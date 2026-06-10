Ученики гуглят репетитора точно так же, как ищут врача или мастера по ремонту. Если у вас нет сайта, то вас могут не найти довольно большое количество клиентов. Сайт решает эту проблему: он работает 24/7, отвечает на вопросы, принимает заявки и помогает принимать платежи, пока вы занимаетесь с учениками.

В этой статье разберём, как репетитору в Беларуси создать сайт, правильно оформить деятельность и подключить оплату онлайн без лишней бюрократии.

Репетитор в Беларуси: ИП или самозанятый?

Хорошая новость: регистрировать ИП не нужно. Репетиторство в Беларуси — это вид деятельности, разрешённый физическим лицам без регистрации субъекта хозяйствования (подп. 1.27.4 п. 1 ст. 118 НК РБ). Достаточно уведомить налоговую инспекцию и выбрать режим налогообложения.

Важный нюанс: репетиторство — это консультативные услуги по учебным предметам для тех, кто получает основное образование. Занятия иностранным языком со взрослым, нигде не обучающимся, репетиторством не считаются и требуют регистрации ИП.

ИП потребуется также, если вы планируете нанимать других преподавателей или обучать новым дисциплинам вне школьной программы.

Какой налог выбрать репетитору

У репетиторов два варианта: единый налог или налог на профессиональный доход (НПД).

Единый налог

Фиксированная сумма в месяц, которую вы платите независимо от дохода. Ставки в 2026 году: Минск — 198 BYN/мес, областные центры и Минский район — 183 BYN/мес, Барановичи, Бобруйск и другие крупные города — 175 BYN/мес, остальные населённые пункты — 140 BYN/мес. Уплачивается налог до начала деятельности после подачи уведомления в ИМНС по месту жительства.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Ставка 10% от дохода (4% для пенсионеров). Для новых плательщиков — налоговый вычет 2 000 BYN. Регистрация через приложение «Налог на профессиональный доход» на сайте МНС. По каждой оплате формируйте чек в приложении.

Важно с 1 июля 2026 года: если зарегистрированы как плательщик НПД, но фактически не работаете, то придётся платить минимум 45 BYN в месяц. Если не ведёте деятельность, лучше сняться с учёта.

Что должно быть на сайте репетитора

Сайт репетитора — это не визитка. Это рабочий инструмент, который превращает посетителя в клиента. Несколько обязательных блоков:

Главный экран с чётким оффером

Сразу отвечайте на три вопроса: кто вы, кому помогаете и каков результат. Например: «Репетитор по математике в Минске. Готовлю к ЦЭ и ЦТ. 95% учеников набирают 70+ баллов».

О себе и опыте

Образование, стаж, количество подготовленных учеников, средние результаты ЦТ/ЦЭ. Конкретные цифры убеждают лучше любых эпитетов.

Услуги и цены

Укажите предметы, форматы (онлайн/офлайн/выезд), длительность урока и стоимость. Родители и ученики хотят знать цену до того, как напишут вам.

Отзывы учеников и родителей

Социальное доказательство — один из главных факторов выбора. Попросите учеников оставить отзыв с конкретным результатом: «Готовился 6 месяцев, сдал ЦТ на 82 балла».

Форма записи и онлайн-оплата

Кнопка «Записаться на урок» или простая форма с полями имя + телефон + предмет снижает время записи до минимума. Онлайн-оплата позволяет получать деньги сразу, без неловких напоминаний.

Как принимать оплату онлайн

Для репетитора-самозанятого доступны несколько способов приёма платежей через сайт.

E-POS (ЕРИП)

Самый распространённый способ в Беларуси. Клиент оплачивает через любой банк, терминал или мобильное приложение по QR-коду или номеру заказа. Подключается через E-POS. Доступно для самозанятых.

Интернет-эквайринг

Приём оплаты банковской картой прямо на сайте. Белорусские решения: bePaid, iPay, Assist Belarus. Комиссия обычно 1–2,5%. Для подключения потребуется договор с банком или платёжным агрегатором.

Перевод на карту

Простейший вариант: публикуете реквизиты, ученик переводит. Работает, но без автоматизации. При НПД обязательно формируйте чек в приложении после каждого поступления.

Требование БелГИЭ: для приёма платежей через сайт он должен быть зарегистрирован в Государственном реестре интернет-ресурсов. В 🌱kvitly регистрация в БелГИЭ происходит автоматически при подключении тарифа с онлайн-оплатой.

Как создать сайт репетитора в 🌱kvitly

🌱kvitly — белорусский конструктор сайтов с поддержкой онлайн-платежей, регистрации в БелГИЭ и домена .by. Начать можно бесплатно: 14 дней пробного периода без платёжной карты.

Шаг 1. Выберите шаблон. В библиотеке есть шаблоны для образовательных услуг. Выберите подходящий и откройте в редакторе.

Шаг 2. Наполните контентом. Замените тексты-заглушки: напишите оффер, укажите предметы, цены, добавьте фото и отзывы.

Шаг 3. Подключите домен .by. Домен вида petrenko-math.by выглядит профессионально. Как купить и настроить — читайте здесь.

Шаг 4. Подключите оплату. В разделе «Интеграции → Приём платежей» выберите E-POS, bePaid или другой сервис. 🌱kvitly зарегистрирует сайт в БелГИЭ по запросу в поддержку.

Шаг 5. Настройте SEO. Заполните мета-заголовок и описание. Ключевые запросы: «репетитор по математике Минск», «подготовка к ЦЭ 2026».

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для работы репетитором в Беларуси?

Нет, если работаете самостоятельно и помогаете ученикам, получающим основное образование. Достаточно уведомить налоговую и выбрать режим: единый налог или НПД.

Сколько платить налогов репетитору в 2026 году?

При едином налоге: 198 BYN/мес в Минске, 183 BYN/мес в областных центрах. При НПД: 10% от дохода. НПД выгоднее при небольшом количестве учеников или нестабильном доходе.

Можно ли принимать оплату на карту без кассового аппарата?

Да. При едином налоге — без каких-либо документов. При НПД — нужно формировать чек в приложении «Налог на профессиональный доход» по каждому поступлению.

Обязательно ли регистрировать сайт в БелГИЭ?

Да, если принимаете платежи через сайт. В 🌱kvitly регистрация в БелГИЭ входит в подключение тарифа с оплатой.

Сколько стоит сделать сайт для репетитора?

В 🌱kvitly первые 14 дней бесплатно. Платный тариф с онлайн-оплатой — от 15 BYN/мес (смотрите тарифы). Дешевле, чем заказать у разработчика

Итого

Сайт для репетитора это не роскошь, а базовый инструмент привлечения клиентов. Оформление займёт один день: уведомить ИМНС, выбрать налоговый режим, создать сайт и подключить оплату. Если оказываете другие консультационные услуги смотрите нашу статью «Как создать хороший сайт для психолога» там много общего по структуре.