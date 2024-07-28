Всё будет 🌱kvitly! Наш большой ребрендинг

Я невероятно взволнован писать этот пост. Наша команда много работала по всем направлениям, и сегодня мы готовы рассказать всему миру о том, что наши сервисы Старонка и Кошык объединяются под общим названием — 🌱kvitly! Почти всё уже обновилось, но в некоторых местах могут проскальзывать старые названия, и блог еще в процессе миграции.

Почему так случилось? Мы поняли, что переросли конструктор сайтов. Мы стали платформой для развития малого бизнеса и готовы дальше расти в этом. Сайт это не цель, это инструмент для достижения ваших целей, и мы можем намного больше, чем помочь вам с сайтом.

Для наших клиентов, которые пользовались Старонкой и Кошыком ничего не меняется. Мы перенесли ваши данные в 🌱kvitly и они будут продолжать работать так как раньше.

Но обо всем по порядку. Что именно изменилось?

Название и логотип. 🌱kvitly происходит от беларусского слова «квітнець» — цвести. Мы хотим, чтобы бизнесы наших клиентов расцветали с помощью нашей платформы. Отсюда зеленый цвет как основной цвет нашего нового бренда, и листок как новый логотип, и много-много зелени на наших страницах.

Наша визуальная история. Если коротко — то мы стали светлее, чище и, надеемся, понятнее. Пару месяцев назад мы выпустили большое обновление панели управления, потом обновили редактор, и это очень сильно изменило всё в нашей платформе. Мы стараемся подчеркивать то, за чем вам важно следить, и стараемся сделать все максимально простым. Это важно, потому что так вы сможете достигать своих целей намного быстрее.

Подход к работе сервисов. Раньше у нас были разные продукты для разных целей: Старонка для лендингов и небольших сайтов, Кошык для интернет-магазинов, Рахунок для выставления счетов, Гутарка для чат-ботов. В какой-то момент мы поняли, что на разных этапах развития своего дела предпринимателям нужные разные возможности, и хочется, чтобы все было под рукой и в одном месте, а не в нескольких. Поэтому мы решили всё объединить. В 🌱kvitly можно делать лендинги и многостраничные сайты, добавлять каталог для интернет-магазина, принимать заказы и оплаты, выставлять счета. Вы пользуетесь тем, что вам нужно, и в любой момент можете получить доступ ко всем возможностям платформы.

У нас новый сайт! Наша платформа теперь может больше, и мы рассказали об этом на нашем новом сайте kvitly.com. Как думаете, получилось?

Наш подход к развитию продукта. Мы хотим стать основным сервисом, где вы будете развивать свое дело. Мы хотим, чтобы у вас был доступ ко всему, что вам может понадобиться, в одном месте, в любой момент. Конечно, мы будем продолжать работу над тем, чтобы ваши сайты отлично выглядели, но еще мы будем развивать CRM-систему, автоматизации писем, онлайн-платежи, и добавлять все больше инструментов для конверсии ваших посетителей в клиентов.

Что дальше?

Только самое интересное! Мы еще осваиваемся с новым именем, заканчиваем переезд блога, будут меняться письма и наши социальные сети, будем меняться мы, но что останется неизменным — мы всегда будем работать для вашего бизнеса.

Спасибо, что остаетесь с нами! 💚

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