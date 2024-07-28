Изменение в работе оповещений о заказах

На сайте, цель которого реклама и продвижение услуг, не всегда требуется функционал интернет-магазина. Если вы предлагаете небольшое количество товаров или несколько услуг, можно просто разместить фотографии, описание и кнопку с возможностью сделать заказ. Например, если вы продаете онлайн-курсы, всегда есть выбор из нескольких вариантов, но в конечном итоге пользователь останавливается на чем-то одном. Как же тогда должны приходить уведомления о заказах, чтобы выбор клиента был понятен?

До недавнего времени в редакторе требовалось создавать отдельные формы обратной связи под каждую услугу. Согласитесь, это не совсем удобно, ведь порой необходимо разместить 20-30 наименований. Мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и стараемся подмечать все мелочи — мы изменили формат оповещений о заказах. Как это работает сейчас?

При оформлении заказа на сайте, в форме для обратной связи теперь отображается информация об услуге, которую выбрал пользователь.

<p align="center">![конструктор сайтов](/blog/content/images/2021/01/01.png)<p>

В разделе «Заказы» при просмотре нового заказа появилось поле «Услуга». Там отражается информация о выбранной клиентом услуге.

<p align="center">![обратная связь](/blog/content/images/2021/01/image-1.png)<p>

При подключении почтовых оповещений, после отправки заказа на сайте, на указанный адрес придет письмо с информацией. В нем написано через какой сайт поступил заказ, отображается контактная информация, а ниже обозначена услуга.

<p align="center">![получение заказов](/blog/content/images/2021/01/1-1.png)<p>

Мы всегда рады отзывам и обратной связи. Ведь именно вы помогаете сделать наш сервис лучше и удобнее!

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com

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