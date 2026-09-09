Tilda — популярный конструктор сайтов, и в Беларуси им тоже пользуются. Но у белорусского бизнеса есть нюансы, которых не видно на старте: как оплатить саму подписку Тильды из Беларуси, как принимать оплату от белорусских клиентов и где по закону должен размещаться сайт. В этой статье честно сравним 🌱kvitly и Tilda именно с точки зрения бизнеса в Беларуси — с реальными деталями про эквайринг, ЕРИП, БелГИЭ и цены в белорусских рублях.

Главное отличие для белорусского бизнеса

Tilda — зарубежный конструктор сайтов с сильным дизайном. Он отлично подходит для красивых лендингов, но всё, что касается денег и закона в Беларуси — приём оплаты, регистрация сайта, местный хостинг — остаётся на вас и решается сторонними сервисами.

🌱kvitly — белорусская платформа с искусственным интеллектом, где сайт, интернет-магазин, приём оплаты, CRM и рассылки собраны в одном месте и заточены под местные реалии: белорусские платёжные системы, регистрация в БелГИЭ, оплата в BYN. Это разница не в «красивее», а в том, сколько всего вам придётся решать самому.

Оплата подписки: как заплатить за сам сервис

Первый барьер возникает ещё до запуска сайта. Тарифы Tilda указаны в российских рублях, и оплата подписки из Беларуси нередко упирается в отклонённые карты, антифрод и непрошедший 3-D Secure. Часть пользователей платит через посредников, что означает комиссию, задержки и отсутствие гарантий.

У 🌱kvitly этой проблемы нет: это белорусский сервис, тарифы указаны в белорусских рублях, а подписку можно оплатить местной картой напрямую, без посредников. Мелочь на первый взгляд, но именно она часто и становится причиной сменить платформу.

Приём оплаты от клиентов: эквайринг, ЕРИП, bePaid

Это ключевой вопрос для любого бизнеса с продажами. Белорусскому предпринимателю нужен местный приём оплаты: интернет-эквайринг, ЕРИП, платёжные системы вроде bePaid или WebPay. У Tilda нет встроенной интеграции с белорусскими платёжными сервисами — приём оплаты вы настраиваете сами через сторонние решения, а часть из них ещё и требует, чтобы сайт был зарегистрирован как положено.

В 🌱kvitly приём оплаты — часть платформы: подключаются местные платёжные сервисы, работают эквайринг и ЕРИП, а счёт или ссылку на оплату можно выставить прямо из заказа. Как устроен приём платежей в Беларуси, мы подробно разбираем в статьях про платёжные системы, шлюзы и агрегаторы и

Отдельно про эквайринг есть интернет-эквайринг: пошаговую инструкцию, а про приём через государственную систему — материал «Как подключить ЕРИП и начать принимать платежи через сайт».

Где размещается сайт и регистрация в БелГИЭ

По белорусскому законодательству сайты юридических лиц и ИП должны размещаться на серверах в Республике Беларусь и проходить государственную регистрацию в БелГИЭ — без этого нельзя легально подключить платежи. Зарубежные конструкторы вроде Tilda размещают сайты на своих серверах за пределами страны, и вопрос соответствия закону вам приходится решать отдельно.

🌱kvitly работает с белорусской инфраструктурой, а про регистрацию мы написали понятный разбор — регистрация сайта в БелГИЭ. Это тот случай, когда «просто взять Tilda» оборачивается лишними шагами и рисками.

Интернет-магазин и работа с клиентами

У Tilda есть корзина и каталог — для витрины этого достаточно. Но полноценный магазин с управлением товарами и заказами и связанной CRM приходится достраивать. У Tilda CRM простая: заявки с форм попадают на канбан-доску, это скорее список лидов, чем система работы с клиентами.

В 🌱kvitly интернет-магазин, заказы и CRM связаны между собой и с приёмом оплаты: каталог, карточки товаров, статусы заказов, контакты клиентов и выставление счетов — в одной панели. Подробнее — на странице интернет-магазина.

Дизайн, скорость и искусственный интеллект

В дизайне у Tilda сильная сторона — редактор Zero Block и большая библиотека блоков дают тонкий контроль над вёрсткой. Если ваша задача — авторский лендинг, это плюс.

🌱kvitly делает ставку на скорость и ИИ: вы описываете, какой нужен сайт, и искусственный интеллект собирает структуру, тексты и первый вариант дизайна за минуты, а вы дорабатываете блоки под себя. Это удобно, когда сайт нужен быстро и без дизайнерского опыта. Подробнее — на странице конструктора сайтов.

