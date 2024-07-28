Как принимать платежи из-за рубежа?

У владельцев крупных сайтов или интернет-магазинов нередко возникает вопрос: «Можно ли принимать платежи из-за границы в белорусских рублях?». Ведь всегда хочется расширять свой бизнес и завоевывать новые рынки. Ответ на вопрос достаточно прост — такую оплату принимать можно. В статье мы подробно разберем работу этого алгоритма.

Что требуется для приема платежей в иностранной валюте?

Главным образом, на сайте необходимо установить эквайринг, поддерживающий платежи в зарубежной валюте: RUB, EUR, USD. Это единственное условие, которое необходимо соблюдать при выборе платежного сервиса. Дальше укажите стоимость товаров в выбранной валюте и принимайте оплату из других стран.

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Как это работает?

Вся цепочка действий происходит автоматически и вам даже не потребуется о чем-либо задумываться и переживать. По окончанию операции, ваш банк-эквайер деньги в той валюте, в которой был выставлен счет. А банк-эмитент, выдавший платежную карточку покупателю, спишет с него сумму эквивалентную указанной. Она будет списана в поддерживаемой карточкой валюте и пересчитана по курсу платежной системы.

Некоторые крупные карточные платежные системы, вроде VISA или MasterCard, регулярно обновляют и публикуют обменный курс на своем сайте. Зачастую этот курс совпадает с установленным Национальным банком той страны, в валюте которой был выставлен счет в интернет-магазине клиенту.

Пример: На белорусский ресурс перешел пользователь из Польши и решил заказать себе вещь стоимостью 50 BYN. Он оформляет заказ, заполняет форму, нажимает на кнопку «Оплатить», затем вводит данные своей карты поддерживающей EUR. В этом случае продавец получит на свой счет примерно 48 рублей 50 копеек. Сумма немного уменьшится из-за комиссии платежного сервиса. Стоит отметить, что процент комиссии у каждого эквайринга свой, поэтому итоговая цена названа приблизительно. С карты покупателя будет списано ориентировочно 15 евро 60 центов, с учетом курса 3 рубля 20 копеек за 1 EUR.

Проблемы с оплатой

Существует несколько спорных ситуаций, когда клиент не сможет оплатить покупку своей картой или возникают непредвиденные ошибки при оплате. Ниже мы перечислим самые основные случаи.

№1. Когда пользователь оформил карту, которую можно использовать только в его стране. Зачастую это все карты из серии «Подарочные» или «Предоплаченные» (gift cards). Последние, легко покупаются за рубежом в обычном магазине.

№2. Когда с клиента списывается большая сумма, чем было выставлено в счете. Это происходит из-за условий использования карты, прописанных в договоре при его заключении. Некоторые банки-эмитенты взимают комиссию за международные платежи. В этом случае продавцу дойдет только та сумма, которую он указал в счете.

Заключение

Безусловно, продавцу выгоднее указать для клиентов стоимость в актуальной для них валюте. Однако на территории РБ это может вызвать некоторые трудности. Так, придется потратить много сил на разработку конвертера валют, ориентированного на геопозицию пользователя. Имейте в виду, что принимать платежи в валюте можно только от нерезидентов страны. К тому же, такой подход добавит лишнюю работу бухгалтерии. Поэтому удобнее выставлять счета в BYN и подключить к сайту эквайринг, принимающий иностранную валюту: RUB, EUR, USD.

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