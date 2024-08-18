Платежные системы и их преимущества

Платежные системы — это совокупность технических решений и правил, которые позволяют безопасно и оперативно производить финансовые расчеты между отдельными пользователями. Современные платежные системы стремительно развиваются и обладают неоспоримыми преимуществами:

скорость — если сравнивать, например, с банковскими переводами, которые могут занимать 3-5 дней, то во многих системах прием платежей совершается практически мгновенно;

бесперебойность — денежные переводы проходят в любое время и в любом месте;

легальность — деятельность всех платежных систем регулируются международным и государственными законами, тем самым они имеют правовую основу;

безопасность — современные технологии обеспечивают высокий уровень защиты всех переводов;

доступность — чтобы начать использовать электронные системы платежей вам не нужно даже выходить из дома.

Платежные системы в Беларуси

Условно платежные системы можно разделить на несколько основных групп:

системы с использованием наличных денег;

денежные переводы;

безналичные системы;

банковские карточки;

электронные (онлайн) платежные системы.

Отдельно стоит отметить, что денежные переводы могут быть как международными, так и национальными с ограничением по региону функционирования. Если говорить про платежные системы Республики Беларусь, то в нашей стране представлен весь спектр платежных инструментов и решений.

Национальные и локальные платежные системы:

Банковские карты «Белкарт» – национальная платежная система.

– национальная платежная система. ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство) – сервис для онлайн-оплат и переводов.

Международные платежные системы:

Visa и Mastercard – работают внутри страны, но ограничены для зарубежных транзакций.

и – работают внутри страны, но ограничены для зарубежных транзакций. UnionPay – китайская система, доступна для международных платежей.

Электронные кошельки и онлайн-сервисы:

ЮMoney (бывший Яндекс.Деньги) – доступен с ограничениями.

– доступен с ограничениями. Qiwi – доступен, но с ограниченными возможностями.

– доступен, но с ограниченными возможностями. WebMoney – работает, но с ограничениями.

Платежные системы банковских карт

Оплачивать товары или услуги с помощью банковской карточки — основной способ совершения безналичных платежей, поэтому существует значительное количество мировых систем, которые эмитируют карты: кредитные, дебетовые, предоплаченные. К наиболее популярным платежным решениям данного типа можно отнести продукты таких компаний, как MasterCard, American Express, Diners Club, VISA, Discover, JBS и другие.

В нашей стране получили развитие американские системы VISA и MasterCard — их карточки выпускают большинство банков в Беларуси. Совсем недавно с 2019 года к нам пришел еще один мировой игрок — появилась возможность пользоваться китайской платежной системой UnionPay, карты которой эмитирует Белгазпромбанк.

С 2014 года получили развитие такие белорусские платежные системы, как БелКАРТ, которая работает исключительно в РБ и БелКАРТ+ в партнерстве с Maestro, она работает и за пределами нашей страны. Количество карточек различных платежных систем на июль 2020 года можно увидеть на диаграмме ниже.

Помимо этого некоторые белорусские банки предоставляют услуги эквайринга других международных платежных карточек — ОАО «‎БПС-Сбербанк» работает с American Express, ОАО «‎Белинвестбанк» с JCB, а «‎Банк ВТБ (Беларусь)» с российской системой Мир.

Электронные платежные системы

Электронные платежные системы отличаются от платежных систем банковских карт тем, что все транзакции осуществляются только через интернет. В Беларуси операции с электронными системами и деньгами разрешает НБ РБ только банкам и НКФО. На данный момент, право на такие операции имеют следующие огранизации:

ОАО «Белгазпромбанк» (системы Берлио, МТС Деньги, V-coin);

ОАО «Белинвестбанк» (система «Оплати«);

ОАО «Технобанк» (WebMoney Transfer в белорусских рублях);

ОАО «Паритетбанк» (система iPay);

ОАО «Приорбанк» (система Belqi);

ЗАО «Банк «Решение» (систем iPay, QIWIБел);

ОАО «БПС-Сбербанк» (системы ePay);

ОАО «Банк Дабрабыт» (система МТС Деньги);

ОАО «Белгазпромбанк» (системы БЕРЛИО-КАРД, Euroberlio);

ОАО «БПС-Сбербанк» (система Яндекс.Деньги);

ЗАО «Банк «Решение» (система QIWI-кошелек).

Из наиболее популярных электронных платежных систем в Беларуси можно выделить следующие сервисы:

EasyPay — первая официальная белорусская электронная платежная система, которая была запущена в 2004 году и являлась совместной разработкой ООО «Открытый контакт» с банком ОАО «Белгазпромбанк». С 2017 года в связи с изменением законодательства перестала работать с физическими лицами.

— первая официальная белорусская электронная платежная система, которая была запущена в 2004 году и являлась совместной разработкой ООО «Открытый контакт» с банком ОАО «Белгазпромбанк». С 2017 года в связи с изменением законодательства перестала работать с физическими лицами. WebMoney — это одна из первых российских систем для приема интернет-платежей, работающая с начала 1998 года. В РБ гарантом системы WebMoney и в частности WMB (электронный эквивалент белорусских рублей BYN) выступает Технобанк, который сопровождает и оказывает полный комплекс услуг;

— это одна из первых российских систем для приема интернет-платежей, работающая с начала 1998 года. В РБ гарантом системы WebMoney и в частности WMB (электронный эквивалент белорусских рублей BYN) выступает Технобанк, который сопровождает и оказывает полный комплекс услуг; iPay — белорусская мобильная платежная система от компании ООО «АЙ ПЭЙ», реализованная совместно с ОАО «Паритетбанк», сотовым оператором связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» и разработчиком программного обеспечения ЗАО «БиСмарт» в 2009 году. Помимо стандартных функций, позволяет оплачивать услуги с помощью средств, находящихся на балансе телефонов белорусских мобильных операторов.

