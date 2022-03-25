Раздел с преимуществами один из самых важных на сайте. Он помогает пользователю из множества предложений остановить свой выбор именно на вашей компании. В этой статье мы поможем научиться выделять свои преимущества и правильно писать о них.

Как определить реальные преимущества

Казалось бы, что может быть проще, но все не так однозначно. Ведя свой бизнес, вы не всегда обращаете внимание на те мелочи, которые действительно важны для клиентов. Другими словами это будут два абсолютно разных взгляда на продукт: с позиции управляющего и с позиции потребителя.

Чтобы выделить реальные преимущества, для начала стоит заглянуть на сайты конкурентов и посмотреть как они пишут о своих достоинствах. Внимательно проанализируйте информацию и попытайтесь найти в своем продукте те преимущества, которых у них нет.

Не стесняйтесь обращаться за помощью к своим знакомым и постоянным клиентам. Соберите их отзывы о продукте, попросите рассказать о положительных и отрицательных моментах. Можно даже добавить на сайт отдельную форму для сбора обратной связи, чтобы все желающие могли поделиться своими впечатлениями о сервисе.

Что написать в раздел с преимуществами

Попробуйте зайти на несколько продающих сайтов и вы заметите закономерность в их разделах с преимуществами. Многие из них не содержат полезной информации и не описывают сильные стороны компании, сервиса или продукта. В красивой рамке с яркими иконками с большой долей вероятности будет написан типовой текст: «Самая быстрая доставка», «Самые качественные материалы», «Лучшее предложение», «Уникальные скидки» и т.д.

Захочется ли вам заказать что-нибудь на таком сайте? Вряд ли.

И это сомнение будет вполне обоснованным — вы не можете доверять компании, которая ничего не рассказала о себе, не дала точных формулировок.

Пишите только то, что сможете доказать

Избегайте воды в описании преимуществ. Если из текста можно убрать название компании, подставить любое другое и оно подойдет под другую фирму, то это плохой текст. Такие преимущества не относятся конкретно к вам, они обобщенные и не помогут клиенту остановить свой выбор именно на вашем сайте.

Не добавляйте в тест общих фраз и выражений: самый лучший, доброжелательная поддержка, квалифицированный персонал, качественные материалы, самая быстрая сборка, моментальная доставка, удобная оплата. Эти словосочетания не говорят ни о чем.

Что с этим можно сделать:

Конкретизируйте все, что можно. Огромный опыт и квалифицированные сотрудники? Расскажите об этом, укажите сколько они работают в своей области и чем это поможет клиенту.

Быстрая доставка? Сколько времени она занимает и какие способы предусмотрены.

Качественный продукт? Напишите о производителях, укажите бренды и гарантийный срок.

Уникальные скидки? Тут стоит написать подробнее о проводимой акции, уточнить размер скидки. Если их несколько, то пропишите скидочный диапазон от 10% до 80% или оставьте только цифру до хх%. Это поможет человеку проще ориентироваться в акции.

Эксклюзивное предложение? А вот тут поподробнее, в чем эксклюзивность предложения? Чем оно отличается от сотен других?

Выделите полезность ваших преимуществ

Абстрагируйтесь, не пытайтесь нахваливать компанию. Хвалебные оды не помогут клиенту решить его проблему. Четко выделите для себя те моменты, которые действительно удовлетворяют ту или иную потребность человека. Справиться с этой задачей помогут собранные отзывы от знакомых и постоянных клиентов.

Нередко мы видим строки: «Мы динамически развивающаяся компания, которая существует уже более 5 лет. У нас самый квалифицированный персонал проходящих тщательный отбор. Наши специалисты найдут индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут подобрать вам что-то по вкусу.»

Разумеется, это утрированный пример, одна из крайностей. Но он хорошо демонстрирует какие вопросы сразу возникают в голове: Что за компания? Чем она занимается? Чем мне поможет ее динамическое развитие? У них строгий отбор… Ну и что? Что мне это даст? Как мне это поможет?

Что с этим можно сделать:

Уделите особое внимание тому, что в итоге получит клиент. Не мы такие классные, а вы получаете вот это.

Мы на рынке более 5 лет? Наша компания существует уже давно, нам можно доверять, у нас вы найдете стабильность. Мы не компания однодневка, вам не стоит беспокоиться, что мы без предупреждения исчезнем.

Динамическое развитие? Мы постоянно внедряем и пробуем новые методы работы. Это позволяет упростить многие внутренние процессы и ускорить получение для клиента того-то.

Не придумывайте преимущества

Если вы понимаете, что ваш бизнес не уникален. На рынке уже существуют десятки компаний с одинаковыми услугами или товарами и у всех схожие преимущества — не пытайтесь их придумывать.

Возможно, где-то возникнет желание приукрасить. Особенно, если товары или услуги действительно качественные и клиентам нравится обслуживание. Вы знаете, что все останутся довольными и ничего плохого в паре выдуманных преимуществах не будет.

Не поступайте так — начинать отношения с клиентами со лжи, плохая стратегия.Такие нюансы выясняются в процессе работы и человек может оставить не лестный отзыв о фирме.

В такой ситуации, уделите особое внимание оформлению раздела с преимуществами. Пользователи из десятков одинаковых вариантов выберут то, что им интуитивно приятнее. Тот текст, который легко читается и сопровождается яркими иконками или картинками.

Как оформить раздел с преимуществами в Старонке

У нас есть несколько вариантов оформления раздела «Преимущества». Если пока нет четкого представления как будет выглядеть будущий блок, перейдите в раздел «Новый редел» → «Преимущества» и ознакомьтесь с шаблонами.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/1-2.png)<p>

Тут есть несколько вариантов оформления, от самого простого с минимальным количеством текста, до более развернутых описаний.

В каждом из шаблонов меняются иконки и картинки. В нашей статье «10 лучших бесплатных сайтов с иконками для вашего сайта» вы сможете найти сайты с красивыми иконками.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/2.png)<p>

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/3-1.png)<p>

Не бойтесь добавлять фоновое изображение в блоке. Для этого достаточно нажать на шестеренку в правом верхнем углу раздела и в открывшемся меню слева загрузить свою фотографию.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/4.png)<p>

Тут же можно регулировать прозрачность изображения, менять фоновый цвет и выбирать светлый либо темный шрифт.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/5.png)<p>

С помощью изменения фонового цвета можно менять цвет подложки. Если предложенной цветовой палитры мало, то загрузите прямоугольную картинку в нужном цвете.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/6.png)<p>

Есть ощущение, что коротких описаний слишком мало? Смените шаблон и добавьте больше текста.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/7.png)<p>

Этого недостаточно, хочется наглядно показать свои плюсы? Добавьте видео на сайт с помощью раздела «Виджеты».

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/06/8.png)<p>

Не забывайте, лучше всего о ваших достоинствах рассказывают клиенты. В статье «Как получить отзывы для сайта от клиентов» вы узнаете как ненавязчиво получить обратную связь.