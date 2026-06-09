Самозанятый в Беларуси может принимать оплату онлайн законно, без кассового аппарата и без посещения банка. Самый быстрый путь: подключить E-POS через bePaid и принимать платежи через ЕРИП уже сегодня. Комиссия составляет 1,2%, подключение бесплатное, занимает три шага и около 5 минут (уточнаяцте условия у bePaid, со временем условия могу меняться, мы указываем их на момент публикации статьи)

Может ли самозанятый принимать оплату онлайн?

Да, и это абсолютно законно. Самозанятые физические лица в Беларуси являются плательщиками НПД или единого налога и вправе получать безналичную оплату от клиентов. Никакого специального разрешения не нужно.

Кассовый аппарат самозанятому не нужен — это обязательно только для ИП и юридических лиц при определённых видах деятельности.

Доход от онлайн-платежей нужно фиксировать: плательщики НПД — через приложение «Профдоход», плательщики единого налога платят фиксированную ставку вне зависимости от суммы дохода.

Платёж должен поступить на ваш личный счёт в белорусском банке.

ЕРИП для самозанятых: сервис E-POS от bePaid

ЕРИП (единая расчётно-информационная система Беларуси) встроена в мобильное приложение каждого белорусского банка. Клиенты платят через неё за ЖКХ, интернет, налоги. Это привычный и понятный способ, которому доверяют все.

Специально для самозанятых создан сервис E-POS от компании bePaid — ведущего белорусского провайдера платёжных решений. Он позволяет принимать платежи через ЕРИП тремя способами, без терминала и без кассы.

Способ 1: лицевой счёт

После подключения E-POS вы получаете персональный номер лицевого счёта в системе ЕРИП. Клиент открывает банковское приложение, находит раздел E-POS, вводит ваш номер и оплачивает. Деньги поступают на ваш счёт. Удобно для постоянных клиентов.

Способ 2: QR-код

Сгенерируйте QR-код в личном кабинете bePaid и разместите его где угодно: на визитке, в Instagram, в мастерской или на сайте. Клиент сканирует — попадает в банковское приложение — подтверждает платёж. Идеально для очных встреч и ярмарок.

Способ 3: платёжная ссылка

Сформируйте ссылку на конкретную сумму и отправьте клиенту в Telegram, Viber или WhatsApp. Он переходит по ссылке, попадает в свой интернет-банкинг и подтверждает платёж. Никаких реквизитов вручную — удобно для дистанционной работы.

Стоимость и условия E-POS

E-POS полностью бесплатен для подключения. Вы платите только за результат: 1,2% комиссии с каждого успешного платежа. Если клиент не заплатил — вы не платите ничего.

Подключение — 0 рублей

Абонентская плата — 0 рублей

Комиссия — 1,2% только с успешных платежей

Работает 24/7, деньги поступают на счёт в белорусском банке

Как подключить E-POS: 3 шага

Заполните анкету онлайн — на сайте bePaid, около 5 минут. Нужны паспортные данные и номер счёта в банке. Подпишите договор дистанционно — никуда ехать не нужно. Вы получите номер лицевого счёта в ЕРИП. Начните принимать платежи — сразу после активации. Поделитесь ссылкой или QR-кодом с первым клиентом.

Оплата банковскими картами: интернет-эквайринг

Если вы хотите принимать Visa и Mastercard прямо на своём сайте — это интернет-эквайринг. В Беларуси его предоставляют два основных провайдера: bePaid и WebPay.

bePaid — карты + ЕРИП в одном решении

Подключив интернет-эквайринг bePaid, ваш сайт сможет принимать карты Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay и Google Pay. Для самозанятых bePaid предлагает два варианта: E-POS (только ЕРИП, просто и дёшево) и полноценный эквайринг (карты + ЕРИП, нужен технический сайт). Большинству самозанятых на старте достаточно E-POS.

WebPay — альтернативный провайдер

WebPay — ещё один белорусский провайдер эквайринга и ЕРИП. Подходит тем, кто уже имеет технически развитый сайт и хочет альтернативу bePaid.

E-POS или эквайринг: быстрое сравнение

E-POS (ЕРИП): комиссия 1,2%, подключение бесплатно, сайт не нужен, работает через любой белорусский банк. Идеально для старта.

Интернет-эквайринг (bePaid/WebPay): принимает Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay — нужен технический сайт. Подходит при наличии сайта с трафиком.

