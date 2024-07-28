Сколько стоит создать сайт-визитку?

Большинство из нас знает какой сейчас курс белорусского рубля к доллару, знаем мы и сколько стоит литр бензина на заправках, какую среднюю зарплату получает каждый белорус и сколько лет ему нужно работать, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Минске. А кто знает сколько сейчас стоит сделать сайт-визитку? 300$ за сайт — это много или мало? Не переплатим ли мы за работу специалистов или нам наоборот повезет? А как быстро его сделают? И во сколько будет обходиться его годовое содержание (годовая стоимость хостинга и домена)? А что, если мы захотим потом сайт «продвигать» — на какую сумму нам нужно будет рассчитывать? Вопросы, на которые могут ответить лишь те, кто занимается созданием сайтов, исходя из своих расценок и оценки стоимости своей работы.

Мы тоже не знали ответы на эти вопросы, поэтому решили узнать: «Сколько на самом деле стоит сейчас сделать современный сайт-визитку?». Тем более, нам хотелось оценить на сколько будет выгодна Старонка простому клиенту, когда он захочет создать сайт-визитку самостоятельно, а не заказывать его у специалистов. И узнать ответы на эти вопросы можно было лишь проверенным временем способом.

Исходя из наших знаний, мы в Каталоге.TUT.BY (как в наиболее полном списке веб-студий в Беларуси) отобрали 151 веб-студию (по возможности исключили из списка крупные веб-студии и те, которые явно на данный момент уже не работают) и всем разослали одно и то же письмо, в котором мы под видом «потенциального» заказчика — вымышленного индивидуального предпринимателя — интересовались стоимостью работ по созданию сайта-визитки.

Заранее прошу прощения за то, что мы ввели в заблуждение всех тех, кто нам ответил и кому мы не смогли ответить в связи с большим количеством откликов. Мы не хотели никого обидеть и ценим вашу работу.

Оригинал письма.

«Добрый день!

Меня зовут Виталий Шелест. Я — индивидуальный предприниматель, оказываю услуги населению в качестве «мастера на часа» или «мужа на час».

Хотел бы сделать себе сайт-визитку. Посмотрел какие они бывают и понял, что хочу себе одностраничный сайт-визитку — в духе yarosh.by, nem-okna.by, dinadstroy.by (среди электриков похожее не нашел). Только я бы добавил еще несколько частей.

Сайт, я представляю в таком духе:

Большая картинка (я с инструментами и текстом «Я решу все ваши проблемы прямо сейчас» и номера телефонов.

Текстовая часть, где кратко описаны виды моей деятельности.

Текстовая часть, где 3-4 иконки с описанием того, почему нужно выбрать меня.

Галерея — 10-15 фотографий примеров моих работ.

Часть отзывов — фотографии моих клиентов и их отзывы

Последняя часть, где еще раз указаны мои контактные данные, ссылки на вконтакте, юридические данные.

Очень хотел бы (знаю, что такое можно сделать), чтобы сайт хорошо выглядел на планшете и мобильном телефоне. Материалы (фотографии, описания, отзывы) я предоставлю.

Во сколько обойдется создание такого сайта и как быстро его сделаете?

Сколько будет обходиться его годовое содержание (размещение где-то и урл сайта)?

Хотелось бы узнать сколько будет стоить его коррекция (добавить фотографию, поменять номер телефона или текст, например) и занимаетесь ли вы этим?

Еще я подумываю о продвижении сайта. Занимаетесь ли вы этим и какова стоимость ваших услуг в месяц?

Извините, что так много вопросов, но хотел бы хотя бы вкратце знать ответы, чтобы ориентироваться.

Спасибо»

Ответы

Из отправленных 151 письма в ответ мы получили 96 (4 компании написали повторно, интересуясь ответом, а одна еще трижды). Что касается скорости реакции, большинство ответили в течение суток с момента отправления нашего письма, и только 9 писем пришли на вторые или позже сутки (не считая повторных писем).

Почему только 64% веб-студий нам ответило?

Скорее всего, большая часть из них все-таки уже не работает, кому-то этот заказ не был интересен, а где-то наше письмо могло просто попасть в спам.

При указании в ответах диапазона значений, мы брали среднее арифметическое, а при ответе «от … $» — минимальное значение диапазона. Расчет стоимости создания сайта, сроков исполнения и стоимости годового обслуживания проводили вычислением среднего арифметического и медианного значений.

Стоимость разработки сайта

Это вопрос, который нас больше всего интересовал и на который все дали хотя бы приблизительный ответ. Итак, если вы завтра захотели бы создать сайт-визитку с адаптивной версткой, то вам бы пришлось в среднем заплатить 594$. (Медианное значение 500$).

Сроки разработки сайта

Не все явно ответили на этот вопрос, но ответов было достаточно, чтобы узнать, что вам придется ждать в среднем 16 дней до запуска готовой версии сайта (медианное значение 14 дней). Это в идеальном случае, без учета различных форс-мажоров.

Годовое содержание сайта

Сложнее было рассчитать годовое «содержание» (годовую стоимость хостинга и домена) сайта-визитки. Мы не учитывали варианты, когда студии предлагали свои услуги пакетом вместе с услугами администрирования сайта, и не брали во внимание предложения с хостингом, физически находящегося не в Беларуси, чтобы не нарушать указ №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет»

Итак, стоимость годового «содержания» сайта-визитки (годовое размещение сайта и домен на год) обошлось бы в среднем в 82,5$ (медианное значение 80$).

Редактирование (администрирование)

В зависимости от уровня веб-студии и характера самих работ (на сайте-визитке объем работ вряд ли был бы большим), если у вас самих не будет получаться поменять, например, фотографию, то нужно будет рассчитывать на помощь специалиста от 8$ в час, или надеяться на то, что вы заказали сайт в студии, где это сделают за вас бесплатно.

Продвижение

Вероятно вы знаете, что привлечь клиентов на сайт можно 2 разными путями:

с помощью контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google.AdWords — звонки клиентов пойдут сразу же после запуска рекламной кампании, но закончатся в тот же миг, как закончится рекламный бюджет. Настройка этого удовольствия будет вам стоить от 50$ или определенный процент от рекламного бюджета в месяц . Это быстро, но не долговечно.

. Это быстро, но не долговечно. с помощью поисковой оптимизации — на это уйдет несколько месяцев, и стоимость этого вида продвижения будет сильно зависеть от нескольких факторов: конкуренция, срочность, количество ключевых запросов и т.д. Зато потом можно будет надеяться, что ваш сайт клиенты найдут в интернете сами без какой-либо рекламы. Чтобы достичь приемлемых результатов в поисковой выдаче, нужно быть готовым в течение нескольких месяцев тратить от 130$ в месяц

Выводы

Таким образом, если вам завтра нужно будет создать сайт-визитку для рекламы бизнеса, то, теоретически, у вас будет 2 варианта (но практически один):