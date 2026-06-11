Вы разработчик, дизайнер или специалист по техподдержке и работаете сами на себя. Открывать ИП кажется сложным, а работать без оформления — рискованно. Налог на профессиональный доход (НПД) в Беларуси решает эту проблему: легальный статус, низкие ставки и возможность брать заказы от компаний. Разбираемся, как это работает на практике.

Какие IT-специалисты могут работать на НПД

Налог на профессиональный доход введён в Беларуси с 1 января 2023 года. Для IT-фрилансеров НПД доступен через так называемую «онлайн-норму»: статья 7 Закона №230-З разрешает применять НПД для выполнения работ и услуг вне места нахождения заказчика с передачей результатов через интернет.

На НПД могут работать: веб-разработчики и программисты, веб-дизайнеры и UX/UI-специалисты, специалисты по настройке и обслуживанию ПО и компьютеров, IT-консультанты и технические специалисты по обучению, разработчики чат-ботов и автоматизаторов, SEO-специалисты и digital-маркетологи.

Главное условие — вы работаете самостоятельно, без офиса заказчика и без найма помощников. Результат передаёте через интернет.

Ставки НПД для IT-фрилансера

Ставка зависит от того, кто платит вам деньги:

10% — от физических лиц (без ограничения суммы). 10% — от иностранных компаний и ИП, не состоящих на учёте в белорусской налоговой (без ограничения суммы). 10% — от белорусских юрлиц и ИП в пределах 60 000 BYN в год. 20% — от белорусских юрлиц и ИП с суммы превышения 60 000 BYN.

Ставка НПД — это не просто налог. В неё уже включены взносы в ФСЗН (пенсионная часть): 60% от суммы налога идёт в пенсионный фонд, 40% — в бюджет как подоходный налог. То есть реальная «чистая» налоговая нагрузка при ставке 10% — 4% от дохода.

Важное изменение с 2026 года: отменена льгота на первые 2000 BYN дохода. Также введена минимальная сумма платежа по НПД — 45 BYN в месяц при наличии дохода.

Как работать с юридическими лицами на НПД

Да, это возможно и законно. Белорусская организация или ИП может заключить с вами договор на оказание услуг. Никакой «серой зоны» нет — это предусмотрено законодательством.

Со стороны заказчика есть важный плюс: организации не нужно удерживать с ваших выплат подоходный налог и перечислять взносы в ФСЗН — вы сами уплачиваете НПД. Это упрощает работу для обеих сторон.

Что нужно оформить для работы с юрлицом. Во-первых, заключите договор — гражданско-правовой договор на оказание услуг или выполнение работ. Во-вторых, сформируйте чек в приложении «Налог на профессиональный доход» на каждый полученный платёж: при безналичной оплате — не позднее 7-го числа следующего месяца. В-третьих, первичный учётный документ (ПУД) составляет организация-заказчик — с апреля 2023 года они могут делать это единолично, без вашей подписи, если это предусмотрено договором.

Важно: нельзя оказывать услуги на НПД своему действующему работодателю. Если вы уволились менее 3 лет назад — работать с бывшим нанимателем на НПД тоже нельзя.

Ограничения НПД для IT-фрилансера

НПД — льготный режим с определёнными рамками. Нельзя нанимать сотрудников или привлекать подрядчиков по договорам. Нельзя работать с действующим или недавним (менее 3 лет) работодателем. Нельзя выполнять виды деятельности, которые по закону требуют статуса ИП или организации (например, бухгалтерские или аудиторские услуги).

Если вы планируете расти — брать субподрядчиков, открыть агентство, работать системно с крупными белорусскими компаниями — НПД станет тесным. В этом случае логичный следующий шаг — открытие ИП.

НПД или ИП: когда переходить

НПД подходит, если вы работаете в одиночку, доход не превышает 60 000 BYN в год от белорусских заказчиков, вам не нужны помощники и вы не хотите вести бухгалтерию.

ИП лучше выбрать, если планируете масштабироваться и нанимать людей, работать преимущественно с белорусскими компаниями на крупные суммы (свыше 60 000 BYN), нужны имущественные налоговые вычеты (например, на строительство жилья).

Можно совмещать: если у вас уже открыто ИП, вы можете параллельно применять НПД для других видов деятельности — главное, не дублировать одно и то же направление в обоих режимах.

Как оформить НПД и начать работать

Регистрация занимает несколько минут: скачайте приложение «Налог на профессиональный доход» из Google Play, App Store или AppGallery (есть также веб-версия), зарегистрируйтесь через приложение — поход в налоговую не нужен, заключите договор с заказчиком, выполните работу и получите оплату, сформируйте чек в приложении на полученную сумму, уплатите налог до 22-го числа следующего месяца (налоговая рассчитает сумму сама на основе ваших чеков).

Никаких деклараций, никакой отчётности. Всё через приложение.

Часто задаваемые вопросы

Может ли IT-фрилансер на НПД работать с иностранными компаниями?

Да. Доходы от иностранных организаций и ИП, не состоящих на учёте в белорусской налоговой, облагаются по ставке 10% без ограничения суммы. С января 2026 года плательщики НПД также могут получать криптовалюту от нерезидентов как средство расчёта по внешнеэкономическим договорам.

Нужен ли расчётный счёт для работы на НПД?

Нет. Оплату можно принимать на личную банковскую карту, наличными или электронными деньгами. Расчётный счёт не обязателен.

Что будет, если не сформировать чек вовремя?

МНС подтвердило: доходы, по которым чек сформирован несвоевременно или не сформирован вовсе, облагаются по ставке 20% вместо 10%. Плюс возможна административная ответственность. Поэтому чеки лучше формировать сразу после получения оплаты.

Можно ли совмещать НПД с основной работой по трудовому договору?

Да. НПД можно применять параллельно с работой в штате — главное, чтобы не было «подмены трудовых отношений»: нельзя оказывать услуги на НПД тому же работодателю, у которого вы числитесь в штате.

Даёт ли НПД право на пособие по временной нетрудоспособности?

Нет. Плательщики НПД не имеют права на «больничные» и пособия по беременности и родам. Однако право на пособие при рождении ребёнка и пособие по уходу за ребёнком до 3 лет сохраняется.

Итог

НПД — оптимальный старт для IT-фрилансера в Беларуси: регистрация за 5 минут, ставка 10%, работа как с физлицами, так и с компаниями. Ключевые правила: формируйте чеки вовремя, не нанимайте людей и не работайте с бывшим работодателем. Если планируете масштабировать бизнес — НПД станет ступенькой к открытию ИП.

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