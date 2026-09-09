Wix — один из самых известных мировых конструкторов сайтов. Но для пользователей из России он фактически перестал быть вариантом: с 12 сентября 2024 года Wix ограничил доступ к аккаунтам российских резидентов — и к платным, и к бесплатным. Если ваш сайт был на Wix или вы выбираете конструктор, разберём, чем заменить Wix и чем от него отличается 🌱kvitly.

Сравним по делу: доступность в России, приём оплаты, магазин, CRM, искусственный интеллект и цены — чтобы вы понимали, что реально получаете вместо Wix.

Почему Wix больше не вариант для России

Главная причина простая: Wix заблокировал аккаунты пользователей из России. Даже если удаётся зайти через обходные пути, остаются системные проблемы: оплата подписки только в валюте и через посредников, отсутствие интеграций с российскими платёжными системами, поддержка на английском и риск в любой момент потерять доступ к сайту. Для бизнеса, который зависит от сайта, это неприемлемый риск.

Поэтому вопрос обычно звучит не «Wix или kvitly», а «чем заменить Wix, чтобы работать спокойно». Здесь и выходит на сцену локальная платформа.

Что такое 🌱kvitly и чем он отличается

🌱kvitly — платформа для бизнеса с искусственным интеллектом, которая работает в России без ограничений. Сайт здесь только начало: в одной панели — интернет-магазин, встроенный приём оплаты, CRM, email-рассылки и ИИ-помощник, который собирает и наполняет сайт. Вместо десяти сервисов — одно окно.

Приём оплаты

У Wix приём оплаты завязан на Wix Payments и зарубежные провайдеры с комиссией порядка 2,9% + $0,30 за транзакцию, без поддержки российских платёжных систем. Для бизнеса в России это тупик.

В 🌱kvitly приём оплаты встроен и работает локально: готовые интеграции с банками и сервисами (например, ЮKassa, Альфа-Банк), подключение по ключам, без комиссии платформы с платежей. Из заказа можно выставить счёт или ссылку на оплату. Детали — на странице приёма платежей.

Магазин, CRM и рассылки

У Wix сильный магазин, но он и стоит соответствующе, и недоступен российским пользователям. В 🌱kvitly интернет-магазин, заказы и CRM связаны между собой и с приёмом оплаты, а email-рассылки встроены уже на тарифе Базовый. Как собрать магазин, разбираем в статье как сделать сайт для продажи товаров.

Искусственный интеллект и скорость

Wix продвигает ИИ-конструктор ADI, но воспользоваться им из России нельзя. В 🌱kvitly ИИ — часть платформы: опишите, какой нужен сайт, и он соберёт структуру, тексты и первый дизайн за минуты. Подробнее — на странице конструктора сайтов.

Сравнение цен

Цены Wix — в валюте, при годовой оплате (и с учётом недоступности для России):

Light — $17/мес: без магазина;

— $17/мес: без магазина; Core — $29/мес: магазин появляется здесь;

— $29/мес: магазин появляется здесь; Business — $39/мес: расширенная торговля;

— $39/мес: расширенная торговля; Business Elite — $159/мес: максимум.

🌱kvitly — в рублях:

Стартовый — 0 ₽: одна страница, до 50 товаров;

— 0 ₽: одна страница, до 50 товаров; Базовый — 299 ₽/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки;

— 299 ₽/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки; Премиум — 599 ₽/мес: без ограничений, полный приём оплаты и ИИ.

kvitly не только доступен в России и дешевле, но и включает магазин, оплату, CRM и рассылки сразу. Актуальные тарифы — на странице тарифов.

Как перенести сайт с Wix на 🌱kvitly

Пока доступ к аккаунту ещё есть, важно сохранить контент и структуру, а после переноса настроить редиректы, чтобы не потерять позиции в поиске. Мы подробно разобрали это в статье как перенести сайт в kvitly и не потерять позиции.

Часто задаваемые вопросы

Работает ли Wix в России в 2026 году?

Wix ограничил доступ к аккаунтам российских резидентов с сентября 2024 года — как к платным, так и к бесплатным. Полноценно пользоваться сервисом из России нельзя, поэтому бизнесу нужна замена.

Чем заменить Wix?

Локальной платформой, которая работает в России и поддерживает местные платежи. 🌱kvitly закрывает то же и больше: сайт, магазин, приём оплаты, CRM и рассылки в одном месте, с оплатой в рублях.

Можно ли перенести сайт с Wix?

Да, контент и структуру можно перенести. Чтобы сохранить позиции в поиске, важно сохранить URL-адреса и настроить редиректы — как описано в нашем гайде по переносу.

kvitly берёт комиссию с платежей?

Нет, kvitly не берёт свою комиссию с платежей — вы платите только стандартную комиссию подключённого платёжного сервиса.

Итог

Wix — сильный конструктор, но для бизнеса из России он недоступен, а значит и не вариант. 🌱kvitly работает локально, принимает оплату в рублях и объединяет сайт, магазин, CRM и рассылки в одном окне — с ИИ, который ускоряет запуск. Если ищете, чем заменить Wix, начните с бесплатного тарифа. Кстати, если выбираете среди российских конструкторов, посмотрите и наше сравнение 🌱kvitly и Tilda.

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