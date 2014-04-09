Как выглядит современный сайт-визитка?

В продолжение темы о том, зачем вам нужен свой сайт, о которой я писал в предыдущем своем посте.

После того, как пользователи понимают, что им нужен собственный сайт, многие среди всех возможных вариантов останавливают выбор именно на сайте-визитке, такой вариант отлично подходит для сферы услуг, кафе и ресторанов, ремонтных мастерских и даже небольших магазинов. После того, как разобрались с самым важным вопросом — ценой, возникает вопрос: «А как должен выглядеть сайт-визитка»? Большинство владельцев бизнесов кидаются в две крайности

— одни хотят именно такой сайт, как они себе спроектировали в голове (без учета мнения специалистов), вторые же просто говорят: «Хочу сайт, как у ближайшего конкурента, только нужно поменять логотип и телефоны». И не важно, что у конкурента отвратительный сайт.

В итоге появляются сайты, которые уже изначально проигрывают в борьбе за посетителей.

Рассмотрим несколько примеров. На дизайн и контент не будем обращать внимание — только на структуру, хотя дизайн и контент играют, может быть, ещё большую роль, так как достаточно большой процент посетителей уходят с сайта сразу, если первое впечатление от сайта сложилось негативное.

Сайт-визитка аренды автомобиля представительского класса Cadillac Escalade. Не до конца понятно, для чего нужна возможность регистрации и поиска, если сайт состоит всего из 5 страниц? В чем польза от календаря, голосования, блока навигации? Чем отличаются «условия аренды» от «условий проката»? Всё, что нужно — это показать потенциальному клиенту красочные фотографии автомобиля, понятные условия проката и контакты. Этого вполне достаточно.

Выбирая для себя подрядчика в такой высококонкурентной нише как ремонт квартир, пользователь будет обращать внимание на каждую мелочь. Потенциальный клиент не сможет доверять компании, которая даже не указала своё название в разделе «О нас»? Чем отличаются разделы «ремонт квартир» от «услуги»? Где посмотреть фотографии хорошего качества работ — то, что клиентов интересует большего всего?

Сложно доверять компании с таким несовременным и недоработанным сайтом. Зачем новости, которые никто не заполняет? Зачем этот явно лишний внешний счётчик?

Для сайта 2006 года, может быть и неплохо, но сейчас явно устарел. Главная страница ничего нам не говорит кроме возможности скачать прайс-листы. Не думаю, что много кто читает разделы об этикетках или стикерах — сейчас лучше показывать визуально. Хорошая галерея на сайте — лучше тысячи слов. Нужно убеждать клиентов, что им необходимо сотрудничать именно с вами, показать чем вы лучше остальных. И дизайн сайта фирмы, которая оказывает полиграфические услуги, должен быть более «красочным» — такова специфика этой отрасли.

По моему мнению, на современном сайте-визитке нужны только те блоки, которые могут быть полезны клиентам напрямую. Не надо засорять сайт тем, что будет отвлекать клиента от главной цели. Поэтому не переплачивайте за то, что вам и вашим клиентам не требуется — инфо-блоки (погода, курсы валют), регистрации, новости (если их никто даже не заполняет), как и полупустые или с двумя предложениями разделы.

Сейчас информации становится всё больше и больше, сложнее становится заставить посетителя сделать лишний клик или прочитать еще один абзац текста, конкуренция и борьба за каждого клиента возрастает. Поэтому в последние годы начали массово появляться landing pages, «продающие» или посадочные страницы, у которых только одна цель — превратить как можно больше посетителей в клиентов. И у них это получается гораздо лучше, чем у обычных сайтов.

Факторы, которые увеличивают конверсию сайта известны и они работают — это завлекающий заголовок, краткая и понятная информация, напоминания про уникальность предложения, описания выгоды сотрудничества или покупки, «подталкивание» всеми возможными способами посетителя сделать звонок или покупку, положительные отзывы и многократные повторные призывы.

А что если эти приёмы использовать при создании обычного сайта-визитки? Почему нельзя не только рассказать о своем бизнесе всему миру, но и сделать это эффективно?

Обобщенно, структуру простого современного сайта-визитки можно отобразить так:

1. Ваш логотип (название) компании и меню;

2. Яркая картинка, ваш призыв и краткая информация, что вы предлагаете;

3. Ваши преимущества — то чем вы выделяетесь среди остальных;

4. Ваши услуги — то, что вы предлагаете с подробным описанием;

5. Контакты — где вас найти, как связаться и другая полезная информация.

Можно добавлять новые блоки, делая сайт более расширенным и полноценным, а можно и удалять ненужные. Например, добавить отзывы ваших клиентов, сделать галерею работ, объяснить как работает ваш продукт, добавить видео и многое-многое другое.

Выгоды очевидны:

простая и понятная структура сайта, сложно что-то «не найти»;

более высокая конверсия по сравнению с обычными сайтами-визитками;

лаконичность и информативность;

эстетическое удовольствие

И нужно помнить, что использование сайта-визитки, не просто современная модная «фишка», а дополнительный способ сделать посетителей ресурса вашими клиентами, если вы не хотите, чтобы они посещали ваш сайт примерно вот так: