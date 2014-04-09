Как подключить эквайринг на сайте

Что такое эквайринг?

Эквайринг (англ. от англ. acquire «получать») — это инструмент, который позволяет принимать безналичную оплату за товары или услуги с помощью кредитных или дебетовых банковских карточек.

В Беларуси, как и во всем мире, оплата с помощью банковских карточек становится все более популярным средством расчета не только офлайн, но и онлайн. Поэтому в этой статье рассмотрим интернет-эквайринг, его преимущества, особенности, схему работы, подключение, а так же разберемся в видах эквайринга.

Виды эквайринга

Существует несколько основных видов эквайринга:

торговый — терминалы и кассы в магазинах;

мобильный эквайринг — используются терминалы mPOS;

интернет-эквайринг — дистанционная оплата карточкой на сайтах интернет-магазинов и сервисов.

Торговый эквайринг — этот вид эквайринга знаком всем, кто когда-нибудь делал оплату в магазине с помощью банковской карточки. Чтение карт осуществляется через специальные POS-терминалы. Тарифы на торговый эквайринг низкие (по сравнению с другими видами эквайринга) и колеблются в районе 1-3%. Величина комиссии зависит от нескольких параметров — открыт ли у вас счет в банке-эквайере, какой у вас оборот за отчетный период, есть ли собственное торговое оборудование, с какой банковской карты совершена оплата.

Мобильный эквайринг — с этим видом эквайринга вы сталкиваетесь, когда вам необходимо оплатить доставку товаров на дом. Курьеры используют специальные терминалы, которые функционируют в связке с мобильным устройством или планшетом. Прием оплаты таким способом дает значительные преимущества и увеличивает географию продаж. Комиссия при таком способе оплаты составляет 1.2-3.5% от стоимости транзакции.

Интернет-эквайринг — это оплата пластиковыми карточками в интернете. Особенностью его является то, что продавцу услуг или товаров не нужно приобретать и устанавливать специальное оборудование. Необходимо лишь с помощью программного обеспечения настроить интеграцию с платежным агрегатором или шлюзом. Оплата происходит через платежное расширение на сайте с перенаправлением на страницу авторизации для ввода данных банковской карты. За счет того, что в процессе оплаты есть посредники, интернет-эквайринг имеет более высокую комиссию — 2.3-3.5%.

Как работает интернет-эквайринг?

Как мы уже знаем, интернет-эквайринг — это проведение платежа с помощью банковской карточки в интернете. Обычно в цепочке «прием-проверка-оплата» присутствуют следующие составляющие — клиент, продавец или интернет-магазин, процессинговый центр, банк-эквайер, банк-эмитент, международная платежная система.

В момент оплаты деньги списываются с банковской карты клиента, которую выпустил банк-эмитент. Далее с помощью процессингового центра, а возможно и без него, попадают на счет банка-эквайера. Часто бывает так, что в один и тот же банк выступает в лице банк-эквайера и банк-эмитента. В таком случае комиссия будет минимальной.

Сама транзакция происходит через платежную форму, в которой покупатель заполняет реквизиты своей карты и при необходимости подтверждает платеж с помощью кода, который приходит в sms-сообщении. Процессинговый центр может быть профильной компанией или самостоятельным отделением банка-эквайера. После прохождения через банк-эквайер, денежные средства попадают в банк продавца, а далее уже на его персональный счет.

Преимущества и минусы интернет-эквайринга

У каждого из способов дистанционной оплаты (электронные деньги, банковские переводы) есть свои очевидные преимущества и недостатки. Интернет-эквайринг не исключение.

Преимущества оплаты карточками онлайн:

география продаж — ваш товар или услугу смогут купить абсолютно в любой точке мира. Разумеется, если подключена оплата с помощью международных платежных систем;

— ваш товар или услугу смогут купить абсолютно в любой точке мира. Разумеется, если подключена оплата с помощью международных платежных систем; простота и удобство — практически каждый владелец карточки знает как ею оплачивать, в том числе и в интернете. Процедура оплаты при этом гораздо проще, чем, например, через ЕРИП;

— практически каждый владелец карточки знает как ею оплачивать, в том числе и в интернете. Процедура оплаты при этом гораздо проще, чем, например, через ЕРИП; повышение среднего чека — согласно последним исследованиям, возможность оплаты в 1 клик банковской картой, повышает вероятность импульсных покупок, а соответственно и средний чек;

— согласно последним исследованиям, возможность оплаты в 1 клик банковской картой, повышает вероятность импульсных покупок, а соответственно и средний чек; отсутствие специального оборудования — подключение интернет-эквайринга достаточно простая и отработанная процедура, которой не нужна дополнительная инфраструктура;

— подключение интернет-эквайринга достаточно простая и отработанная процедура, которой не нужна дополнительная инфраструктура; обязательность подключения — с 2017 года законодательные органы Беларуси обязали все белорусские интернет-магазины давать покупателям хотя бы один способ дистанционной оплаты — часто выбирают именно интернет-эквайринг;

— с 2017 года законодательные органы Беларуси обязали все белорусские интернет-магазины давать покупателям хотя бы один способ дистанционной оплаты — часто выбирают именно интернет-эквайринг; сохранение данных карточек — имеется возможность сохранять реквизиты карты. Тем самым покупателям не нужно повторно вводить данные карты, значит оплату можно сделать еще быстрее, буквально в один клик;

— имеется возможность сохранять реквизиты карты. Тем самым покупателям не нужно повторно вводить данные карты, значит оплату можно сделать еще быстрее, буквально в один клик; рекуррентные платежи — если ваш бизнес требует приема автоматических или рекуррентных платежей, то интернет-эквайринг легко позволяют это осуществить.

