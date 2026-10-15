Что такое SEO и как продвигать сайт в поиске: простое объяснение для бизнеса
Наталия Усова для раздела Академия
Вы сделали сайт — а клиентов с него нет. Знакомая ситуация: сайт есть, но в Google и Яндексе его никто не находит. Чаще всего причина в том, что сайтом никто не занимался после запуска. Именно этим и занимается SEO.
В этой статье простыми словами объясним, что такое SEO, как поисковики решают, какой сайт показать первым, чем SEO отличается от рекламы, что можно сделать самому за вечер и когда стоит позвать специалиста.
Что такое SEO простыми словами
SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) — это работа над сайтом, чтобы он чаще и выше показывался в бесплатных результатах поиска Google и Яндекса. Не в рекламных блоках с пометкой «Реклама», а в обычной выдаче, которую ещё называют органической.
Представьте, что поисковик — это консультант в огромном магазине. Человек спрашивает: «Где заказать торт на день рождения в Минске?» Консультант за долю секунды выбирает из миллионов сайтов десяток самых подходящих. SEO — это всё, что вы делаете, чтобы консультант знал о вашем сайте, понимал, чем вы занимаетесь, и доверял вам достаточно, чтобы порекомендовать.
Для бизнеса это важно по простой причине: человек, который сам ищет «ремонт холодильников Гомель» или «купить детскую коляску», уже готов купить. Его не нужно убеждать, что ему это нужно, — нужно просто оказаться у него перед глазами.
Как работает поиск: три шага
Чтобы сайт появился в поиске, он проходит три этапа:
- Сканирование. Поисковые роботы постоянно обходят интернет и находят новые страницы — по ссылкам с других сайтов и по карте сайта (sitemap.xml).
- Индексация. Робот «читает» страницу и добавляет её в базу поисковика — индекс. Если страницы нет в индексе, её не найдут ни по одному запросу.
- Ранжирование. Когда человек вводит запрос, поисковик выстраивает подходящие страницы по порядку. На место в выдаче влияют сотни факторов: насколько текст отвечает на вопрос, удобно ли пользоваться сайтом с телефона, быстро ли он загружается, доверяют ли ему другие сайты и сами пользователи.
Подробнее о том, как поисковики оценивают сайты, мы писали в статье «Ранжирование сайта в поисковых системах».
В Беларуси важны оба поисковика: Google — самый популярный, но значительная часть пользователей ищет в Яндексе. Хорошая новость: базовые правила SEO у них общие, и сайт, который нравится одному, обычно хорошо ранжируется и в другом.
Чем SEO отличается от контекстной рекламы
Привести людей из поиска можно двумя способами: продвигать сайт в бесплатной выдаче (SEO) или платить за рекламные объявления над ней (контекстная реклама в Google Ads и Яндекс Директе). Вот чем они отличаются:
- Скорость результата. Реклама — в день запуска. SEO — обычно через несколько месяцев.
- Оплата. В рекламе вы платите за каждый клик. В SEO клики бесплатные, а вкладываетесь вы во время, контент или работу специалиста.
- Что будет, если остановиться. Выключили рекламу — поток клиентов прекратился сразу. Перестали заниматься SEO — позиции снижаются постепенно, а наработанные страницы ещё долго приводят посетителей.
- Доверие. Многие пользователи пропускают блоки с пометкой «Реклама» и кликают по обычным результатам.
- Предсказуемость. В рекламе вы сами выбираете запросы, бюджет и регион показа. В SEO последнее слово всегда за алгоритмами поисковика.
Это не конкуренты, а напарники. Частая схема для нового бизнеса: запустить рекламу, чтобы получить первых клиентов сейчас, и параллельно заниматься SEO, чтобы со временем снизить зависимость от рекламного бюджета. Как совместить два канала, читайте в статье «SEO и реклама: как совместить для максимального эффекта».
