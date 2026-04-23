Когда бизнес только запускается, маркетинг обычно уходит на второй план — сначала сайт, поставщики, юридические вопросы. Но рано или поздно встаёт главный вопрос: где брать клиентов?

Каналов много, и универсального рецепта нет. Один инструмент даёт результат за несколько дней, другой работает на перспективу. Разберём семь актуальных способов продвижения — с реальными плюсами, минусами и поправкой на белорусский рынок 2026 года.

1. Контекстная реклама

В Беларуси работают обе крупные рекламные системы — Google Ads и Яндекс Директ. Google — самый популярный поисковик в стране, но заметная часть пользователей ищет и в Яндексе, поэтому многие бизнесы запускают рекламу в обеих системах и сравнивают, где заявки дешевле. Пошаговые инструкции: настройка рекламы в Google Ads и настройка рекламы в Яндекс Директе.

Плюсы:

Быстрый старт: первые клиенты могут прийти в день запуска

Не нужен идеально оптимизированный сайт — реклама работает на любом

У обеих систем есть подробная справка, обучающие материалы и упрощённые мастера кампаний для новичков

Охватывает горячую аудиторию — тех, кто уже ищет ваш продукт

Минусы:

Конкурентные ниши требуют серьёзного бюджета: ставки за клик в популярных категориях выросли

Средняя конверсия — около 2–3%, хотя в отдельных нишах может быть и 10%

Без регулярной оптимизации кампании быстро «съедают» бюджет вхолостую

Кому подходит: бизнесу с понятным продуктом и сформированным спросом — услуги, интернет-магазины, локальный сервис.

2. Таргетированная реклама в соцсетях

Таргет — это показ рекламы людям по интересам, возрасту, географии и поведению, а не по поисковым запросам. В Беларуси основные площадки — Instagram и Facebook (рекламный кабинет Meta), TikTok и ВКонтакте (VK Ads). Выбирайте ту, где проводит время ваша аудитория: для lifestyle, красоты и товаров для дома чаще всего работает Instagram. С чего начать, мы рассказали в статье «Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram и запустить рекламу».

Плюсы:

Детальные настройки аудитории: интересы, поведение, похожие пользователи (look-alike)

Можно запускать рекламу без раскрученного профиля — достаточно аккаунта, сообщества или сайта

При грамотном тестировании конверсия достигает 10–30%

Хорошо работает для товаров массового спроса, образования, услуг

Минусы:

Первые кампании почти всегда требуют тестового бюджета — с первого раза угадать связку «объявление + аудитория» сложно

Аудитория «выгорает»: одно и то же объявление быстро надоедает, креативы нужно регулярно обновлять

Требует времени на освоение — у каждой платформы свой рекламный кабинет, а интерфейсы регулярно меняются

Кому подходит: B2C-бизнесу, особенно в сегментах lifestyle, образование, товары для дома, красота.

3. Реклама у блогеров и в Telegram-каналах

Реклама у Instagram- и TikTok-блогеров по-прежнему приносит клиентов, но всё больше активной аудитории читает Telegram. В Беларуси это один из главных источников новостей и тематического контента, а значит — один из самых перспективных каналов продвижения.

Плюсы:

Высокая вовлечённость аудитории — подписчики Telegram-каналов читают внимательнее, чем в соцсетях

Можно найти узкотематические каналы под любую нишу: финансы, стройка, мода, технологии

При правильном подборе площадки конверсия достигает 30–50%

Быстрый результат: трафик и продажи появляются в день выхода поста

Минусы:

Рынок нецивилизованный: часть каналов накручивает просмотры, нужно проверять статистику через Telemetr или TGStat

Нет гарантий — предоплата, а результат непредсказуем без договорённостей

Крупные каналы стоят дорого, а небольшие могут не дать нужного охвата

Кому подходит: практически любому бизнесу, особенно если есть чёткое понимание, где «сидит» целевая аудитория.

4. Контент-маркетинг и SEO

Этот тандем работал раньше и продолжает работать сейчас — полезные статьи, экспертные материалы и грамотная оптимизация под поисковые запросы дают стабильный органический трафик из Google и Яндекса. В 🌱kvitly для этого есть встроенные SEO-инструменты с ИИ: они упростят работу и помогут начать продвигаться без специалиста.

