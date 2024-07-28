Исторически сложилось, что в белорусских интернет-магазинах или на веб-ресурсах, где возможен прием платежей на сайте, совершить оплату можно всего несколькими способами — наличными средствами, банковским переводом на счет, дистанционно через ЕРИП, банковскими карточками, электронными деньгами на сайте.

В этой статье мы детально рассмотрим все возможности для приема платежей, а также преимущества и недостатки каждого из них для владельцев бизнеса. Но перед этим стоит отметить, что большинство из перечисленных способов будут являться дистанционными. Это обусловлено следующими факторами, которые характерны не только для Беларуси:

рост доли покупок «здесь и сейчас» — импульсивные покупки очень легко совершить, если есть возможноcть сделать оплату прямо в тот же момент;

— белорусское законодательство обязывает все интернет-магазины предоставлять хотя бы один вариант дистанционной оплаты; юридическая безопасность — удаленная оплата юридически никак не ущемляет права покупателей, т.к. в законодательстве РБ права и обязанности не разграничиваются способом проведения платежа, и нет существенной разницы между покупками онлайн и оффлайн.

Оплата наличными деньгами

Самый привычный и проверенный способ расчета за товары или услуги — оплата при получении. Основными причинами этого являются — недоверие к новым технологиям, удобство такого способа оплаты, безальтернативность в определенных случаях.

Преимущества оплаты наличными:

мгновенное получение денег — в отличие от дистанционных способов, деньги продавец получает сразу, и их можно сразу же пустить в оборот. Это положительно влияет на ликвидность и уменьшает возможность кассового разрыва;

— не нужно организовывать техническую поддержку или договариваться с платежными сервисами или банками; отсутствие комиссий — нет никаких потерь для продавцов, которые возникают, например, при оплате по банковской карточке, с помощью ЕРИП или электронных денег и др.

Недостатки такого способа:

низкая безопасность — необходимо организовать перевозку денежных средств курьерами, следить за ее безопасностью хранения;

— необходимо организовать перевозку денежных средств курьерами, следить за ее безопасностью хранения; повышенный контроль — нужен постоянный контроль, пересчет денег при приеме, проверка на подлинность и др.

Оплата наложенным платежом

Достаточно популярный вариант, который выбирают преимущественно в тех случаях, когда сложно реализовать доставку покупателю с помощью курьерской службы. Покупатель совершает оплату по факту за уже доставленную покупку в удобном для него отделении БелПочты. Многие интернет-магазины не работают с наложенными платежами или работают только по 100% предоплате, а БелПочту используют лишь как сервис доставки покупки. Это объясняется тем, что возникают определенные неудобства для бизнеса при работе с наложенными платежами — потеря или повреждение товара при доставке, случаи неоплаты покупателем товара и его возврат назад продавцу (а это лишнее время и деньги), длительность ожидания поступления денег с продажи и т.д.

Оплата банковским переводом

Не самый распространенный способ платежей в e-commerce. Характерен только для тех компаний и продавцов, которые работают в сфере b2b, то есть продают товары или услуги для другого бизнеса.

Из преимуществ стоит отметить:

высокая безопасность — банковский перевод осуществляется как прямой платеж с расчетного счета покупателя на расчетный счет продавца;

— если была совершена ошибочная оплата или возникли проблемы с получением товаров, то отозвать платеж можно только с согласия продавца, а также через суд; отсутствие комиссии для продавцов и поставщиков товаров или услуг.

Из минусов можно выделить следующее:

сроки платежей — переводы между белорусскими банками занимают в среднем 1 день, между банком-резидентом и нерезидентом 2-3 дня;

— если переводить не через расчетный счет, то необходимо оформлять платеж через банк и заполнять платежное поручение, что отнимает дополнительное время; комиссия для покупателя — в зависимости от условий может быть 1% и выше. Это увеличивает стоимость приобретенного товара и уменьшает привлекательность оплаты таким способом.

Прием платежей ЕРИП на сайте

Система ЕРИП (АИС «Расчет») была разработана Национальным Банком Республики Беларусь в 2008 году, с целью решения проблемы оперативной и надежной дистанционной оплаты в сети интернет для физических и юридических лиц в Беларуси. За время своего существования сервис сильно развился, и сейчас через систему ЕРИП можно оплатить практически любые товары и услуги (более 58 тысяч поставщиков услуг и товаров), которые вообще возможно оплатить дистанционным способом в Беларуси.

Преимущества ЕРИП для оплаты:

доступность оплаты — совершить платеж в сервисе ЕРИП можно с помощью любой белорусской карточки, во всех интернет-банкингах, в многочисленных банкоматах и терминалах, во всех отделениях банков и БелПочты;

— если в том же интернет-эквайринге это достаточно стандартная процедура, то с ЕРИП все сложнее. Вернуть платеж через ЕРИП можно только с согласия самого продавца или через судебное разбирательство; отсутствие сайта — подключиться к системе, и соответственно, начать принимать онлайн платежи от покупателей, можно вообще без наличия своего собственного веб-ресурса.

Недоставки системы ЕРИП:

локальность — ЕРИП отличное решение, если вы работаете только в Беларуси. Если же планируете прием платежей из других стран, нужно подключать дополнительно другие способы оплаты;

— процедура оплаты в самой системе ЕРИП не всегда понятна и очевидна для покупателей, особенно для тех, кто редко пользуется системой; отсутствие мультивалютности — все платежи принимаются только в национальной валюте Республики Беларусь.

