Вы сделали сайт — а клиентов с него нет. Знакомая ситуация: сайт есть, но в Google и Яндексе его никто не находит. Чаще всего причина в том, что сайтом никто не занимался после запуска. Именно этим и занимается SEO.

В этой статье простыми словами объясним, что такое SEO, как поисковики решают, какой сайт показать первым, чем SEO отличается от рекламы, что можно сделать самому за вечер и когда стоит позвать специалиста.

Что такое SEO простыми словами

SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) — это работа над сайтом, чтобы он чаще и выше показывался в бесплатных результатах поиска Google и Яндекса. Не в рекламных блоках с пометкой «Реклама», а в обычной выдаче, которую ещё называют органической.

Представьте, что поисковик — это консультант в огромном магазине. Человек спрашивает: «Где заказать торт на день рождения в Минске?» Консультант за долю секунды выбирает из миллионов сайтов десяток самых подходящих. SEO — это всё, что вы делаете, чтобы консультант знал о вашем сайте, понимал, чем вы занимаетесь, и доверял вам достаточно, чтобы порекомендовать.

Для бизнеса это важно по простой причине: человек, который сам ищет «ремонт холодильников Гомель» или «купить детскую коляску», уже готов купить. Его не нужно убеждать, что ему это нужно, — нужно просто оказаться у него перед глазами.

Как работает поиск: три шага

Чтобы сайт появился в поиске, он проходит три этапа:

Сканирование. Поисковые роботы постоянно обходят интернет и находят новые страницы — по ссылкам с других сайтов и по карте сайта (sitemap.xml). Индексация. Робот «читает» страницу и добавляет её в базу поисковика — индекс. Если страницы нет в индексе, её не найдут ни по одному запросу. Ранжирование. Когда человек вводит запрос, поисковик выстраивает подходящие страницы по порядку. На место в выдаче влияют сотни факторов: насколько текст отвечает на вопрос, удобно ли пользоваться сайтом с телефона, быстро ли он загружается, доверяют ли ему другие сайты и сами пользователи.

Подробнее о том, как поисковики оценивают сайты, мы писали в статье «Ранжирование сайта в поисковых системах».

В Беларуси важны оба поисковика: Google — самый популярный, но значительная часть пользователей ищет в Яндексе. Хорошая новость: базовые правила SEO у них общие, и сайт, который нравится одному, обычно хорошо ранжируется и в другом.

Чем SEO отличается от контекстной рекламы

Привести людей из поиска можно двумя способами: продвигать сайт в бесплатной выдаче (SEO) или платить за рекламные объявления над ней (контекстная реклама в Google Ads и Яндекс Директе). Вот чем они отличаются:

Скорость результата. Реклама — в день запуска. SEO — обычно через несколько месяцев.

Реклама — в день запуска. SEO — обычно через несколько месяцев. Оплата. В рекламе вы платите за каждый клик. В SEO клики бесплатные, а вкладываетесь вы во время, контент или работу специалиста.

В рекламе вы платите за каждый клик. В SEO клики бесплатные, а вкладываетесь вы во время, контент или работу специалиста. Что будет, если остановиться. Выключили рекламу — поток клиентов прекратился сразу. Перестали заниматься SEO — позиции снижаются постепенно, а наработанные страницы ещё долго приводят посетителей.

Выключили рекламу — поток клиентов прекратился сразу. Перестали заниматься SEO — позиции снижаются постепенно, а наработанные страницы ещё долго приводят посетителей. Доверие. Многие пользователи пропускают блоки с пометкой «Реклама» и кликают по обычным результатам.

Многие пользователи пропускают блоки с пометкой «Реклама» и кликают по обычным результатам. Предсказуемость. В рекламе вы сами выбираете запросы, бюджет и регион показа. В SEO последнее слово всегда за алгоритмами поисковика.

Это не конкуренты, а напарники. Частая схема для нового бизнеса: запустить рекламу, чтобы получить первых клиентов сейчас, и параллельно заниматься SEO, чтобы со временем снизить зависимость от рекламного бюджета. Как совместить два канала, читайте в статье «SEO и реклама: как совместить для максимального эффекта».

Из чего состоит SEO

Работу над сайтом обычно делят на четыре направления:

Техническое SEO — чтобы роботы могли найти и прочитать сайт: быстрая загрузка, мобильная версия, защищённое соединение (https), карта сайта, отсутствие битых страниц и дублей.

