В этой статье мы покажем все шаги, которые необходимо пройти для создания и запуска интернет-магазина. От простой идеи до планирования и реализации. Расскажем об особенностях работы в некоторых нишах и осветим самые ключевые моменты подготовки. Этот материал будет полезен тем, кто еще не определился с направлением деятельности.

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Выбор ниши

Перед открытием открытием своего интернет-магазина стоит обозначить его направленность. Для этого лучше всего проанализировать собственные предпочтения и увлечения. Попытайтесь понять, с чем вам больше всего нравится работать: одежда, косметика, еда или спортивное питание, а может вы прекрасно разбираетесь в садоводстве или технике. Вспомните, какие вопросы вы чаще всего слышите от знакомых и близких. Если ответ сам просится наружу, значит выбрать нишу будет довольно просто.

Определив собственные предпочтения, необходимо выявить потребности покупателей. Для этого откройте несколько крупных торговых площадок и изучите самые популярные запросы: eBay, Amazon, Aliexpress, Alibaba. Дополнить этот анализ рынка поможет Яндекс.Вордстат. Просто откройте сервис и введите запрос, который теоретически будет интересен клиентам. Вордстат покажет, как часто ищут пользователи информацию по заданному запросу и предложит похожие.

Дальше проведите мозговой штурм и выберите 5-10 наиболее подходящих вариантов. Тут уже стоит учитывать одновременно свои пожелания и реальные запросы пользователей. Ведь нет смысла изобретать колесо и выходить на рынок с уникальным предложением, когда на него нет спроса.

Вот небольшой список самых популярных ниш: продажа одежды, обуви, техники и электроники, магазины детских товаров и игрушек, автозапчастей, продуктов питания или товаров для дома, товары для спорта и фитнеса, косметика и парфюмерия, книги и канцелярские товары.

<p align="center">![сделать самой интернет магазин](/blog/content/images/2021/05/2.jpg)<p>

Портрет покупателя

Невозможно продавать продукт всем и сразу. Нацеливаясь на всех пользователей в интернете, существует риск не продать товар никому. Поэтому так важно заранее определить свою целевую аудиторию и сформировать портрет потенциального покупателя. Таких портретов необходимо создать сразу несколько, ведь порой вашими покупателями могут отказаться совсем неожиданные люди. Так, женский парфюм будут покупать не только девушки или женщины, но и мужчины для подарка.

Что надо знать при создании портрета покупателя. Помните, клиенты покупают не просто товар или услугу, они платят за инструмент, решающий их проблемы и за эмоции, которые им дарит покупка. Именно от этого отталкивайтесь при формировании портрета покупателя.

Для начала укажите общие характеристики покупателя: пол, возраст, место проживания, уровень дохода, семейное положение, образование, место работы, наличие детей.

Затем обозначьте возможные хобби и интересы. Так для продажи спортивных товаров будут интересны все, кто любит спорт, йогу, пилатес, правильное питание и здоровый образ жизни.

Задайте себе вопрос: «Что движет клиентом в момент совершения покупки?», «Его заинтересовал новый продукт?», «Он стремится решить покупкой какую-то свою проблему?», «Желает создать уют и тепло дома?» или «Сделал заказ по привычке?».

Определитесь с тем, какие цели преследует пользователь при покупке товара.

Проанализируйте все социальные сети, в которых может присутствовать потенциальный клиент.

Попробуйте предугадать, как пользователь принимает решение. Достаточно ли ему своего собственного мнения или для принятия решения он совещается с друзьями.

Как будет удобнее клиенту оставить заявку: звонок, форма для обратной связи на сайте или через сообщение в мессенджерах.

Каждая деталь имеет очень большое значение. Поэтому для более точного портрета клиента стоит посетить несколько сайтов конкурентов и посмотреть их целевую аудиторию. Проще всего это сделать при анализе социальных сетей. Так вы увидите реальных людей и их возможную мотивацию. К примеру, бижутерию ручной работы могут покупать действительно ценители таких вещей или же молодые девушки, желающие выделяться.

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Поиск поставщиков

В основе успешной работы любого интернет-магазина лежит четко отлаженная система. Ее важнейшая часть — поставщики. Идеальным вариантом станет партнер со своим интернет-каталогом, где можно в удобной форме найти все необходимое и сделать заказ. На первых этапах лучше всего искать поставщиков в своем городе или регионе. Такой подход исключит возможные задержки товара и недопонимание. Это могут быть:

Производители. Попробуйте выйти на местных изготовителей необходимых товаров. Они готовы отпускать их по закупочным ценам и поставлять большими партиями.

