Если вы читаете эту статью, то у вас уже есть сайт, и перед вами стоит задача его продвижения. Если говорить правильно — задача по привлечению клиентов, а это не обязательно продвижение сайта именно в поисковых системах. Давайте рассмотрим, как это в целом происходит.

Для того, чтобы сайт приносил прибыль необходимо организовать постоянный поток людей, которые интересуются вашими товарами или услугами, а это можно сделать различными путями:

каталоги сайтов, доски объявлений, форумы и т.д.

поисковая оптимизация (SEO)

контекстная реклама Google Ads и Яндекс.Директ

социальные сети и т.д

Каталоги сайтов доски объявлений, форумы

В интернете существует множество каталогов сайтов, различных досок объявлений и тематических форумов, где можно разместить ссылку на свой сайт и кратко написать о вашем бизнесе. Люди приходят в каталог, форум и т.д, читают информацию о вас, у них возникает интерес и они переходят на ваш сайт, чтобы узнать больше информации и сделать заказ. Размещение таких объявлений и ссылок абсолютно бесплатно, нужно лишь время на поиск площадок и публикации ваших сообщений. Ссылки, которые вы будете ставить с указанием вашего сайта, важны не только, так источник трафика потенциальных клиентов, но и для поисковых систем, так как это один из факторов поискового продвижения. Поэтому прямо сейчас заходите в поиск Google и ищет каталоги сайтов, форумы, доски объявлений, где можно рассказать о себе и поставить ссылку на сайт.

Преимущества:

бесплатность

тематические форумы могут проводить очень хороших клиентов

положительно влияет на видимость сайта и его продвижение

Минусы:

время на поиск релевантных форумов и каталогов

достичь хороших результатов можно только количеством

нестабильность результатов

Социальные сети

Социальные сети — это отличный способ рассказать о вашем бизнесе и сайте не только ваших друзьях, но и практически неограниченному количеству людей. Как приступить к привлечению в них?

завести группу (паблики) во необходимых социальных сетях.

активно работать над контентом этих групп

устраивать конкурсы и акции, приглашать заинтересованных лиц (только не спамить)

запустить самостоятельно платную таргетированную рекламу VkBusiness, facebook business, реклама в Instagram и т.д.

найти людей, которые помогут с продвижением в соц.сетях, если не получается самостоятельно

Преимущества:

«бесплатность»

большая аудитория (точно есть ваша целевая аудитория)

гибкие инструменты для работы с аудиторией

повышение лояльности аудитории

Минусы:

ограниченность аудитории (только те, кто в соц.сети)

сложность привлекать клиентов для B2B

для достижения хороших результатов нужно постоянно работать

Поисковая оптимизация (SEO)

Поисковая оптимизация вашего сайта (SEO) — это постепенное «повышение» позиций вашего сайта в поисковой выдачи поисковых систем Яндекс или Google по определенным ключевым словам. Это то, к чему необходимо стремиться, но нужно понимать, что поисковое продвижение достаточно длительное по времени (от 3-4 месяцев, чтобы увидеть результаты) мероприятие и требующее порой достаточно серьезных финансовых затрат.

В панели управления сайтом в Старонке есть специальный раздел «Продвижение», в котором есть ссылки на сервисы автоматического продвижения (как с помощью контекстной рекламы, так и с помощью поисковой оптимизации сайта) — это сервисы eLama, SeoPult, ROOKEE, Aori и WebEffector (инструкции по запуску находятся там же). Обязательно зарегистрируйтесь и посмотрите, как это работает. Сложного в этом ничего нет, но нужно потратить время и разобраться, как это работает.

Мы рекомендуем сначала стабильно наладить другие каналы (например, контекстную и таргетированную рекламы) привлечения посетителей на ваш сайт, так как они гораздо быстрее дают положительный результат, а затем постепенно заниматься поисковой оптимизацией сайта.

Преимущества:

практически не ограниченный трафик

можно организовать стабильный поток клиентов

экономия на рекламе и т.д

Минусы:

большая конкуренция (вы против всех сразу)

в конкурентных нишах необходимо много вкладывать в продвижение

нет вообще никаких гарантий (так как никто не знает точно, как это работает)

Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads

Контекстная реклама — это один из наиболее недорогих и достаточно эффективных способов привлечения потенциальных клиентов на сайт. Различают несколько видов рекламы — поисковая (для тех, кто ищет на поиске — она показывается на результатами поиска с пометкой «Реклама»), медийная (для тех, кто искал на поиске или интересуется регулярно определенной тематикой — показывается в виде баннеров на сайтах-партнеров), ретаргетинг (баннеры, для тех, кто уже посетил ваш сайт или сделал определенные действия на нем).

Обязательно посмотрите эти видео, чтобы понять, как работает этот вид рекламы — Яндекс.Директ и Google Ads. Настоятельно рекомендуем, использовать этот вид рекламы сразу после запуска сайта, потому что вы сразу сможете настроить стабильный поток потенциальных клиентов на ваш сайт. К тому же Старонка, как партнер Яндекс.Директ, дарит для каждого нашего клиента бесплатный прокомод на 130 рублей.

Как ее запустить?

Преимущества:

практически мгновенный результат

неограниченная аудитория всего интернета

оплата только за клики и целевые действия

тотальный контроль — вы сами определяет бюджет, стоимость и т.д.

Минусы:

высокая конкуренция в некоторых тематиках

необходимо разобраться в настройках

не всё можно или целесообразно рекламироваться

Оффлайн реклама

По возможности максимально используйте ссылку на ваш сайт во всех видах оффлайн-рекламы — в промо-продукции, наружной рекламе, визитках, стендах и вывесках и т.д — чем больше людей видит название вашего сайта, тем больше вероятность запоминания его и вашей компании, и, соответственно, больше потенциальных клиентов. Это практически ничего для вас не будет стоимость, но результаты могут быть хорошими.

Как бонус — каталог книг о рекламе и маркетинге от Ingate. Скачивайте, читайте, продвигайте ваши сайты. Успехов!