— чтобы роботы могли найти и прочитать сайт: быстрая загрузка, мобильная версия, защищённое соединение (https), карта сайта, отсутствие битых страниц и дублей. Контент — тексты, которые отвечают на вопросы клиентов: описания услуг и товаров, цены, условия доставки, статьи в блоге. Каждая страница должна быть посвящена своей теме и своим запросам.

— тексты, которые отвечают на вопросы клиентов: описания услуг и товаров, цены, условия доставки, статьи в блоге. Каждая страница должна быть посвящена своей теме и своим запросам. Мета-теги — заголовок (Title) и описание (Description), которые человек видит в результатах поиска. От них зависит, кликнут на ваш сайт или на соседний.

— заголовок (Title) и описание (Description), которые человек видит в результатах поиска. От них зависит, кликнут на ваш сайт или на соседний. Внешние сигналы — упоминания и ссылки на ваш сайт с других ресурсов, отзывы, карточка компании на картах. Для поисковика это знак, что вам доверяют.

Если вы работаете в конкретном городе — салон, кафе, мастерская, — отдельно стоит заняться локальным SEO: заполнить карточку компании в Google Картах (Google Бизнес-профиль) и Яндекс Картах (Яндекс Бизнес), указать адрес, часы работы, телефон и собирать отзывы. По запросам вроде «маникюр рядом» карты часто показываются выше обычных сайтов.

Что можно сделать самому

Базовое SEO под силу любому владельцу сайта, даже без технических знаний. Вот с чего начать:

Выпишите, как вас ищут. Подумайте, какими словами клиент описал бы вашу услугу: «доставка цветов Брест», «бухгалтер для ИП», «курсы английского онлайн». Проверить популярность запросов можно в бесплатном сервисе Яндекс Вордстат.

Подумайте, какими словами клиент описал бы вашу услугу: «доставка цветов Брест», «бухгалтер для ИП», «курсы английского онлайн». Проверить популярность запросов можно в бесплатном сервисе Яндекс Вордстат. Сделайте отдельную страницу под каждую услугу. Одна страница «Наши услуги» со списком из десяти пунктов проигрывает десяти страницам, где каждая услуга описана подробно.

Одна страница «Наши услуги» со списком из десяти пунктов проигрывает десяти страницам, где каждая услуга описана подробно. Пропишите Title и Description для каждой страницы — коротко, по делу и с главным запросом.

для каждой страницы — коротко, по делу и с главным запросом. Пишите для людей. Отвечайте на вопросы клиентов: сколько стоит, как заказать, сколько ждать, какие гарантии. Не повторяйте ключевые слова через каждое предложение — поисковики это давно не ценят.

Отвечайте на вопросы клиентов: сколько стоит, как заказать, сколько ждать, какие гарантии. Не повторяйте ключевые слова через каждое предложение — поисковики это давно не ценят. Подпишите картинки. Заполните alt-текст — описание изображения. Так поисковик поймёт, что на фото, и сможет показать его в поиске по картинкам.

Заполните alt-текст — описание изображения. Так поисковик поймёт, что на фото, и сможет показать его в поиске по картинкам. Добавьте сайт в Google Search Console и Яндекс Вебмастер. Это бесплатные кабинеты, где видно, проиндексирован ли сайт, по каким запросам его находят и есть ли ошибки.

Это бесплатные кабинеты, где видно, проиндексирован ли сайт, по каким запросам его находят и есть ли ошибки. Заполните карточки на картах и попросите довольных клиентов оставить отзыв.

и попросите довольных клиентов оставить отзыв. Ведите блог. Полезные статьи по вашей теме приводят людей, которые ещё только выбирают. Подробнее — в статье «Зачем нужен контент-маркетинг и как с ним работать».

Что лучше отдать специалисту

Помощь SEO-специалиста или агентства имеет смысл, когда базовые шаги уже сделаны, а роста нет, или когда ниша конкурентная (например, юридические услуги, ремонт, интернет-магазин электроники). Специалисту обычно отдают:

полный сбор и группировку поисковых запросов (семантическое ядро);

технический аудит и исправление сложных ошибок;

анализ конкурентов и план развития сайта;

работу с внешними ссылками и упоминаниями;

регулярную аналитику: что растёт, что падает и почему.

Как не ошибиться с подрядчиком. Насторожиться стоит, если вам гарантируют «топ-1 за месяц» — честный специалист не может гарантировать позиции, потому что их определяет поисковик. Хороший подрядчик сначала проводит аудит, объясняет план работ понятным языком и отчитывается не только позициями, но и тем, сколько посетителей и заявок пришло из поиска. С чего начинается такая проверка, мы рассказали в статье «Зачем нужен SEO-анализ сайта и как его провести».