Попробуйте выйти на местных изготовителей необходимых товаров. Они готовы отпускать их по закупочным ценам и поставлять большими партиями. Дистрибьюторы или дилеры — покупают товар оптом у производителей и реализуют его небольшими партиями.

Чтобы было проще сделать выбор:

Постарайтесь узнать, с кем работают ваши конкуренты. Выясните, поставщики каких товаров нравятся их покупателям.

Уделите время на изучение тематических онлайн-каталогов или бумажных справочников, посетите выставки производителей и проверьте соответствующие базы данных.

Попробуйте найти себе партнера из Китая, в последнее время это очень популярно. Такие партнеры готовы производить качественную косметику или одежду на заказ по очень лояльным ценам. Ознакомьтесь с предложениями на Alibaba или посмотрите, кого выбирают крупные фирмы, проанализируйте рекламный рынок и тематических блогеров.

Рассмотрите для себя дропшиппинг — в таком случае поставщик сразу отправляет товары покупателю. Отличный вариант, если пока нет четкого понимания где и как организовать склад.

Завершив знакомство с возможными поставщиками, создайте таблицу в Excel и занесите в нее самые оптимальные варианты. Не останавливайтесь только на одной фирме, лучше всего выбрать около 5 партнеров. Такое отношение в будущем поможет избавиться от неприятных моментов: задержки поставок или банкротства одной из компаний.

Вопросы, которые необходимо уточнить в телефонном разговоре:

Какая минимальная сумма заказа и какая минимальная партия для закупки товара?

Какое количество разных позиций товара требуется для формирования заказа?

Как часто должны производиться закупки?

Какие способы оплаты заказа доступны: безналичный расчет, по карте, с помощью ЕРИП?

Осуществляется ли доставка товаров и каковы ее условия?

Насколько часто обновляется ассортимент?

Есть ли у продукции сертификаты качества и как с ними ознакомиться?

Существует ли возможность брать наперед товар на реализацию, а оплачивать его позже?

Предоставляются ли скидки при оптовой закупке товара?

Как определяется брак и можно ли вернуть бракованную продукцию?

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Выбор домена или имени интернет-магазина

Любой сайт в интернете запоминают по его названию. Поэтому так важно подойти серьезно к выбору доменного имени для онлайн-магазина. Оно обязательно должно быть коротким, понятным, запоминающимся и соответствовать тематике. К примеру, домен “Солнышко” для магазина детских игрушек можно написать по-разному: Solnyshko.by или Solnyhсo.by.

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Как сделать интернет-магазин с нуля

Чтобы сделать интернет-магазин с нуля, не имея никаких навыков, можно избрать две основные стратегии: найти дизайнера или студию оформляющую интернет-магазины или же воспользоваться конструкторами и создать его самостоятельно. В каждом из этих пунктов есть свои плюсы и минусы.

Работать со студией удобно, так вы сэкономите свое время. Однако за него придется заплатить целой команде сотрудников. Дизайнеры легко оформят сайт под конкретные цели и задачи. Хорошая студия сделает ресурс современным и очень удобным для пользователя. Но для этого необходимо очень кропотливо проработать техническое задание и оговорить все нюансы. К сожалению, сторонние люди не могут досконально знать особенности выбранной ниши и это необходимо понимать. Еще один минус — невозможность менять сайт самостоятельно. Для внесения любых корректировок придется связываться с менеджером и договариваться. И конечно, придется попотеть с поиском студии, которая специализируется именно на создании интернет-магазинов. Ведь мало просто оформить карточки товаров, внутри каждого онлайн-магазина находится целый ряд вспомогательных сервисов, организующих доставку, общение с клиентами и прием платежей.

Теперь рассмотрим работу в конструкторе интернет-магазинов. Бесспорным преимуществом такого выбора станут готовые шаблоны. Если вы пока не имеете представления о том, как будет выглядеть ресурс и какой должна быть структура, то готовые решения в этом помогут. Для самостоятельного создания магазина потребуется выделить свободное время, оно компенсируется приятными ценами за размещение сайта. Также в конструкторы интегрированы все самые необходимые расширения для оптимизации интернет-магазина. В будущем это поможет избежать проблем технического характера. Дизайн и любые правки можно внести в удобное для вас время буквально за несколько минут. А во время пробного периода можно поэкспериментировать и подобрать наиболее подходящее оформление страницы. Приятным бонусом станет мобильная версия сайта, ведь шаблоны созданы так, чтобы автоматически подстраиваться под разные разрешения экранов. Конечно у этого выбора есть и свои минусы — ограниченность действий. К сожалению, в конструкторе иногда не получается реализовать все идеи.

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Оформление интернет-магазина

Пользователи уже давно начали доверять тому или иному ресурсу, опираясь на свои внутренние ощущения и отзывы. И если у только открывшегося магазина отзывов пока нет, то завоевать внимание клиента с помощью дизайна и удобства вполне возможно. Сделайте простой и понятный интернет-магазин. Постарайтесь не перегружать его информацией, попапами или чатами. Чем яснее структура, тем лучше. Ниже мы дадим несколько рекомендаций, которые помогут оформить стильный сайт.

Простота. В интернет-магазине, в отличие от обычного сайта, достаточно много разных элементов, страниц, фотографий. Поэтому простота в дизайне и тексте крайне важна при создании ресурса. Подберите спокойные цвета, избегайте кричащих кислотных оттенков, не устанавливайте излишние информационные сообщения или слайдеры. Чем больше на сайте ярких и двигающихся объектов, тем сложнее пользователю сфокусировать внимание именно на покупках.

Единый стиль. Постарайтесь на всех страницах сайта соблюдать единый стиль. Если для главной страницы вы выбрали голубой или кремовый цвет в качестве фона, то и на дополнительных страницах следует его использовать. Более того, разрабатывая дизайн сайта, сформируйте для себя палитру, которую можно использовать даже в социальных сетях. Так интернет-магазин будет легко узнать и запомнить.

Понятная навигация. Большинство сайтов или интернет-магазинов используют схожую и привычную для клиентов навигацию. Чтобы упростить жизнь себе и покупателям, попробуйте ее позаимствовать, добавьте: обязательное меню вверху, строку для поиска, деление на четкие и понятные разделы, чат поддержки, оставьте в нескольких местах контактные данные.

Возможность быстрого действия. Оформляя продающий интернет-магазин, стоит разработать дизайн таким образом, чтобы вызвать желание купить или что-то сделать практически сразу. Для этого можно разместить на главной странице превью наиболее популярных товаров или новинок и добавить к ним кнопки: «Посмотреть», «Перейти в каталог», «Купить», «Заказать» или «В корзину».

Цветовая палитра. Стоит отметить, что любой сайт необходимо делать не просто в единой цветовой гамме, но и использовать не более 2-3 цветов. Перегруженность разными оттенками сбивает с толку, делает интернет-магазин чрезмерно перегруженным и отталкивающим. Если вы не знаете как правильно сочетать цвета, то попробуйте воспользоваться специальными сервисами

Описание товара. В онлайн-торговле есть свои особенности и нюансы. К сожалению, у пользователей нет возможности примерить одежду или взять тестер крема, чтобы оценить его текстуру. Поэтому крайне важно предоставить подробное описание каждого продукта и дополнить его несколькими изображениями. При продаже одежды удобнее всего еще добавить таблицу с размерами.

Поиск по сайту. При широком ассортименте в магазине, клиенту легко в нем запутаться. Чтобы избежать этого и повысить продажи, добавьте на сайт поиск по ключевым словам. Если технические параметры конструктора не позволяют внедрить эту функцию, то сделайте каталог интуитивно понятным, разбейте его на категории и группы.

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Добавление товаров и оформление карточек товаров

Товары — это самое главное в интернет-магазине. Закончив работу над самим сайтом, необходимо добавить продукцию и заняться подготовкой карточек товаров. Загружать товары можно по отдельности в самом конструкторе, а можно импортировать CSV-документ и заполнить Excel-таблицу. В карточки стоит добавить фотографии в хорошем качестве и с высоким разрешением, рекомендованный вес или объем изображений до 3 МБ. Помните, чем тяжелее картинка, тем дольше она будет загружаться при низкой скорости интернета. Для каждого товара пропишите заголовок, краткое и полное описание. Постарайтесь при этом использовать ключевые слова по которым пользователи могут искать продукцию в поиске.

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Способы оплаты

Сделав интернет-магазин, надо переходить к выбору способов оплаты. В хорошем интернет-магазине присутствуют сразу несколько вариантов: безналичная оплата, оплата при получении заказа, оплата по карте, [оплата с помощью ЕРИП] или на почте наложенным платежом. [Онлайн-платежи подключаются на сайте за несколько минут. Для этого надо ознакомиться с интеграциями, которые предлагает конструктор. Затем перейти на официальный сайт платежного сервиса и заключить с ним договор. После этого менеджер вышлет тестовые данные, а через некоторое время предоставит боевые реквизиты. В разных странах требования к сайтам для подключения оплаты могут отличаться, поэтому заранее ознакомьтесь с законодательством выбранного региона. Отметим, что для подключения приема платежей не требуется ездить в офис и все необходимые данные предоставляются в онлайн-формате.

