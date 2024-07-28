Новый интерфейс для добавления шрифтов

Внешний вид сайта играет огромную роль в продвижении бизнеса, а также продажах товаров и услуг. От подачи информации зависит ее восприятие пользователями. Будет замечательно, если вы будете следовать простым правилам: минимум отвлекающих элементов на фоновых изображениях, нейтральные цвета и, конечно же, правильно подобранный шрифт.

Перейдите на любой популярный сайт и попробуйте найти нужную информацию. Вы поймете, что описание услуг легко воспринимается, текст написан прописными буквами, а заголовки дополняют основной текст.

Чтобы вам было проще определиться с выбором шрифтов для сайта, мы обновили интерфейс и добавили новые настройки!

Какие новинки появились в разделе «Цвета и Шрифты»?

Мы добавили новые пары шрифтов на кириллице. Это значит, что теперь вы можете выбрать базовые сочетания шрифтов из готового набора идеальных сочетаний или подобрать что-то свое. Экспериментируйте и подбирайте идеальный вариант для вашего сайта.

Мы упростили процесс добавления шрифтов из библиотеки Google Fonts. Теперь достаточно выбрать понравившийся шрифт на странице, скопировать его название и ввести в поле для использования в Заголовках или Основном тексте.

Добавили возможность регулировать насыщенность шрифта.

А также расширили цветовую палитру для оформления цветовых акцентов на сайте.

Чтобы изменить любые настройки, нажмите на необходимый параметр, разверните его и выберите подходящий вариант.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com