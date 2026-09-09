🌱kvitly или Wix: какой конструктор выбрать бизнесу в Беларуси
Наталия Усова для раздела Академия
Wix — популярный мировой конструктор сайтов, и в Беларуси о нём знают. Но для белорусского бизнеса у него есть принципиальные ограничения: он не размещает сайты на серверах в РБ, не помогает с регистрацией в БелГИЭ, не подключает местные платежи и оплачивается в валюте. Разберём честно, почему Wix не подходит бизнесу в Беларуси и чем от него отличается 🌱kvitly.
Почему Wix не подходит по белорусскому закону
По белорусскому законодательству сайты юридических лиц и ИП должны размещаться на серверах в Республике Беларусь и проходить регистрацию в БелГИЭ — без этого нельзя легально подключить платежи (это следует из Указа №60). Wix размещает сайты на своих зарубежных серверах и не поддерживает регистрацию в БелГИЭ, поэтому легально вести на нём коммерческий сайт в Беларуси проблематично.
Это не мелкая деталь, а вопрос законности работы сайта — и первое, что стоит учитывать при выборе платформы.
Приём оплаты от клиентов
Белорусскому бизнесу нужен местный приём оплаты: интернет-эквайринг, ЕРИП, платёжные системы вроде bePaid или WebPay. У Wix нет интеграций с белорусскими платёжными сервисами — принимать оплату от местных клиентов через него, по сути, нечем.
В 🌱kvitly приём оплаты — часть платформы: работают эквайринг и ЕРИП, подключаются местные сервисы. Как это устроено, разбираем в статьях про платёжные системы, шлюзы и агрегаторы.
Оплата подписки Wix из Беларуси
Отдельная сложность — оплатить сам Wix. Тарифы указаны в валюте, а оплата из Беларуси упирается в отклонённые карты и необходимость платить через посредников с комиссией. У 🌱kvitly тарифы в белорусских рублях, и подписка оплачивается местной картой напрямую.
Магазин, CRM и искусственный интеллект
У Wix сильный магазин, но им нельзя нормально пользоваться в Беларуси из-за оплаты и закона. В 🌱kvitly интернет-магазин, заказы, CRM и приём оплаты связаны в одной панели, а ИИ собирает сайт за минуты. Подробнее — на странице интернет-магазина.
Сравнение цен
Цены Wix — в валюте (Light $17, Core $29, Business $39, Business Elite $159 в месяц), плюс сложности с оплатой из Беларуси. Тарифы 🌱kvitly — в белорусских рублях:
- Стартовый — 0 BYN: одна страница, до 50 товаров;
- Базовый — 12,90 BYN/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки;
- Премиум — 25,90 BYN/мес: без ограничений, полный приём оплаты и ИИ.
kvitly не только дешевле и в местной валюте, но и решает вопрос закона и приёма оплаты, которые Wix для Беларуси не закрывает. Тарифы — на странице тарифов.
Когда выбрать Wix, а когда — 🌱kvitly
Wix — вариант, если:
- вы работаете на зарубежную аудиторию и не привязаны к белорусским платежам и закону;
- вам нужен только сайт-визитка без приёма оплаты в РБ.
🌱kvitly — лучше, если:
- у вас бизнес в Беларуси и нужен местный приём оплаты: эквайринг, ЕРИП, bePaid;
- важно соответствие закону — серверы в РБ и регистрация в БелГИЭ;
- хотите платить в BYN и вести сайт, магазин и клиентов в одном месте.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли легально вести коммерческий сайт на Wix в Беларуси?
Это проблематично: Wix не размещает сайты на серверах в РБ и не поддерживает регистрацию в БелГИЭ, а без неё нельзя легально подключить платежи. Для бизнеса в Беларуси надёжнее местная платформа.
Как принимать оплату на сайте в Беларуси?
Нужен местный приём оплаты — эквайринг, ЕРИП или сервисы вроде bePaid и WebPay. В 🌱kvitly это встроено, у Wix интеграций с белорусскими платёжными системами нет.
Что дешевле — Wix или kvitly?
🌱kvitly и дешевле, и в белорусских рублях: тариф Базовый — 12,90 BYN/мес и уже включает магазин, CRM и приём оплаты, тогда как Wix тарифицируется в валюте от $17/мес.
Итог
Для белорусского бизнеса Wix — неудобный выбор: сайт на зарубежных серверах, нет регистрации в БелГИЭ, нет местного приёма оплаты и валютная подписка. 🌱kvitly — белорусская платформа, где сайт, магазин, приём оплаты и CRM работают вместе и по местным правилам. Сравнить её с другими местными конструкторами можно в обзоре конструкторы сайтов в Беларуси 2026, а с Тильдой — в отдельном сравнении.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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