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Способы доставки

Способов доставки, как и оплаты заказа, должно быть несколько вариантов. У пользователя будет меньше сомнений, если он сможет выбрать из списка удобные для себя способы оплаты и доставки. Ведь далеко не у всех существует возможность приехать в пункт самовывоза. Самые основные это: курьером по городу, по почте, из пункта самовывоза или с помощью транспортной компании.

Выбор доставки зависит от размера интернет-магазина, бюджета и возможности организовать отлаженный процесс. Работая сразу на несколько городов или стран, лучше всего найти подходящую транспортную компанию и организовывать доставку через нее. Открывая небольшой местный интернет-магазин, подойдет доставка курьером по городу или отправка посылок по почте.

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Привлечение покупателей и реклама

Новый интернет-магазин может начать приносить прибыль практически сразу. Для этого достаточно настроить контекстную рекламу и запустить таргетинговую рекламу в социальных сетях. Помимо этого существуют и другие способы привлекать клиентов, он более длительные и требуют большего временного вложения. Ниже мы рассмотрим самые популярные варианты раскрутки сайта:

Контекстная реклама в Google Ads и Яндекс Директ. Такой вариант подойдет всем, кому требуется молниеносный результат. Настроить контекстную рекламу легко самостоятельно, в Яндекс.Директ даже помогут бесплатно создать рекламную кампанию. Тут очень важно сегментировать свое объявление, правильно задать возрастные рамки, добавить нужные ключевые слова, красиво оформить баннер. Контекстная реклама доступна для любого бюджета, поэтому попробовать запустить тестовую рекламную кампанию определенно стоит.

SEO-продвижение. Это как раз тот тип продвижения, на который требуется время, терпение и усилия. В конструкторе вы сможете сделать интернет-магазин быстро продвигающимся в поисковой выдаче. Для этого достаточно будет правильно написать Title, Description, Alt и ключевые слова, добавить фавикон и изображение для социальных сетей. Именно эти данные будут отражаться в поиске и влиять на заинтересованность пользователей. А для того, чтобы весь сайт хорошо ранжировался и поднимался в поисковой выдаче, разместите на нем уникальный контент. Не дублируйте описание товаров в социальных сетях и в самом интернет-магазине.

Социальные сети. Развитие в социальных сетях срабатывает не всегда, но пренебрегать им не стоит. Часть аудитории с гораздо большим рвением ознакомится с ассортиментом, пролистав ленту в Instagram. Все социальные сети должны быть оформлены в едином стиле, так идентифицировать магазин легче всего. Помимо этого, в них за пару кликов настраивается таргетированная реклама. Она захватит пользователей, которые не вводили конкретные запросы в поиск, однако интересовались релевантной тематикой.

Email-рассылки способствуют удержанию покупателей. С помощью сайта соберите электронные адреса пользователей и периодически отправляйте рассылку. Важно, чтобы перед этим они дали свое согласие на получение информационных писем, а в самих письмах должна быть кнопка «Отписаться». В рассылке предлагайте интересные подборки товаров, тематические или лимитированные серии продуктов, оповещайте об акциях и бонусах. Кроме того, в таких письмах удобно размещать ознакомительные публикации. Например, тренды нового сезона, особенности ухода за кожей после 40 или познавательные инструкции по неочевидному использованию продукции.

«Сарафанному радио» очень охотно доверяют. Для получения положительных отзывов, на первых этапах можно прибегнуть к помощи знакомых и родственников. А дальше выработайте отлаженную схему работы с покупателями. Предоставив им удобную навигацию, общение с консультантами онлайн и приятные бонусы, вы точно завоюете их расположение.

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Повышение прибыли и анализ

Итак, интернет-магазин, создан и уже начал приносить прибыль, но что делать дальше? Для ответа на этот вопрос потребуется установить на сайт Яндекс.Метрику и Google Analytics. Эти два сервиса соберут подробную статистику о количестве посещений ресурса, количестве заказов, помогут создать воронку продаж и проследить за действиями клиентов. На основе полученных данных, проведите анализ различных показателей и скорректируйте тактику ведения бизнеса.

Так, простой мониторинг трафика даст понимание того, откуда больше всего было переходов. Следовательно, для повышения продаж в будущем стоит сделать акцент именно на эти каналы продвижения. А просмотр тепловых карт и записей посещений вебвизора покажет насколько удобен дизайн интернет-магазина. Вы на реальном примере увидите, на каких этапах у пользователя возникали вопросы и что заставило его отказаться от покупки.

Безусловно, проводить анализ стоит маркетологу. Квалифицированный специалист быстро заметит новые возможности и выявит прорехи в текущей политике продвижения. Пробуйте новые подходы, а также варианты для развития и у вас обязательно получится стать лидером на рынке!

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