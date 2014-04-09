О платежной системе ЕРИП

Система «Расчет» (АИС ЕРИП) — это автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства, которая была создана по инициативе НацБанка РБ в 2007 году. Основная цель и задача создания сервиса, была в том, чтобы упростить белорусским компаниям прием платежей от населения и юрлиц.

С момента своего создания, агрегатор активно развивался, и сейчас с сервисом работают 23 белорусских банка и общебелорусская сеть БелПочты. Во всех отделениях этих организаций любой покупатель может сделать оплату через систему «Расчет», используя наличные рубли, платежные карточки, электронные сервисы WebMoney, EasyPay и другие.

<p align="center">![ерип платежи](/blog/content/images/2020/11/podkluchenie-erip-site-logo.jpg)<p>

Преимущества ЕРИП для пользователей:

доступность — возможность провести платеж есть в интернет-банке, в оффлайн отделениях банков и БелПочты;

— возможность провести платеж есть в интернет-банке, в оффлайн отделениях банков и БелПочты; скорость — проведение ЕРИП платежа происходит практически мгновенно;

— проведение ЕРИП платежа происходит практически мгновенно; отсутствие комиссии — все издержки и комиссия ложатся полностью на поставщика услуг или товаров, а не на покупателя;

— все издержки и комиссия ложатся полностью на поставщика услуг или товаров, а не на покупателя; способы оплаты - услуги через ЕРИП можно оплатить любой пластиковой картой, наличными деньгами, электронными платежными средствами;

- услуги через ЕРИП можно оплатить любой пластиковой картой, наличными деньгами, электронными платежными средствами; спектр услуг — практически все услуги, которые можно оплатить в Беларуси через интернет, можно оплатить и через сервис ЕРИП.

— практически все услуги, которые можно оплатить в Беларуси через интернет, можно оплатить и через сервис ЕРИП. Преимущества ЕРИП для бизнеса:

быстрое подключение — подключить и начать принимать платежи можно буквально за 10-12 рабочих дней;

— подключить и начать принимать платежи можно буквально за 10-12 рабочих дней; понятная для пользователей система расчета — сервисом пользуются ежедневно тысячи человек, поэтому не возникает проблем «как оплатить»;

— сервисом пользуются ежедневно тысячи человек, поэтому не возникает проблем «как оплатить»; отсутствие сайта — даже если вы не имеете собственного веб-сайта (исключение интернет-магазины), то легко можно настроить прием онлайн платежей в ЕРИП;

— даже если вы не имеете собственного веб-сайта (исключение интернет-магазины), то легко можно настроить прием онлайн платежей в ЕРИП; низкие издержки — нет необходимости настройки инфраструктуры для организации приема оплат, а комиссия платежной системы совсем небольшая.

<p align="center">![оплата ерип картой](/blog/content/images/2020/11/closeup-shot-entrepreneur-working-from-home-his-personal-finances-savings_181624-16906.jpg)<p>

Почему подключаются к ЕРИП?

Постановление Совмина № 517 от 19 июня 2015 предписало всем белорусским интернет площадкам и магазинам предоставлять своим клиентам возможность совершать онлайн оплату с помощью карточки или через ЕРИП. А с начала 2017 года вступил в законную силу указ № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» (пункт 3.2), который обязал всех юрлиц и ИП, которые работают с физлицами, в обязательном порядке дать возможность оплачивать услуги (товары) на интернет-ресурсах через ЕРИП.

Способы добавления в систему расчета ЕРИП

Существуют 2 всего способа принимать платежи ЕРИП в Беларуси:

самостоятельно — на raschet.by есть вся нужная информация, а если возникают вопросы или что-то непонятно, то всегда можно позвонить по единому телефону поддержки 141. При выборе этого способа очевидны минусы — покупка специального оборудования, поиск программистов, настройка канала связи, необходимость работы с документацией, организация контроля за платежами, техническая сложность. Из плюсов — оплата комиссии только самого сервиса ЕРИП, без посредников.

— на raschet.by есть вся нужная информация, а если возникают вопросы или что-то непонятно, то всегда можно позвонить по единому телефону поддержки 141. При выборе этого способа очевидны минусы — покупка специального оборудования, поиск программистов, настройка канала связи, необходимость работы с документацией, организация контроля за платежами, техническая сложность. Из плюсов — оплата комиссии только самого сервиса ЕРИП, без посредников. с помощью любого платежного агрегатора — в Беларуси такие услуги предоставляют несколько компаний, такие как iPay, bePaid, EasyPay, WEBPAY, Assist, Хуткi Грош и многие другие. Плюсы понятны — вся техническая часть ложится на агрегатор, у вас сразу же будут платежные кабинеты, готовые интеграции с сайтом, отработанные механики и другие возможности. Минус — появление дополнительной комиссии агрегатора, у каждого из них разные условия — об этом ниже.

<p align="center">![ерип оплатить картой](/blog/content/images/2020/11/businessman-using-laptop-mobile-phone_1421-526.jpg)<p>

Процесс подключения платежей в ЕРИП

С требованиями, которые обязательно нужно реализовать, чтобы осуществить подключение к сервису, можно ознакомиться по следующей ссылке. Ничего сложного нет. Пошаговая инструкция по подключению ЕРИП выглядит так:

1. Сбор необходимых документов:

оригинал вашего письма о том, что вы подписали и заключили договор с ЕРИП;

оригинал заполненной анкеты с сайта raschet.by, где вы указываете необходимые данные, как будущий поставщик товаров (услуг);

заверенная копия свидетельства о регистрации компании в Беларуси;

заверенная копия лицензии, если реализуемая продукция попадает в категорию обязательного лицензирования в Беларуси;

оригинал договора подключения к сервису;

оригинал регламента обмена информацией.