— белорусская мобильная платежная система от компании ООО «АЙ ПЭЙ», реализованная совместно с ОАО «Паритетбанк», сотовым оператором связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» и разработчиком программного обеспечения ЗАО «БиСмарт» в 2009 году. Помимо стандартных функций, позволяет оплачивать услуги с помощью средств, находящихся на балансе телефонов белорусских мобильных операторов. ЮMoney (ранее Яндекс Деньги) — это платёжная система от компании «Yandex», пользоваться которой могут граждане Беларуси, совершая платежи в белорусских рублях в рамках сервиса.

Как подключить платежную систему на сайт?

Вопрос, волнующий каждого предпринимателя, который оказывает услуги или продает товары онлайн и хочет реализовать возможность принимать платежи от клиентов онлайн. Процесс подключения платежей на сайт состоит из 3 этапов:

выбор специальных программ/сервисов — платежный шлюз или агрегатор, через которые будут приниматься платежи;

юридическое оформление и редактирование сайта согласно требованиям платежных сервисов;

техническая реализация и настройка интеграции. В 🌱kvitly это делается довольно просто, и реализуется с помощью готовых расширений (вся настройка займет не более часа).

Платежные шлюзы

Платежный шлюз — это отдельный сервис, основными задачами которой является авторизация и обработка платежей по кредитным и дебетовым карточкам для онлайн и оффлайн торговцев. Шлюз позволяет безопасно проводить финансовые операции с шифрованием конфиденциальных данных между торговой площадкой такой как сайт или мобильное приложение и процессором платежей.

Наиболее известными платежными шлюзами в мире являются Amazon Payments, Authorize.net, 2Checkout, Dwolla. Принцип работы у них одинаковый, отличия заключаются в совместимости с платформами, возможными методами и валютами, используемыми при оплате, комиссиями за проведение транзакций.

Платежные агрегаторы

Платежный агрегатор — аппаратно-программный сервис, главной задачей которого является максимальная автоматизация и контроль процедуры приема электронных платежей. Как и платежные шлюзы, они занимаются интеграцией различных способов оплаты и проведением платежа с максимальной безопасностью.

Характерное отличие в том, что агрегаторы собирают у себя денежные средства их клиентов, а шлюзы только предоставляют услуги маршрутизации платежей. Агрегаторы платежей имеют статус небанковской кредитной организации, а шлюзы — это просто сервисы-посредники, которые не взаимодействуют напрямую с оплатами, а только помогают провести их через сайт, интернет-магазин или приложение.

Из наиболее известных платежных агрегаторов в мире можно отметить Wallet One, PayOnline, Яндекс.Касса (ЮKassa), ROBOKASSA, Stripe, PayPal, Payoneer и т.д.

Если говорить про белорусские платежные агрегаторы, необходимо упомянуть про самый распространенный платежный провайдер, которым является Единое расчетное информационное пространство АИС «ЕРИП». Его запустили в далеком 2008 году Национальным банком РБ, как решение упрощения организации онлайн платежей от физлиц, ИП и белорусских компаний. На данный момент с системой «Расчет» работают 23 белорусских банка и национальная сеть Белпочты.

Белорусских платежных агрегаторов, которые можно подключить на свой веб-сайт, не так много, поэтому кратко расскажем про все варианты:

WebPay — платежное решение для приема онлайн-платежей через сайт по международным/белорусским банковским карточкам, а также через АИС «Расчёт» ЕРИП. Подключение агрегатора в 🌱kvitly осуществляется через расширение;

bePaid — популярный платежный агрегатор, который предоставляет те же услуги и возможности, что и WebPay. В 🌱kvitly с помощью bePaid можно настроить прием платежей как через АИС «ЕРИП», так и с помощью международных и белорусских банковских карт.

ArtPay — аналогичный платежный инструмент, с тем же функционалом — прием платежей через карточки и ЕРИП. Платформа тесно сотрудничает с Белинвестбанком и Белагропромбанком. Подключение ArtPay ничем не отличается от других платежных решений.

EasyPay — электронная платежная система, а также агрегатор, который можно подключить на сайт и принимать оплаты на сайте с помощью карт и ЕРИП. EasyPay также работает с сервисом E-POS.

«Хуткi Грош» — сервис, который специализируется на работе с ЕРИП. Вместе с подключением к ЕРИП на стороне Сервиса «Хуткi Грош» доступна и услуга интернет-эквайринга, то есть прием платежей с карт.

Assist BELARUS — дочерняя компания российского агрегатора Assist, на белорусском рынке с начала нулевых. Позволяет принимать оплату карточками на сайтах и интернет-магазинах. Имеется стандартный механизм подключения к белорусской системе ЕРИП;

Expresspay — как и предыдущие агрегаторы позволяет подключать онлайн платежи на веб-сайте и принимать их посредством банковских карт, так и через ЕРИП

Яндекс Касса (ЮKassa) — российский сервис по приёму платежей через интернет, работающий как для компаний и индивидуальных предпринимателей, так и социальных и некоммерческих фирм и организаций. Работает официально в Беларуси с 2011 года, в том числе с белорусскими рублями.

Чтобы разобраться с настройками платежных систем и подключить наиболее понравившийся сервис на свой сайт, зарегистрируйтесь бесплатно в 🌱kvitly и перейдите в раздел «Интеграции»