Плюсы:

Долгосрочный эффект: хорошая статья приводит клиентов месяцами и годами

Формирует доверие и экспертность бренда

SEO и контент усиливают друг друга: больше полезного текста — выше позиции в Google и Яндексе

Ненавязчивое продвижение: нативный контент воспринимается лояльно

Минусы:

Результат появляется через 3–6 месяцев минимум — быстрых продаж ждать не стоит

Требует регулярного производства качественного контента

Конверсию сложно предсказать заранее

Кому подходит: бизнесу, готовому инвестировать в долгосрочный результат — образование, B2B, сложные услуги, специализированные товары.

5. Email-маркетинг

Один из самых недооценённых каналов. Собственная база подписчиков — актив, который не зависит от алгоритмов платформ и не может быть заблокирован. В 🌱kvitly вы можете формировать списки аудиторий из ваших контактов, выгружать их и настраивать автоматические рассылки в различных маркетинговых сервисах.

Плюсы:

Прямой контакт с аудиторией без посредников и алгоритмов

Автоматические цепочки писем работают на разных этапах воронки — от знакомства до повторной покупки

Богатая аналитика: открываемость, клики, конверсия по каждому письму

При качественном контенте конверсия может достигать 20–30%

Минусы:

Письма с неправильными настройками попадают в спам

Среднестатистическая конверсия невысокая — около 2%, если не работать над содержанием

Базу нужно сначала собрать — это требует времени и дополнительных инструментов

Кому подходит: интернет-магазинам, онлайн-сервисам, образовательным проектам — всем, у кого есть повторные продажи.

6. Партнёрский маркетинг

Продвижение через партнёров и реферальные программы — рабочая механика для бизнесов с понятной экономикой юнита. Наш инструмент из раздела «Продвижение» поможет вам с идеями партнёрств.

Плюсы:

Платите только за результат — за реальные продажи или лиды

Параллельно растёт узнаваемость бренда

Можно масштабировать без пропорционального роста затрат

Минусы:

Требует медийности и доверия к бренду — малоизвестным компаниям сложнее привлечь партнёров

Высокая конкуренция за качественных партнёров в популярных нишах

Подходит не всем: для товаров с низкой маржой схема может не окупиться

Кому подходит: SaaS-сервисам, онлайн-образованию, финтеху, интернет-магазинам с повторными покупками.

7. SMM

Ведение социальных сетей остаётся важным инструментом — в Беларуси прежде всего Instagram и Telegram. Основная задача SMM сегодня — не просто публиковать посты, а выстраивать сообщество вокруг бренда. Наш инструмент для генерации идей и постов будет отличным помощником.

Плюсы:

Прямое общение с аудиторией: комментарии, сообщения, опросы — живая обратная связь

Формирует лояльность и базу постоянных покупателей

Помогает быстро отрабатывать возражения и управлять репутацией

Минусы:

Результат появляется не сразу — нужны месяцы системной работы

Требует ресурсов: времени, денег на контент и специалиста

Подходит не всем нишам — B2B с узкой аудиторией часто получает минимальный эффект

Один репутационный инцидент может разрушить то, что строилось годами

Кому подходит: B2C-бизнесу с визуальным продуктом или активным сообществом — еда, красота, спорт, образование.

Итог

Не существует одного «правильного» канала — есть тот, который подходит именно вашему бизнесу на конкретном этапе. Если нужны клиенты прямо сейчас — начните с контекстной рекламы в Google Ads или Яндекс Директе, таргета в Instagram или рекламы в Telegram-каналах. Если строите долгосрочный актив — вкладывайтесь в SEO и контент-маркетинг. Большинство успешных проектов комбинируют несколько каналов, тестируют гипотезы и постепенно находят свою рабочую связку.

Главное — не ждать идеального момента. Начните с малого бюджета, измеряйте результат и масштабируйте то, что работает. Как понять, какой канал действительно приносит клиентов, читайте в статье «Как понять, работает ли ваша реклама — или просто тратит деньги».