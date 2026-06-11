Сайт для фотографа-самозанятого в Беларуси

Вы снимаете свадьбы, портреты или коммерческие проекты и работаете как самозанятый. Клиенты находят вас через сарафанное радио и Instagram, но в какой-то момент этого становится мало, также есть риск потери доступа к аккаунту или блокировки некоторых материалов. Разбираемся, нужен ли фотографу-самозанятому в Беларуси собственный сайт, что на нём должно быть и как его создать без программистов.

Может ли фотограф быть самозанятым в Беларуси

Да. Фотографирование входит в официальный перечень видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП. Главное условие — работать в одиночку: нанимать помощников или ассистентов самозанятый не имеет права.

Для регистрации самозанятости достаточно скачать приложение «Налог на профессиональный доход» (МНС РБ) и зарегистрироваться через него, без похода в налоговую и без открытия расчётного счёта.

Какой налог платит фотограф-самозанятый

У фотографа-самозанятого есть два варианта налогообложения:

Единый налог — фиксированная ставка в месяц, которую нужно уплатить заранее. Сумма зависит от региона и вида деятельности. Подходит тем, кто работает только с физическими лицами.

Налог на профессиональный доход (НПД) — 10% от дохода (20% при превышении 60 000 BYN в год). Можно работать как с физлицами, так и с организациями. Первые 2000 BYN дохода освобождены от налога (льгота действует один раз). Учёт ведётся через приложение, дополнительно никакой отчётности нет.

Для большинства фотографов НПД выгоднее, ведь вы платите только с реального дохода, а не фиксированную сумму, которую придется оплатить даже если вы решите отдохнуть или в какой-то месяц у вас не будет клиентов.

Зачем фотографу сайт и почему соцсетей недостаточно

Instagram и ВКонтакте хорошие каналы для продвижения, но у них есть серьёзные ограничения. Алгоритмы меняются, охваты падают, аккаунт могут заблокировать. Сайт — это ваша постоянная точка присутствия в интернете, которую вы полностью контролируете.

Кроме того, сайт открывает доступ к SEO-трафику: люди ищут «свадебный фотограф Минск» или «фотограф для портфолио Брест» в Google и Яндексе. Без сайта вы в этой выдаче не появитесь.

Ещё один плюс — доверие. Клиент, который нашёл вас по рекомендации, первым делом зайдёт на сайт, чтобы убедиться, что вы серьёзный специалист. Страница в Instagram — это одно, а профессиональный сайт с портфолио, прайсом и отзывами — совсем другое.

Что должно быть на сайте фотографа-самозанятого

Портфолио, главный и обязательный раздел. Покажите лучшие работы, разбитые по жанрам: свадьбы, портреты, коммерческая съёмка. Не пытайтесь показать всё, а выберите 20–30 лучших снимков в каждой категории.

Услуги и прайс. Клиенты не хотят писать в личку, чтобы узнать цены. Укажите конкретные пакеты: что входит, сколько стоит, каков срок обработки. Прозрачность цен снижает барьер для обращения.

О себе. Короткий текст о том, кто вы, какой стиль предпочитаете, с какими клиентами работаете. Личное фото повышает доверие.

Отзывы клиентов. Реальные отзывы с именем и фото работают лучше любой рекламы. Попросите клиентов оставить пару строк после съёмки.

Форма заявки и контакты. Кнопка «Забронировать дату» или форма с вопросами о съёмке. Укажите мессенджеры, в которых вам удобно общаться.

Требования по закону: регистрация сайта в БелГИЭ

Если вы используете сайт для оказания услуг, его нужно зарегистрировать в государственном реестре интернет-ресурсов через РУП «БелГИЭ». Это требование распространяется на всех — физических лиц, ИП и организации.

Без регистрации — штраф от 300 до 900 рублей (10–30 базовых величин). Регистрация занимает до 15 дней и обычно проходит автоматически через белорусский хостинг.

Если вы создаёте сайт на 🌱kvitly, регистрация в БелГИЭ включена в платный тариф.

Как создать сайт фотографа без программистов

Есть несколько вариантов: нанять веб-дизайнера (от 800–2000 рублей), воспользоваться специализированными платформами для фотографов (Vigbo, Wfolio — российские сервисы, не всегда доступны в Беларуси) или использовать белорусский конструктор сайтов.

🌱kvitly — белорусский конструктор, в котором можно создать как лендинг для продвижения одной услуги (например, свадебная съёмка), так и полноценный многостраничный сайт-портфолио. Галерея, форма заявки, прайс, отзывы — всё это есть в стандартных блоках. Тариф от 15 BYN/месяц уже включает хостинг и регистрацию в БелГИЭ.

ИИ-помощник 🌱kvitly поможет написать тексты для сайта: описание услуг, блок «О себе», заголовки — чтобы вам не приходилось придумывать это самостоятельно.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли самозанятому фотографу расчётный счёт для получения оплаты?

Нет. Самозанятый может принимать оплату наличными или на личную банковскую карту. Для удобства клиентов можно подключить ЕРИП — это позволит принимать оплату через любой белорусский банк. При применении НПД каждую оплату нужно фиксировать через приложение МНС.

Может ли фотограф-самозанятый снимать для организаций и ИП?

Да, если применяет налог на профессиональный доход (НПД). При едином налоге — только физлица. Если корпоративные заказы составляют значительную часть дохода, НПД выгоднее.

Можно ли фотографу-самозанятому продавать фотографии через сайт?

Да, продажа фотографий собственного производства (авторских снимков) разрешена самозанятым. Перепродажа чужих работ или стоковых фото — нет.

Какой тип сайта лучше выбрать фотографу: лендинг или многостраничник?

Зависит от специализации. Если вы снимаете только один жанр (например, свадьбы) и планируете продвигаться через рекламу — лендинг. Если несколько направлений и важен SEO-трафик из поиска — полноценный многостраничный сайт с портфолио по жанрам.

Сколько стоит сайт фотографа в Беларуси?

Разработка у фрилансера — от 800 до 2000 рублей. На специализированных платформах (Vigbo, Wfolio) — от $10–20/месяц в валюте. На белорусском конструкторе 🌱kvitly — от 15 BYN/месяц, включая хостинг и регистрацию в БелГИЭ.

Итог

Фотограф-самозанятый в Беларуси может и должен иметь сайт: это инструмент доверия, канал для SEO-трафика и независимость от алгоритмов соцсетей. Обязательно зарегистрируйте сайт в БелГИЭ — это требование закона. Выбор между лендингом и многостраничником зависит от количества жанров и источников трафика.

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