регистрирующей компании.

В 🌱kvitly при оплате любого тарифа регистрация саятв будет для вас бесплатной.

Это разовая плата, не ежегодная — регистрация бессрочная.

Важный момент: если вы переедете на другой хостинг, регистрацию нужно будет пройти заново так как она привязана к конкретному провайдеру.

Пошаговая инструкция: как зарегистрировать сайт

Самостоятельно подать заявку в БелГИЭ нельзя, это делает только ваш хостинг-провайдер ( в нашем случае 🌱kvitly).

Процесс выглядит так:

Выберите белорусского хостинг-провайдера. Сайт должен быть размещён у белорусского провайдера или через него. На 🌱kvitly сайты размещаются на серверах в Беларуси, что упрощает регистрацию. Обратитесь к провайдеру с запросом на регистрацию. Обычно это делается через личный кабинет или по запросу в поддержку. У нас вам просто нужно написать запрос в поддержку. Предоставьте данные. Заполните реквизиты в панели управления. Ожидайте подтверждения — до 15 рабочих дней.

Проверить регистрацию сайта вы можете самостоятельно по ссылке https://belgie.by/ru/registration/

Что будет, если не зарегистрировать сайт

Деятельность без регистрации в БелГИЭ является административным нарушением. Штраф: от 10 до 30 базовых величин, то есть от 300 до 900 BYN.

Налоговая инспекция периодически мониторит коммерческие сайты. Особенно те сайты, у которых есть форма заказа, онлайн-оплата или прайс. Аккаунты в соцсетях и Telegram под это требование не подпадают.

🌱kvitly и БелГИЭ: как это работает у нас

Если вы создаёте сайт на 🌱kvitly регистрация в БелГИЭ проходит без лишних хлопот: мы размещаем сайт на белорусском хостинге и подаем заявку. Предоставьте данные, оплатите любой платный тариф и напишите в чат поддержки, а мы сделаем все остальное.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли самозанятому регистрировать сайт-визитку без формы заказа?

Формально нет, если сайт не содержит возможности купить или заказать. Но если там есть форма обратной связи, прайс или кнопка — это уже коммерческий ресурс. Безопаснее зарегистрировать заранее, если планируете развивать сайт.

Можно ли зарегистрировать сайт в БелГИЭ самостоятельно?

Нет. Заявку подаёт только интернет-провайдер или хостинг-компания. Владелец сайта сам подать не может, поэтому выбор провайдера, который предоставляет эту услугу, принципиален.

Нужно ли перерегистрировать сайт после смены хостинга?

Да, обязательно. Регистрация привязана к конкретному провайдеру. При переезде на другой хостинг нужно пройти процедуру заново у нового провайдера.

Сколько времени занимает регистрация в БелГИЭ?

По закону до 15 рабочих дней.

Нужно ли регистрировать Instagram или Telegram-канал?

Нет. Требование о регистрации в БелГИЭ касается только сайтов с собственным доменом. Страницы в соцсетях и Telegram под этот закон не попадают.

Итог

Регистрация сайта в БелГИЭ для самозанятого — обязательный шаг при работе через коммерческий сайт. Процедура несложная: обратитесь к хостинг-провайдеру и предоставьте документы. Весь процесс займёт 1–2 недели.

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