Из чего состоит SEO
Работу над сайтом обычно делят на четыре направления:
- Техническое SEO — чтобы роботы могли найти и прочитать сайт: быстрая загрузка, мобильная версия, защищённое соединение (https), карта сайта, отсутствие битых страниц и дублей.
- Контент — тексты, которые отвечают на вопросы клиентов: описания услуг и товаров, цены, условия доставки, статьи в блоге. Каждая страница должна быть посвящена своей теме и своим запросам.
- Мета-теги — заголовок (Title) и описание (Description), которые человек видит в результатах поиска. От них зависит, кликнут на ваш сайт или на соседний.
- Внешние сигналы — упоминания и ссылки на ваш сайт с других ресурсов, отзывы, карточка компании на картах. Для поисковика это знак, что вам доверяют.
Если вы работаете в конкретном городе — салон, кафе, мастерская, — отдельно стоит заняться локальным SEO: заполнить карточку компании в Google Картах (Google Бизнес-профиль) и Яндекс Картах (Яндекс Бизнес), указать адрес, часы работы, телефон и собирать отзывы. По запросам вроде «маникюр рядом» карты часто показываются выше обычных сайтов.
Что можно сделать самому
Базовое SEO под силу любому владельцу сайта, даже без технических знаний. Вот с чего начать:
- Выпишите, как вас ищут. Подумайте, какими словами клиент описал бы вашу услугу: «доставка цветов Брест», «бухгалтер для ИП», «курсы английского онлайн». Проверить популярность запросов можно в бесплатном сервисе Яндекс Вордстат.
- Сделайте отдельную страницу под каждую услугу. Одна страница «Наши услуги» со списком из десяти пунктов проигрывает десяти страницам, где каждая услуга описана подробно.
- Пропишите Title и Description для каждой страницы — коротко, по делу и с главным запросом.
- Пишите для людей. Отвечайте на вопросы клиентов: сколько стоит, как заказать, сколько ждать, какие гарантии. Не повторяйте ключевые слова через каждое предложение — поисковики это давно не ценят.
- Подпишите картинки. Заполните alt-текст — описание изображения. Так поисковик поймёт, что на фото, и сможет показать его в поиске по картинкам.
- Добавьте сайт в Google Search Console и Яндекс Вебмастер. Это бесплатные кабинеты, где видно, проиндексирован ли сайт, по каким запросам его находят и есть ли ошибки.
- Заполните карточки на картах и попросите довольных клиентов оставить отзыв.
- Ведите блог. Полезные статьи по вашей теме приводят людей, которые ещё только выбирают. Подробнее — в статье «Зачем нужен контент-маркетинг и как с ним работать».
Что лучше отдать специалисту
Помощь SEO-специалиста или агентства имеет смысл, когда базовые шаги уже сделаны, а роста нет, или когда ниша конкурентная (например, юридические услуги, ремонт, интернет-магазин электроники). Специалисту обычно отдают:
- полный сбор и группировку поисковых запросов (семантическое ядро);
- технический аудит и исправление сложных ошибок;
- анализ конкурентов и план развития сайта;
- работу с внешними ссылками и упоминаниями;
- регулярную аналитику: что растёт, что падает и почему.
Как не ошибиться с подрядчиком. Насторожиться стоит, если вам гарантируют «топ-1 за месяц» — честный специалист не может гарантировать позиции, потому что их определяет поисковик. Хороший подрядчик сначала проводит аудит, объясняет план работ понятным языком и отчитывается не только позициями, но и тем, сколько посетителей и заявок пришло из поиска. С чего начинается такая проверка, мы рассказали в статье «Зачем нужен SEO-анализ сайта и как его провести».
Сколько ждать результата
Это главный вопрос, и честный ответ — не сразу. Обычно первые заметные изменения появляются через 3–6 месяцев регулярной работы. Срок зависит от нескольких вещей:
- Возраст сайта. Новому сайту поисковики доверяют меньше, ему нужно время, чтобы «прижиться».
