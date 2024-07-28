Вы уже создали сайт и вполне довольны собой. А теперь начинается самое интересное — вам придется его запускать в свободное плаванье, но перед тем как разбить воображаемую бутылку о воображаемый корабль, вам стоит сделать несколько вещей, чтобы не жалеть об этом позже.

Невозможно развивать сайт, не зная о том, кто и зачем его посещает, а как же это сделать правильно? Помните, что времена счетчиков внизу страницы давно прошли, и даже не думайте ставить эти пережитки прошлого.

Смотрите в сторону полноценных систем аналитики: Метрика от Яндекса и Analytics от Google. Для установки нужно зарегистрироваться в системе и добавить блок кода в конце страницы, а потом расставить цели конверсий и другие события. Не самая простая задача, знаете ли.

Как оказалось, для большинства подобные системы сложны и, по большому счету, не нужны. Все, что им нужно — знать количество посетителей, визитов и заказов. Поэтому мы в Старонке создали собственную систему аналитики, которую не надо устанавливать и настраивать. После запуска вашей старонки вся нужная информация сразу будет на панели управления. Магия!

2. Никаких адресов почты на бесплатных сервисах

Наличие персонального сайта позволяет вам писать на визитках не бесплатную почту, а указывать любой красивый адрес прямо на вашем домене. Как думаете, что лучше выглядит на визитке egor85@tut.by или egor@kuryanovich.by? Именно!

Это очень важный имиджевый ход, не примените им воспользоваться. Тем более, что сейчас можно это сделать и бесплатно, например у Яндекса есть почта для домена, а у Mail.Ru — почта для бизнеса. Настроив такую почту, вы сможете создать отдельный почтовый ящик и читать там рабочую почту. Правда для этого вам потребуется верно настроить MX-записи вашего домена.

Разместив ваш сайт на Старонке, вы сможете настроить такой почтовый ящик в один клик! Мы также заметили, что большинство наших клиентов ленится ходить в отдельный почтовый ящик и добавили простую пересылку — мы просто пересылаем письма клиентов с адреса на вашем домене на ваш привычный ящик. Удобно!

3. Расскажите больше о своем сайте поисковикам

Первого, кого стоит оповестить о том, что у вас новый сайт, ну кроме мамы, так это поисковики. Пожалуй, у каждого из них есть специальные разделы, где веб-мастер может сообщить о новом сайте, а в будущем настраивать параметры его индексации, отображения и т.п. Вот ссылки на кабинеты веб-мастеров в поисковиках Google, Яндекс и Mail.Ru.

Но перед тем как стать полноправным хозяином своего сайта в глазах поисковиков, вам потребуется доказать им, что вы имеете над этим сайтом власть. У каждого из поисковиков свои принципы верификации: кто-то требует META-теги, кто-то TXT-записи. Это задача для терпеливых и настойчивых, ведь редактировать шаблоны и настраивать DNS не каждому по плечу. Я думаю, вы уже догадались к чему я веду — в панели управления Старонки всё это можно сделать в один клик!

И многое-многое другое

Кроме этого, есть ещё огромное количество вещей, которые стоит указать и настроить на сайте, их число давно перевалило за сотню. Наша цель сделать такую настройку простой и безболезненной. Совсем скоро вы сможете убедиться в этом сами. Не переключайтесь!