Из недостатков интернет-эквайринга в РБ:

повышенная комиссия за счет того, что в процессе приема платежа участвуют посредники;

за счет того, что в процессе приема платежа участвуют посредники; контроль за безопасностью — хотя в интернет-эквайринге используются современные технологии, направленные на защиту платежей, такие как 3D-Secure в VISA и SecureCode в MasterCard, мошенничество до сих пор случается;

— хотя в интернет-эквайринге используются современные технологии, направленные на защиту платежей, такие как 3D-Secure в VISA и SecureCode в MasterCard, мошенничество до сих пор случается; финансовая ответственность — продавец при различных форс-мажорных ситуациях обязан погасить финансовые обязательства такие какие как чарджбэки или штрафы;

— продавец при различных форс-мажорных ситуациях обязан погасить финансовые обязательства такие какие как чарджбэки или штрафы; определенные требования к сайту — все платежные системы и агрегаторы требуют соблюдения определенных правил оформления и предоставления важной информации на сайте: условия оплаты, доставка, возврат платежа;

— все платежные системы и агрегаторы требуют соблюдения определенных правил оформления и предоставления важной информации на сайте: условия оплаты, доставка, возврат платежа; наличие веб-сайта — услуги интернет-эквайринга невозможны без своего интернет-магазина, однако для приема оплаты через ЕРИП или с помощью электронных денег это не является проблемой;

— услуги интернет-эквайринга невозможны без своего интернет-магазина, однако для приема оплаты через ЕРИП или с помощью электронных денег это не является проблемой; наличие чарджбэка — покупатель может оспорить совершенный платеж и gjтребовать сделать его возврат, что может вызвать некоторые проблемы и разбирательства.

Как правильно выбрать интернет-эквайринг?

Перед тем как вы начнете процедуру подключения интернет-эквайринга на сайт, нужно ответить для себя на несколько вопросов, которые помогут сделать правильный выбор. Это важно, так как условия подключения индивидуальны для каждого клиента и типа бизнеса:

нужно ли открытие счета в банке-эквайере? Если да, то возрастут расходы на эквайринг — открытие расчетного счета, оформление карточки, ежемесячная абонентская плата;

Если да, то возрастут расходы на эквайринг — открытие расчетного счета, оформление карточки, ежемесячная абонентская плата; нужен ли обеспечительный депозит? Если это необходимо, то дополнительно вы вынуждены будете «заморозить» часть денег на счету;

Если это необходимо, то дополнительно вы вынуждены будете «заморозить» часть денег на счету; какие условия работы банка? Нужно внимательно изучить условия работы с банком — будет ли это фиксированная стоимость работ в виде пакета услуг, процент от каждого платежа, гибридная схема и т.д.? Более 3% от транзакции для рынка Беларуси — уже дорого;

Нужно внимательно изучить условия работы с банком — будет ли это фиксированная стоимость работ в виде пакета услуг, процент от каждого платежа, гибридная схема и т.д.? Более 3% от транзакции для рынка Беларуси — уже дорого; процессинговый центр банка или чужой? Если собственный, то комиссия должна быть ниже (хотя бы по карточкам самого банка), если нет, то условия будут хуже и технические вопросы могут решаться дольше;

Если собственный, то комиссия должна быть ниже (хотя бы по карточкам самого банка), если нет, то условия будут хуже и технические вопросы могут решаться дольше; какие карточки планируете принимать? Если вы ориентируетесь только на рынок Беларуси, то разницы не будет никакой, но для продавцов, которые работают на внешнем рынке, важно знать эту информацию;

Если вы ориентируетесь только на рынок Беларуси, то разницы не будет никакой, но для продавцов, которые работают на внешнем рынке, важно знать эту информацию; как быстро зачисляются деньги на счет продавца? Если это оплаты внутри Беларуси, скорее всего, приход денег будет на следующий рабочий банковский день, если зарубежные платежи, то 1-3 дня;

Если это оплаты внутри Беларуси, скорее всего, приход денег будет на следующий рабочий банковский день, если зарубежные платежи, то 1-3 дня; какая комиссия по операция чарджбэк? Это ситуация, когда покупатель решил опротестовать уже совершенный платеж и требует возврат денег. Величина комиссии и срок обработки в этом случае будут зависеть от банка-эмитента и процессингового центра;

