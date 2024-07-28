Многие люди начинают SEO-анализ сайта уже после его запуска. Это может показаться логичным, ведь к этому времени сделано много работы и хочется оценить ее эффективность. Но на самом деле, только в процессе создания сайта приходят нужные знания и информация. Ведь не так много пользователей начиная работу с нуля имеют четкое представление что и зачем им потребуется. Давайте разберемся зачем нужен SEO-анализ.

Современную реальность невозможно представить без интернета. И если в начале 2000-х к нему относились с недоверием, то сейчас он стал основным инструментом для продвижения бизнеса. Многие компании активно занимаются развитием социальных сетей и личных сайтов, настраивают рекламу и привлекают новых клиентов. Пожалуй, сложно поспорить с утверждением, что цель любого сайта — привлечение большего количества посетителей и как следствие увеличение прибыли.

Стильный и понятный дизайн, а также уникальные SEO-тексты помогают достичь этого результата. И только SEO-анализ сможет подсказать вам, насколько качественно был создан, наполнен и оформлен сайт. Именно он укажет какие моменты стоит доработать и подправить.

Любой сайт конкурирует с сотнями тысяч других ресурсов по всему миру и с тысячами по региону. От того, насколько хорошо он сделан и удобен для пользователей зависит его способность бороться за место в поисковике. Помимо этого все перечисленные факторы напрямую влияют на прибыль компании. Судьями в этом противоборстве выступают Яндекс и Google.

От оценки сайта поисковыми роботами зависит его место в выдаче. А посещаемость ресурсов первой и второй страниц отличается в сотни раз. Как много людей готовы пролистать несколько страниц? Обычно их внимание заканчивается на первой десятке сайтов. Именно за это место необходимо бороться!

Для эффективного продвижения сайта SEO-анализ надо проводить регулярно. Разумеется, ситуация в интернете иногда меняется в считанные минуты. Однако раз в 3-5 недель нужно обязательно обращать внимание на основные SEO-показатели. Именно такой интервал позволит отслеживать динамику сайта и быстро корректировать слабые места.

Основные этапы SEO-анализа

SEO-анализ состоит из нескольких этапов:

Для начала необходимо провести базовый поисковый анализ — это проверка на наличие ошибок индексации страниц сайта поисковыми системами. Сразу стоит отметить, что ресурсы с идеальными показателями встречаются не так часто. Как правило, даже на очень крупных сайтах можно найти ошибки. Поэтому обращать внимание надо только на действительно серьезные недочеты.

Дальше надо убрать поисковой спам и дубликаты страниц. С этим пунктов поможет разобраться статья: «Чем плохи дубликаты страниц сайта и как сделать так, чтобы их не было».

После этого переходите к анализу данных: частота обновлений на сайте, эффективность используемых ключевых слов, проверьте ресурс на соответствие требованиям поисковой оптимизации.

И основной пункт — проанализировать главную страницу с точки зрения SEO. Помимо этого ее нужно протестировать с точки зрения пользователя: насколько привлекателен дизайн, понятен заголовок, проверить работу формы для обратной связи, при наличии кнопки и в целом, проверить ее юзабилити.

Что позволит узнать SEO-анализ:

Релевантность и корректность заголовков на сайте.

Количество внутренних и внешних ссылок. Кроме того, SEO-анализ покажет их качество и эффективность.

Благодаря нему можно узнать обо всех своих конкурентах. У вас будет возможность оценить сильные и слабые стороны конкурентов, а это очень важная информация в умелых руках.

SEO-специалист сможет дать объективную оценку вашего сайта. Расскажет о его доступности для поисковиков и наглядно покажет удобен ли сайт с точки зрения клиента: обоснован ли выбранный дизайн, насколько он структурированный, качественный, нравится ли он вашей целевой аудитории. Ресурс должен быть удобным для клиента, чтобы его поведенческие факторы играли вам на руку. А все усилия направленные на продвижение приносили ощутимый результат.

Только тщательный SEO-анализ и регулярное исправление ошибок приведут сайт на первые строчки выдачи поисковых систем, сделают привлекательным для посетителей, и, конечно же, повысят его посещаемость. Мы специально создали отдельный раздел SEO-настройки, который упростит оптимизацию сайта и с этим сможет справиться даже новичок. Подробнее о том, как его правильно заполнять написано в статье: «Как пользоваться инструментами для SEO: поисковая оптимизация в Старонке».