Сравнение цен

Сравним по деньгам. Тарифы Tilda — в российских рублях (и с учётом сложностей с оплатой из Беларуси), тарифы 🌱kvitly — в белорусских рублях, при годовой оплате, по состоянию на сентябрь 2026 года.

🌱kvitly (BYN):

Стартовый — 0 BYN: одна страница, до 50 товаров, базовый учёт заказов;

— 0 BYN: одна страница, до 50 товаров, базовый учёт заказов; Базовый — 12,90 BYN/мес: до 100 страниц, до 150 товаров, полноценная CRM, приём онлайн-оплаты и email-рассылки;

— 12,90 BYN/мес: до 100 страниц, до 150 товаров, полноценная CRM, приём онлайн-оплаты и email-рассылки; Премиум — 25,90 BYN/мес: без ограничений по страницам и товарам, полный приём оплаты, полный доступ к ИИ.

Tilda (RUB):

Free — 0 ₽: один сайт на поддомене, без своего домена;

— 0 ₽: один сайт на поддомене, без своего домена; Personal — от 500 ₽/мес при годовой оплате: один сайт, свой домен, но без встроенной оплаты и CRM;

— от 500 ₽/мес при годовой оплате: один сайт, свой домен, но без встроенной оплаты и CRM; Business — от 1 000 ₽/мес при годовой оплате: до 5 сайтов, экспорт кода, API.

Важно не только сравнить цифры, но и учесть, что в тариф 🌱kvitly уже входят магазин, приём оплаты, CRM и рассылки, а к Tilda всё это докупается и настраивается отдельными сервисами — плюс сама подписка оплачивается сложнее. Актуальные тарифы — на странице тарифов kvitly.

Когда выбрать Tilda, а когда — 🌱kvitly

Tilda — разумный выбор, если:

вам нужен прежде всего дизайн: лендинг, промо-страница, портфолио;

вы готовы сами решать вопрос оплаты подписки из Беларуси;

приём платежей, CRM и регистрацию сайта вы возьмёте на себя через сторонние сервисы.

🌱kvitly — лучше, если:

у вас бизнес с продажами и нужен местный приём оплаты: эквайринг, ЕРИП, bePaid;

важно, чтобы сайт соответствовал белорусскому законодательству и регистрации в БелГИЭ;

хотите платить в BYN местной картой без посредников;

нужен сайт с магазином и CRM быстро и в одном окне.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оплатить Tilda из Беларуси?

Оплатить можно, но нередко с трудностями: белорусские карты часто отклоняются, а часть пользователей платит через посредников с комиссией. У 🌱kvitly подписка оплачивается в BYN местной картой напрямую.

Как принимать оплату на сайте в Беларуси?

Белорусскому бизнесу нужен местный приём оплаты — интернет-эквайринг, ЕРИП или платёжные системы вроде bePaid и WebPay. В 🌱kvitly это встроено, у Tilda приём оплаты настраивается сторонними сервисами.

Нужно ли регистрировать сайт в БелГИЭ?

Да, сайты ИП и юрлиц в Беларуси подлежат регистрации в БелГИЭ и должны размещаться на серверах в РБ. Без этого нельзя легально подключить платежи. 🌱kvitly работает с белорусской инфраструктурой, что упрощает эту задачу.

Что дешевле для белорусского бизнеса — Tilda или 🌱kvitly?

На сопоставимых задачах 🌱kvitly выгоднее: тариф Базовый стоит 12,90 BYN/мес и уже включает магазин, CRM, приём оплаты и рассылки, тогда как у Tilda за сопоставимый тариф это только конструктор, а оплату и CRM нужно докупать.

Можно ли перенести сайт с Tilda на 🌱kvitly?

Да, контент и структуру можно перенести. Чтобы не потерять позиции в поиске, важно сохранить URL-адреса и настроить редиректы.

Итог

Для красивого лендинга Tilda по-прежнему сильный инструмент. Но если у вас бизнес с продажами в Беларуси, важнее другое: принимать оплату местными способами, соответствовать закону и платить за сервис без сложностей. Здесь выигрывает 🌱kvitly — белорусская платформа, где сайт, магазин, приём оплаты и CRM работают вместе. Сравнить её с другими местными конструкторами можно в обзоре конструкторы сайтов в Беларуси 2026.

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