Наличные: без комиссии, без подключения — только для очных встреч. Не заменяет онлайн-оплату.

💡 Большинству самозанятых на старте достаточно E-POS. Если есть сайт и нужны карты — подключайте интернет-эквайринг bePaid.

Нужна ли касса самозанятому при онлайн-оплате?

Нет. Самозанятые физические лица в Беларуси не обязаны использовать кассовый аппарат. Это требование распространяется на ИП и юридических лиц — но не на самозанятых. При этом учёт доходов всё равно необходим.

Как учитывать онлайн-платежи: НПД и единый налог

Если вы на НПД

Каждый платёж фиксируйте в приложении «Профдоход» не позднее 7 числа следующего месяца. Можно вручную или через автоматическую интеграцию с банком. Ставка: 10% с физических лиц, 20% с организаций и ИП.

Если вы на едином налоге

Единый налог — фиксированная сумма в месяц вне зависимости от дохода. Онлайн-платежи никак не усложняют учёт.

Как принимать платежи через сайт на 🌱kvitly

Если вы создаёте сайт на 🌱kvitly — платёжные возможности уже встроены. Платформа интегрирована с bePaid: кнопка оплаты через ЕРИП (E-POS) или приём банковских карт без программирования.

Сайт, через который принимается оплата, должен быть зарегистрирован в БелГИЭ. На 🌱kvitly это происходит по запросу в поддержку после оплаты любого платного тарифного плана.

Сайт с кнопкой оплаты — 15 BYN в месяц

Интеграция с bePaid (ЕРИП и карты) — без программирования

Регистрация в БелГИЭ по запросу — включена

Форма записи и заявок — работает 24/7 без вашего участия

Частые вопросы

Могу ли я принимать оплату от иностранных клиентов?

Через E-POS — частично. Сервис «ЕРИП без границ» принимает карты иностранных банков Mastercard и Мир, комиссия для покупателя — 5%. Для полноценного приёма иностранных карт нужен интернет-эквайринг bePaid или WebPay.

Нужен ли расчётный счёт в банке?

Нет, подойдёт обычный текущий счёт физического лица в белорусском банке. Открыть его можно бесплатно в большинстве банков.

Сколько времени занимает подключение E-POS?

Анкета — 5 минут. Активация — 1–3 рабочих дня. Через несколько дней вы уже принимаете платежи.

Что если не зафиксировал доход в «Профдоход»?

Плательщики НПД обязаны фиксировать каждый доход не позднее 7 числа следующего месяца. Незафиксированный доход может повлечь штраф. Если платежей много — настройте автоматическую интеграцию через банк.

В чём разница между E-POS и интернет-эквайрингом?

E-POS — упрощённый способ принимать платежи только через ЕРИП: без сайта, без технической настройки. Интернет-эквайринг — полноценное решение для сайтов: принимает карты Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay и ЕРИП. Для самозанятых без сайта достаточно E-POS. Для тех, кто продаёт через собственный сайт, нужен эквайринг.

Как самозанятому принять оплату от клиента из России?

Через E-POS: сервис «ЕРИП без границ» принимает карты Mastercard и Мир иностранных банков, комиссия 5% для покупателя. Для приёма российских карт без дополнительной комиссии для клиента — интернет-эквайринг bePaid или WebPay. Деньги поступают на счёт в белорусском банке в белорусских рублях.

Может ли самозанятый открыть интернет-магазин с оплатой онлайн в Беларуси?

Да. Самозанятый вправе продавать товары и услуги через интернет и принимать онлайн-оплату. Сайт нужно зарегистрировать в Государственном реестре информационных сетей, систем и ресурсов (БелГИЭ). Для платежей — E-POS (ЕРИП) или интернет-эквайринг bePaid. На платформе kvitly регистрация в БелГИЭ включена в тариф.

Итого: самый простой путь к онлайн-оплате

Самый быстрый путь хаключается в том, чтобы подключить E-POS через bePaid. Три шага, бесплатно, 1,2% комиссии и вы принимаете платежи через ЕРИП. Ни терминал, ни касса не нужны.

Хотите принимать оплату прямо на сайте, создайте его на 🌱kvitly. Интеграция с bePaid встроена, регистрация в БелГИЭ включена, весь процесс занимает один вечер.

Клиенты готовы платить онлайн? дайте им такую возможность. Попробуйте 🌱kvitly бесплатно 14 дней — без привязки карты и без обязательств.