Прием платежей банковскими карточками

Если смотреть глобально, то оплату с помощью банковских карточек можно произвести двумя способами. Первый — когда покупатель оплачивает курьеру через терминал доставку товара по факту. Второй — непосредственно платеж на сайте через специальную форму, который и называется интернет-эквайрингом

Преимущества оплаты с помощью карт:

популярность карточек — банковские карточки не являются показателем роскоши. И чем больше владельцев карточек, тем больше они делают платежей, в том числе и онлайн;

— банковские карточки международных платежных систем принимаются повсеместно, подключая онлайн оплату с помощью карт на вашем сайте, вашими потенциальными клиентам становиться весь мир; наличие рекуррентных платежей — можно легко настроить рекуррентные(повторяющиеся) платежи, также автоматическое списание денежных средств с карт за предоставляемые продавцом услуги.

Недостатками оплаты карточками являются:

борьба с мошенниками — требуется серьезные меры по обеспечению безопасности и борьбы с различными видами мошеннических операций;

— все комиссии при оплате карточками ложатся исключительно на продавцов (поставщиках товаров и услуг). Каждая успешная транзакция — это комиссия в районе 3%, которую должен учитывать каждый владелец бизнеса при реализации товаров; платеж может быть оспорен — в случае обмана, потери или недоставки товара, его несоответствия и других форс-мажорных ситуаций, покупатель может осуществить процедуру возврата средств.

Прием платежей электронными деньгами

Хотя в РБ электронные деньги появились достаточно давно, но до сих пор оплата с их помощью не стала распространенным явлением. Во многом это связано с тем, что, хоть электронные деньги юридически и приравнены к настоящим деньгам, существуют законодательные аспекты, которые накладывают отпечаток на полноценную работу бизнеса с этим способом оплаты.

Преимущества приема электронных денег:

безопасность оплаты — для совершения платежа требуется согласие покупателя. Обеспечение безопасности полностью ложится на саму электронному систему;

— моментальный перевод электронных денег на счет продавца; нет возврата платежа — платежи нельзя отзывать. Возврат по какой-либо причине возможен только с разрешения поставщика услуг или товаров.

Недостатков значительно больше:

проблемы с приемом от нерезидентов — белорусские системы электронных денег не популярны за рубежом, соответственно, зарубежным покупателям сложно ими воспользоваться;

— юрлицам нельзя производить операции конвертации одних электронных денег в другие, это доступно только физическим лицам; отсутствие анонимности — относительно недавно был введен запрет на анонимные электронные кошельки в Беларуси, что существенно сократило масштаб их использования и привлекательность для физических лиц.

Из наиболее популярных электронных систем в Беларуси и в мире можно выделить:

электронные деньги Webmoney от российской системы, которая пришла в Беларусь в 2005 и в партнерстве с ТехноБанком, который выступает в роли гаранта на территории РБ, запустила аналог белорусских денег WMB. На данный момент стоит отметить, что ни один из белорусских платежных агрегаторов не работает с WMB от WebMoney;

от российской системы, которая пришла в Беларусь в 2005 и в партнерстве с ТехноБанком, который выступает в роли гаранта на территории РБ, запустила аналог белорусских денег WMB. На данный момент стоит отметить, что ни один из белорусских платежных агрегаторов не работает с WMB от WebMoney; ЮMoney — компания Яндекс официально присутствует в Беларуси с 2011. Предлагает клиентам из Беларуси возможность создания кошелька для электронных денег (эквивалента белорусского рубля), которые не получили особого распространения на территории страны и принимаются к оплате в считанных онлайн-магазинах;

— компания Яндекс официально присутствует в Беларуси с 2011. Предлагает клиентам из Беларуси возможность создания кошелька для электронных денег (эквивалента белорусского рубля), которые не получили особого распространения на территории страны и принимаются к оплате в считанных онлайн-магазинах; электронные деньги Qiwi , которые пыталась продвигать в РБ одноименная компания из России в партнерстве с Приорбанком, но особого развития эта инициатива не получила;

, которые пыталась продвигать в РБ одноименная компания из России в партнерстве с Приорбанком, но особого развития эта инициатива не получила; платежная система Paypal — один из лидеров платежных систем во всем мире. Относительно недавно система Paypal предоставила пользователям из Беларуси возможность легально пользоваться сервисом, но прием платежей для бизнеса через систему пока не доступен;

— один из лидеров платежных систем во всем мире. Относительно недавно система Paypal предоставила пользователям из Беларуси возможность легально пользоваться сервисом, но прием платежей для бизнеса через систему пока не доступен; платежная система Stripe — одна из быстрорастущий платежных систем в мире, популярная именно в IT-сфере и Saas-сервисах. Работает со 135 валютами и 40 странами, но, к сожалению, белорусскому бизнесу пока не доступна;

— одна из быстрорастущий платежных систем в мире, популярная именно в IT-сфере и Saas-сервисах. Работает со 135 валютами и 40 странами, но, к сожалению, белорусскому бизнесу пока не доступна; платежная система Payoneer как и другие мировые лидеры платежных систем, не представлена официально в нашей стране, поэтому легально принимать платежи в Беларуси через нее пока невозможно.

Мы кратко рассмотрели, какие существуют способы приема платежей в Беларуси для бизнеса, а также преимущества и недостатки каждого из них. Теперь осталось ознакомиться с кратким чек-листом действий, если вы хотите подключить онлайн платежи на своей сайте в Беларуси.

Как подключить прием платежей на сайте?

Первым делом, у вас должен быть уже рабочий сайт. Если его еще нет, то вы можете оперативно создать его с помощью платформ Старонка или Кошык. Создание сайта не требует особых навыков программирования, поэтому его по-настоящему легко сделать самому. Если все же возникают вопросы, ознакомьтесь с видео-уроками на канале или пишите в онлайн-чат поддержки;

Определиться, какие способы оплаты на сайте вы хотите подключить — платежи карточками или

оплата через ЕРИП? Оба способа? Что-то еще дополнительно?;