- Конкуренция. По запросу «ремонт обуви Пинск» выйти наверх проще и быстрее, чем по запросу «купить смартфон».
- Регулярность. Сайт, который обновляется и пополняется, растёт быстрее, чем сайт, который один раз «настроили и забыли».
Поэтому, если клиенты нужны уже в этом месяце, начните параллельно с рекламы, а SEO воспринимайте как вложение, которое окупается со временем.
SEO и ответы нейросетей
Всё больше людей ищут информацию не только в обычном поиске, но и в ответах нейросетей: ИИ-обзорах Google, Алисе в Яндексе, ChatGPT. Нейросети собирают ответ из сайтов, которым доверяют, и часто ставят на них ссылки. Хорошая новость в том, что правила почти те же: понятная структура, конкретные ответы на вопросы, актуальные цены и контакты, раздел с частыми вопросами. Сайт, который хорошо сделан для людей и поисковиков, имеет все шансы попасть и в ответы ИИ.
С чего начать в 🌱kvitly
Если ваш сайт сделан на 🌱kvitly, часть технической работы уже выполнена за вас: адаптивная мобильная версия, файл robots.txt и карта сайта sitemap.xml создаются автоматически. Остаётся несколько шагов:
- Откройте раздел «SEO-настройки» и заполните Title, Description и ключевые слова — для сайта в целом и для каждой важной страницы отдельно.
- Задайте понятные адреса страниц (например, /uslugi или /dostavka) и добавьте описания к изображениям.
- Подключите SSL-сертификат в разделе «Расширения», чтобы сайт открывался по https.
- Подключите Google Search Console, Яндекс Вебмастер и системы аналитики, чтобы видеть, откуда приходят посетители.
- Используйте ИИ-инструменты 🌱kvitly, чтобы быстрее написать тексты для страниц и статьи для блога.
Пошаговая инструкция по каждой настройке — в статье «SEO-продвижение в 🌱kvitly». На всё уйдёт около часа.
Частые вопросы
Можно ли заниматься SEO бесплатно?
Да. Базовая оптимизация, ведение блога, карточки на картах, Google Search Console и Яндекс Вебмастер ничего не стоят — нужны только время и регулярность. Платить приходится, если вы отдаёте работу специалисту или заказываете тексты.
Что лучше для нового бизнеса: SEO или реклама?
Если клиенты нужны быстро — начните с контекстной рекламы. Если хотите стабильный бесплатный поток посетителей в будущем — занимайтесь SEO. Лучший вариант — делать и то и другое: реклама даёт продажи сейчас, SEO снижает расходы на рекламу потом.
Почему моего сайта нет в Google или Яндексе?
Чаще всего сайт ещё не проиндексирован — особенно если он запущен недавно. Добавьте его в Google Search Console и Яндекс Вебмастер и отправьте карту сайта: так роботы найдут его быстрее. Проверить, есть ли сайт в поиске, можно запросом site:вашсайт.by.
Нужен ли SEO, если у меня есть Instagram?
Да. Соцсети работают с теми, кто на вас подписан или увидел ваш пост, а поиск — с людьми, которые прямо сейчас ищут вашу услугу. Это разные аудитории, и сайт в поиске приводит клиентов, до которых Instagram не дотягивается.
Можно ли один раз настроить SEO и забыть?
Базовые настройки делаются один раз, но конкуренты не стоят на месте, а поисковики обновляют алгоритмы. Чтобы сайт рос, его нужно периодически обновлять: добавлять страницы и статьи, актуализировать цены и следить за ошибками в Search Console и Вебмастере.
Итог
SEO — это не магия и не «услуга для больших компаний», а понятная работа: помочь поисковику найти ваш сайт, понять его и порекомендовать клиентам. Начните с базовых шагов, которые займут вечер, наберитесь терпения на несколько месяцев и параллельно используйте другие каналы — о них мы рассказали в статье «7 каналов продвижения бизнеса в интернете».
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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