2. Соответствие сайта требованиям ЕРИП

Из важных моментов стоит отметить:

веб-сайт в установленном порядке должен быть зарегистрирован в Торговом реестре РБ. Это касается и регистрации в БелГИЭ;

физически сайт должен размещаться только на территории страны, т.е. хостинг должен быть только белорусским указ №60;

владельцем и администратором домена должен быть то юридическое лицо, которое осуществляет коммерческую деятельность;

веб-сайт должен соответствовать требованиям белорусских законодательных актов и самих платежных систем: правила и возможные способы оплаты, возврат и отмена платежей, логотипы сервисов

3. Отправка документов

Нотариально заверенные документы следует подать в ОАО НКФО ЕРИП. Если ваша заявка корректна, то ваш интернет-сайт зарегистрируют в установленном порядке в качестве субъекта и добавят в ЕРИП. Место размещения зависит от тех данных, которые были указаны в заполняемой анкете.

<p align="center">![интернет платежи ерип](/blog/content/images/2020/11/podkluchenie-erip-site-staronka-bepaid.png)<p>

Подключение ЕРИП на сайте

Надеемся, что в общих чертах вам понятен алгоритм действий, но как это происходит на практике? Рассмотрим случай подключения оплаты через ЕРИП на сайт, который сделан на платформе Старонка, аналогично подключаются интернет-магазины, в связке с платежным агрегатором bePaid

Весь процесс условно разделим на 7 этапов. Если все делать вовремя и оперативно, то обычно вся процедура не превышает 10-12 рабочих дней.

1. Сбор документов

Сотрудники компании bePaid сами занимаются подготовкой всех нужных документов для отправки заявки в ЕРИП, от вас нужны только реквизиты и заполнение и заключение договора с самой компаний bePaid.

2. Подготовка веб-сайта

При планировании подключения оплаты на сайте с помощью ЕРИП, необходимо будет привести ваш интернет-ресурс в порядок, чтобы соответствовать требованиям белорусского законодательства. Сотрудники платежного агрегатора сделают его аудит и подскажут, что нужно добавить и изменить. Исправить все замечания нужно до момента отправки заявки, т.к. заявление будет принято к рассмотрению только в случае, если веб-ресурс соответствует всем предъявляемым требованиям. Этот этап занимает обычно 1-3 дня.

3. Отправка заявки на регистрацию

Когда ваш сайт приведен в порядок и нужные документы готовы,

происходит физическая подача заявки в ОАО НКФО ЕРИП. Важно отметить, что вам необходимо будет либо физически подать все документы в нужное региональное отделение, в зависимости от области вашего проживания, либо отправить на e-mail ОАО НКФО ЕРИП вашего региона.

4. Авторизация в ЕРИП

После подачи заявки, происходит процесс ее рассмотрения и регистрации вашей компании, как нового уникального поставщика услуг или товаров в системе ЕРИП. Это самый длительный этап, который может длиться долго, но обычно не превышает десяти рабочих дней.

5. Техническая настройка ЕРИП

Если вы подключаете онлайн платежи на сайт, то далее происходит сама техническая реализация интеграции веб-ресурса с платежным агрегатором, в данном случае bePaid. Со Старонкой это делается буквально за 10 минут — нужно только внимательно изучить инструкцию и в расширениях добавить «Подключение ЕРИП через bePaid».

<p align="center">![ерип рб](/blog/content/images/2020/11/erip-staronka-site-online-platezhi.png)<p>

Если собственного веб-сайта нет, то этот этап вы, разумеется, пропускаете и работаете только в самом рабочем кабинете сервиса bePaid. В нем вы в ручном режиме сможете выставлять счета для ваших клиентов, а также отслеживать актуальную информацию о совершаемых платежах. Интерфейс сервиса очень простой и обычно работа с ним не вызывает никаких проблем у клиентов.

6. Проверочный платеж

Когда все настройки закончены, важно проверить работу системы оплаты. Поэтому обязательно проводится тестовый платеж ЕРИП для фиксации того, что отправка и прием оплат работают корректно. Далее в отделение ОАО «НКФО ЕРИП» отправляются стандартные акты и сообщение о том, что вы готовы использовать ЕРИП в «боевом» режиме на вашем интернет-сайте.

7. Прием оплаты ЕРИП

Когда сотрудники ЕРИП получат от вас информацию о том, что вы уже полностью готовы принимать платежи, то они приступят к активации. Это может занять несколько дней. После извещения вы станете полноценным поставщиком услуг/товаров в системе ЕРИП, и можете сразу начинать работать с поступающими платежами.

<p align="center">![ерип магазин](/blog/content/images/2020/11/pos-credit-card-settlement-instead-cash-settlement_1359-1173.jpg)<p>

Стоимость тарифов

Пользователи, совершающие платежи за товары или услуги, посредством системы ЕРИП, никогда не платят комиссию за работу сервиса. Все комиссии и издержки полностью ложатся на плечи подключенных поставщиков товаров и услуг — интернет-магазины, сайты компаний, лендинги. Комиссия, которую платит продавец, состоит обычно из нескольких частей:

собственная комиссия ЕРИП, которая составляет всего 0.01%;

+ комиссионное вознаграждение, принимающих платежи через ЕРИП организаций, составляет от 0,2% до 2%;

+ комиссия платежных агрегаторов, если вы воспользовались их услугами. У разных компаний разная стоимость их вознаграждения и условия работы.

Но какая у них не была комиссия максимальная стоимость приема платежей через ЕРИП составляет 3% от суммы платежа.

<p align="center">![оплата ерип беларусь](/blog/content/images/2020/11/podkluchenie-erip-site-staronka-ceny-1.PNG)<p>