Это ситуация, когда покупатель решил опротестовать уже совершенный платеж и требует возврат денег. Величина комиссии и срок обработки в этом случае будут зависеть от банка-эмитента и процессингового центра; локация приема платежей Если предполагается работа не в Беларуси, то важно понимать, какие могут быть нюансы работы и юридические моменты;

Если предполагается работа не в Беларуси, то важно понимать, какие могут быть нюансы работы и юридические моменты; какая будет страница оплаты? После нажатия на кнопку «Совершить платеж», потенциальному клиенту будет показана стандартная форма оплаты или вы хотите сделать дизайнерское решение под ваш магазин?;

После нажатия на кнопку «Совершить платеж», потенциальному клиенту будет показана стандартная форма оплаты или вы хотите сделать дизайнерское решение под ваш магазин?; есть ли статистика платежей? Идеально, чтобы у вас был доступ к такой системе, и чтобы данные были доступны в режиме онлайн;

Идеально, чтобы у вас был доступ к такой системе, и чтобы данные были доступны в режиме онлайн; что предлагает банк бизнесу помимо эквайринга? Многие банки заинтересованы в росте платежей, поэтому косвенно могут помогать в продажах и развивать различные программы лояльности.

Интернет-эквайринг в Беларуси

Интернет-эквайринг для ИП и юридических лиц предлагает практически половина белорусских банков. Особенность подключения в том, что в отличие от торгового эквайринга, который подключается по месту физического нахождения и обслуживания компании, выбирать банк для эквайринга нужно самостоятельно, а также необходимо разобраться, где открыть эквайринг платежей.

Если говорить про юридический момент, то для оказания услуг заключается обычно два договора:

между продавцом или поставщиком услуг и банком, оказывающим услугу эквайринга, который берет свою комиссию в 2.3%, как делают большинство банков в Беларуси;

оказывающим услугу эквайринга, который берет свою комиссию в 2.3%, как делают большинство банков в Беларуси; договор между продавцом и процессинговым центром, который также берет комиссию и устанавливает тариф, который обычно укладывается в 0.5-1%. Процессинговая компания берет на себя всю техническую часть — платформу, безопасность сделок, техническая поддержка клиентов и т.д.

Бывает вариант, когда подписывается единственный договор сразу между тремя сторонами — продавцом, банком-эквайером и процессинговой компаний. В этом случае, как правило, указывается общий уже суммированный тарифный план.

Тарифы на эквайринг в банках

Как было написано выше, комиссия при интернет-эквайринге рассчитывается путем суммирования комиссий эквайера и процессинговой компании.

Комиссия процессингового центра (0.5-1.0%) обычно и зависит от трат на поддержание инфраструктуры, платежей в международные платежные системы, оформление обязательной сертификации PCI DSS, затрат на офис, сотрудников, а также прибыли компании. Иногда помимо фиксированного процента, компания может дополнительно брать деньги при подключении к самой услуге, за поддержку и обслуживание.

Комиссия банка-эквайера состоит из маржи банка и себестоимости самой транзакции, которая в свою очередь складывается из:

межбанковского вознаграждения в пользу банка-эмитента (около 0.35-1.8%). Ее переводит эквайер банку эмитенту при любой оплате покупателя, которая была совершена с помощью банковской карточки банка-эмитента. Стоит отметить, что процент зависит еще и от вида самой карты (для Classic≈1% , Gold≈1.5%, Platinum≈1.7%);

комиссии самой платежной системы — они берут за каждую транзакцию около десятой доли процента, но не более 1 цента.

расходы, связанные с поддержкой работы инфраструктуры самого банка — обеспечение безопасности платежей, антифродовая защита, расходы на персонал, техническое обеспечение.

На данный момент банки в РБ предлагают следующие тарифы на интернет-эквайринг.

ОАО «Белагропромбанк» — от 2.75%

ОАО «АСБ Беларусбанк» — 2.3%

ОАО «БПС-Сбербанк» — 3%

ОАО «Паритетбанк» — 3%

ЗАО «МТБанк» — по договору

ОАО «Приорбанк» — 3%

ЗАО «БСБ Банк» — 2.95%

ЗАО «АльфаБанк» — 1.5-3%

ОАО «Банк Дабрабыт» — 1.79-2.99%

Самый дешевый эквайринг, если исходить из расчета величины комиссии, получается только в том, случае, когда банк выступает одновременно эквайером и эмитентом при транзакции. Если говорить про самый выгодный тариф для ИП и юридических лиц, то однозначного ответа нет, так как у каждого индивидуальные условия работы и бизнеса, поэтому нужно внимательно сравнивать и выбрать, какой лучший эквайринг конкретно для вас.

Подключение эквайринга

Подключение интернет-эквайринга для приема онлайн платежей — не такая уж сложная задача. Мы подготовили небольшую пошаговую инструкцию, что вам нужно нужно сделать, чтобы начать принимать платежи через сайт.