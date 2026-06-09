Как самозанятому принять оплату онлайн в Беларуси: ЕРИП, E-POS и bePaid
Наталия Усова для раздела Академия
Самозанятый в Беларуси может принимать оплату онлайн законно, без кассового аппарата и без посещения банка. Самый быстрый путь: подключить E-POS через bePaid и принимать платежи через ЕРИП уже сегодня. Комиссия составляет 1,2%, подключение бесплатное, занимает три шага и около 5 минут (уточнаяцте условия у bePaid, со временем условия могу меняться, мы указываем их на момент публикации статьи)
Может ли самозанятый принимать оплату онлайн?
Да, и это абсолютно законно. Самозанятые физические лица в Беларуси являются плательщиками НПД или единого налога и вправе получать безналичную оплату от клиентов. Никакого специального разрешения не нужно.
- Кассовый аппарат самозанятому не нужен — это обязательно только для ИП и юридических лиц при определённых видах деятельности.
- Доход от онлайн-платежей нужно фиксировать: плательщики НПД — через приложение «Профдоход», плательщики единого налога платят фиксированную ставку вне зависимости от суммы дохода.
- Платёж должен поступить на ваш личный счёт в белорусском банке.
ЕРИП для самозанятых: сервис E-POS от bePaid
ЕРИП (единая расчётно-информационная система Беларуси) встроена в мобильное приложение каждого белорусского банка. Клиенты платят через неё за ЖКХ, интернет, налоги. Это привычный и понятный способ, которому доверяют все.
Специально для самозанятых создан сервис E-POS от компании bePaid — ведущего белорусского провайдера платёжных решений. Он позволяет принимать платежи через ЕРИП тремя способами, без терминала и без кассы.
Способ 1: лицевой счёт
После подключения E-POS вы получаете персональный номер лицевого счёта в системе ЕРИП. Клиент открывает банковское приложение, находит раздел E-POS, вводит ваш номер и оплачивает. Деньги поступают на ваш счёт. Удобно для постоянных клиентов.
Способ 2: QR-код
Сгенерируйте QR-код в личном кабинете bePaid и разместите его где угодно: на визитке, в Instagram, в мастерской или на сайте. Клиент сканирует — попадает в банковское приложение — подтверждает платёж. Идеально для очных встреч и ярмарок.
Способ 3: платёжная ссылка
Сформируйте ссылку на конкретную сумму и отправьте клиенту в Telegram, Viber или WhatsApp. Он переходит по ссылке, попадает в свой интернет-банкинг и подтверждает платёж. Никаких реквизитов вручную — удобно для дистанционной работы.
Стоимость и условия E-POS
E-POS полностью бесплатен для подключения. Вы платите только за результат: 1,2% комиссии с каждого успешного платежа. Если клиент не заплатил — вы не платите ничего.
- Подключение — 0 рублей
- Абонентская плата — 0 рублей
- Комиссия — 1,2% только с успешных платежей
- Работает 24/7, деньги поступают на счёт в белорусском банке
Как подключить E-POS: 3 шага
- Заполните анкету онлайн — на сайте bePaid, около 5 минут. Нужны паспортные данные и номер счёта в банке.
- Подпишите договор дистанционно — никуда ехать не нужно. Вы получите номер лицевого счёта в ЕРИП.
- Начните принимать платежи — сразу после активации. Поделитесь ссылкой или QR-кодом с первым клиентом.
Оплата банковскими картами: интернет-эквайринг
Если вы хотите принимать Visa и Mastercard прямо на своём сайте — это интернет-эквайринг. В Беларуси его предоставляют два основных провайдера: bePaid и WebPay.
bePaid — карты + ЕРИП в одном решении
Подключив интернет-эквайринг bePaid, ваш сайт сможет принимать карты Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay и Google Pay. Для самозанятых bePaid предлагает два варианта: E-POS (только ЕРИП, просто и дёшево) и полноценный эквайринг (карты + ЕРИП, нужен технический сайт). Большинству самозанятых на старте достаточно E-POS.
WebPay — альтернативный провайдер
WebPay — ещё один белорусский провайдер эквайринга и ЕРИП. Подходит тем, кто уже имеет технически развитый сайт и хочет альтернативу bePaid.
E-POS или эквайринг: быстрое сравнение
E-POS (ЕРИП): комиссия 1,2%, подключение бесплатно, сайт не нужен, работает через любой белорусский банк. Идеально для старта.
Интернет-эквайринг (bePaid/WebPay): принимает Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay — нужен технический сайт. Подходит при наличии сайта с трафиком.
Наличные: без комиссии, без подключения — только для очных встреч. Не заменяет онлайн-оплату.
💡 Большинству самозанятых на старте достаточно E-POS. Если есть сайт и нужны карты — подключайте интернет-эквайринг bePaid.
Нужна ли касса самозанятому при онлайн-оплате?
Нет. Самозанятые физические лица в Беларуси не обязаны использовать кассовый аппарат. Это требование распространяется на ИП и юридических лиц — но не на самозанятых. При этом учёт доходов всё равно необходим.
Как учитывать онлайн-платежи: НПД и единый налог
Если вы на НПД
Каждый платёж фиксируйте в приложении «Профдоход» не позднее 7 числа следующего месяца. Можно вручную или через автоматическую интеграцию с банком. Ставка: 10% с физических лиц, 20% с организаций и ИП.
Если вы на едином налоге
Единый налог — фиксированная сумма в месяц вне зависимости от дохода. Онлайн-платежи никак не усложняют учёт.
Как принимать платежи через сайт на 🌱kvitly
Если вы создаёте сайт на 🌱kvitly — платёжные возможности уже встроены. Платформа интегрирована с bePaid: кнопка оплаты через ЕРИП (E-POS) или приём банковских карт без программирования.
Сайт, через который принимается оплата, должен быть зарегистрирован в БелГИЭ. На 🌱kvitly это происходит по запросу в поддержку после оплаты любого платного тарифного плана.
- Сайт с кнопкой оплаты — 15 BYN в месяц
- Интеграция с bePaid (ЕРИП и карты) — без программирования
- Регистрация в БелГИЭ по запросу — включена
- Форма записи и заявок — работает 24/7 без вашего участия
Частые вопросы
Могу ли я принимать оплату от иностранных клиентов?
Через E-POS — частично. Сервис «ЕРИП без границ» принимает карты иностранных банков Mastercard и Мир, комиссия для покупателя — 5%. Для полноценного приёма иностранных карт нужен интернет-эквайринг bePaid или WebPay.
Нужен ли расчётный счёт в банке?
Нет, подойдёт обычный текущий счёт физического лица в белорусском банке. Открыть его можно бесплатно в большинстве банков.
Сколько времени занимает подключение E-POS?
Анкета — 5 минут. Активация — 1–3 рабочих дня. Через несколько дней вы уже принимаете платежи.
Что если не зафиксировал доход в «Профдоход»?
Плательщики НПД обязаны фиксировать каждый доход не позднее 7 числа следующего месяца. Незафиксированный доход может повлечь штраф. Если платежей много — настройте автоматическую интеграцию через банк.
В чём разница между E-POS и интернет-эквайрингом?
E-POS — упрощённый способ принимать платежи только через ЕРИП: без сайта, без технической настройки. Интернет-эквайринг — полноценное решение для сайтов: принимает карты Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay и ЕРИП. Для самозанятых без сайта достаточно E-POS. Для тех, кто продаёт через собственный сайт, нужен эквайринг.
Как самозанятому принять оплату от клиента из России?
Через E-POS: сервис «ЕРИП без границ» принимает карты Mastercard и Мир иностранных банков, комиссия 5% для покупателя. Для приёма российских карт без дополнительной комиссии для клиента — интернет-эквайринг bePaid или WebPay. Деньги поступают на счёт в белорусском банке в белорусских рублях.
Может ли самозанятый открыть интернет-магазин с оплатой онлайн в Беларуси?
Да. Самозанятый вправе продавать товары и услуги через интернет и принимать онлайн-оплату. Сайт нужно зарегистрировать в Государственном реестре информационных сетей, систем и ресурсов (БелГИЭ). Для платежей — E-POS (ЕРИП) или интернет-эквайринг bePaid. На платформе kvitly регистрация в БелГИЭ включена в тариф.
Итого: самый простой путь к онлайн-оплате
Самый быстрый путь хаключается в том, чтобы подключить E-POS через bePaid. Три шага, бесплатно, 1,2% комиссии и вы принимаете платежи через ЕРИП. Ни терминал, ни касса не нужны.
Хотите принимать оплату прямо на сайте, создайте его на 🌱kvitly. Интеграция с bePaid встроена, регистрация в БелГИЭ включена, весь процесс занимает один вечер.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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