Wix — популярный мировой конструктор сайтов, и в Беларуси о нём знают. Но для белорусского бизнеса у него есть принципиальные ограничения: он не размещает сайты на серверах в РБ, не помогает с регистрацией в БелГИЭ, не подключает местные платежи и оплачивается в валюте. Разберём честно, почему Wix не подходит бизнесу в Беларуси и чем от него отличается 🌱kvitly.

Почему Wix не подходит по белорусскому закону

По белорусскому законодательству сайты юридических лиц и ИП должны размещаться на серверах в Республике Беларусь и проходить регистрацию в БелГИЭ — без этого нельзя легально подключить платежи (это следует из Указа №60). Wix размещает сайты на своих зарубежных серверах и не поддерживает регистрацию в БелГИЭ, поэтому легально вести на нём коммерческий сайт в Беларуси проблематично.

Это не мелкая деталь, а вопрос законности работы сайта — и первое, что стоит учитывать при выборе платформы.

Приём оплаты от клиентов

Белорусскому бизнесу нужен местный приём оплаты: интернет-эквайринг, ЕРИП, платёжные системы вроде bePaid или WebPay. У Wix нет интеграций с белорусскими платёжными сервисами — принимать оплату от местных клиентов через него, по сути, нечем.

В 🌱kvitly приём оплаты — часть платформы: работают эквайринг и ЕРИП, подключаются местные сервисы. Как это устроено, разбираем в статьях про платёжные системы, шлюзы и агрегаторы.

Оплата подписки Wix из Беларуси

Отдельная сложность — оплатить сам Wix. Тарифы указаны в валюте, а оплата из Беларуси упирается в отклонённые карты и необходимость платить через посредников с комиссией. У 🌱kvitly тарифы в белорусских рублях, и подписка оплачивается местной картой напрямую.

Магазин, CRM и искусственный интеллект

У Wix сильный магазин, но им нельзя нормально пользоваться в Беларуси из-за оплаты и закона. В 🌱kvitly интернет-магазин, заказы, CRM и приём оплаты связаны в одной панели, а ИИ собирает сайт за минуты. Подробнее — на странице интернет-магазина.

Сравнение цен

Цены Wix — в валюте (Light $17, Core $29, Business $39, Business Elite $159 в месяц), плюс сложности с оплатой из Беларуси. Тарифы 🌱kvitly — в белорусских рублях:

Стартовый — 0 BYN: одна страница, до 50 товаров;

— 0 BYN: одна страница, до 50 товаров; Базовый — 12,90 BYN/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки;

— 12,90 BYN/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки; Премиум — 25,90 BYN/мес: без ограничений, полный приём оплаты и ИИ.

kvitly не только дешевле и в местной валюте, но и решает вопрос закона и приёма оплаты, которые Wix для Беларуси не закрывает. Тарифы — на странице тарифов.

Когда выбрать Wix, а когда — 🌱kvitly

Wix — вариант, если:

вы работаете на зарубежную аудиторию и не привязаны к белорусским платежам и закону;

вам нужен только сайт-визитка без приёма оплаты в РБ.

🌱kvitly — лучше, если:

у вас бизнес в Беларуси и нужен местный приём оплаты: эквайринг, ЕРИП, bePaid;

важно соответствие закону — серверы в РБ и регистрация в БелГИЭ;

хотите платить в BYN и вести сайт, магазин и клиентов в одном месте.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли легально вести коммерческий сайт на Wix в Беларуси?

Это проблематично: Wix не размещает сайты на серверах в РБ и не поддерживает регистрацию в БелГИЭ, а без неё нельзя легально подключить платежи. Для бизнеса в Беларуси надёжнее местная платформа.

Как принимать оплату на сайте в Беларуси?

Нужен местный приём оплаты — эквайринг, ЕРИП или сервисы вроде bePaid и WebPay. В 🌱kvitly это встроено, у Wix интеграций с белорусскими платёжными системами нет.

Что дешевле — Wix или kvitly?

🌱kvitly и дешевле, и в белорусских рублях: тариф Базовый — 12,90 BYN/мес и уже включает магазин, CRM и приём оплаты, тогда как Wix тарифицируется в валюте от $17/мес.

Итог

Для белорусского бизнеса Wix — неудобный выбор: сайт на зарубежных серверах, нет регистрации в БелГИЭ, нет местного приёма оплаты и валютная подписка. 🌱kvitly — белорусская платформа, где сайт, магазин, приём оплаты и CRM работают вместе и по местным правилам. Сравнить её с другими местными конструкторами можно в обзоре конструкторы сайтов в Беларуси 2026, а с Тильдой — в отдельном сравнении.

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