Сколько ждать результата

Это главный вопрос, и честный ответ — не сразу. Обычно первые заметные изменения появляются через 3–6 месяцев регулярной работы. Срок зависит от нескольких вещей:

Возраст сайта. Новому сайту поисковики доверяют меньше, ему нужно время, чтобы «прижиться».

Новому сайту поисковики доверяют меньше, ему нужно время, чтобы «прижиться». Конкуренция. По запросу «ремонт обуви Пинск» выйти наверх проще и быстрее, чем по запросу «купить смартфон».

По запросу «ремонт обуви Пинск» выйти наверх проще и быстрее, чем по запросу «купить смартфон». Регулярность. Сайт, который обновляется и пополняется, растёт быстрее, чем сайт, который один раз «настроили и забыли».

Поэтому, если клиенты нужны уже в этом месяце, начните параллельно с рекламы, а SEO воспринимайте как вложение, которое окупается со временем.

SEO и ответы нейросетей

Всё больше людей ищут информацию не только в обычном поиске, но и в ответах нейросетей: ИИ-обзорах Google, Алисе в Яндексе, ChatGPT. Нейросети собирают ответ из сайтов, которым доверяют, и часто ставят на них ссылки. Хорошая новость в том, что правила почти те же: понятная структура, конкретные ответы на вопросы, актуальные цены и контакты, раздел с частыми вопросами. Сайт, который хорошо сделан для людей и поисковиков, имеет все шансы попасть и в ответы ИИ.

С чего начать в 🌱kvitly

Если ваш сайт сделан на 🌱kvitly, часть технической работы уже выполнена за вас: адаптивная мобильная версия, файл robots.txt и карта сайта sitemap.xml создаются автоматически. Остаётся несколько шагов:

Откройте раздел «SEO-настройки» и заполните Title, Description и ключевые слова — для сайта в целом и для каждой важной страницы отдельно. Задайте понятные адреса страниц (например, /uslugi или /dostavka) и добавьте описания к изображениям. Подключите SSL-сертификат в разделе «Расширения», чтобы сайт открывался по https. Подключите Google Search Console, Яндекс Вебмастер и системы аналитики, чтобы видеть, откуда приходят посетители. Используйте ИИ-инструменты 🌱kvitly, чтобы быстрее написать тексты для страниц и статьи для блога.

Пошаговая инструкция по каждой настройке — в статье «SEO-продвижение в 🌱kvitly». На всё уйдёт около часа.

Частые вопросы

Можно ли заниматься SEO бесплатно?

Да. Базовая оптимизация, ведение блога, карточки на картах, Google Search Console и Яндекс Вебмастер ничего не стоят — нужны только время и регулярность. Платить приходится, если вы отдаёте работу специалисту или заказываете тексты.

Что лучше для нового бизнеса: SEO или реклама?

Если клиенты нужны быстро — начните с контекстной рекламы. Если хотите стабильный бесплатный поток посетителей в будущем — занимайтесь SEO. Лучший вариант — делать и то и другое: реклама даёт продажи сейчас, SEO снижает расходы на рекламу потом.

Почему моего сайта нет в Google или Яндексе?

Чаще всего сайт ещё не проиндексирован — особенно если он запущен недавно. Добавьте его в Google Search Console и Яндекс Вебмастер и отправьте карту сайта: так роботы найдут его быстрее. Проверить, есть ли сайт в поиске, можно запросом site:вашсайт.by.

Нужен ли SEO, если у меня есть Instagram?

Да. Соцсети работают с теми, кто на вас подписан или увидел ваш пост, а поиск — с людьми, которые прямо сейчас ищут вашу услугу. Это разные аудитории, и сайт в поиске приводит клиентов, до которых Instagram не дотягивается.

Можно ли один раз настроить SEO и забыть?

Базовые настройки делаются один раз, но конкуренты не стоят на месте, а поисковики обновляют алгоритмы. Чтобы сайт рос, его нужно периодически обновлять: добавлять страницы и статьи, актуализировать цены и следить за ошибками в Search Console и Вебмастере.

Итог

SEO — это не магия и не «услуга для больших компаний», а понятная работа: помочь поисковику найти ваш сайт, понять его и порекомендовать клиентам. Начните с базовых шагов, которые займут вечер, наберитесь терпения на несколько месяцев и параллельно используйте другие каналы — о них мы рассказали в статье «7 каналов продвижения бизнеса в интернете».