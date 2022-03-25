Привет. Меня зовут Наташа и я тот самый человек в Старонке, который отвечает за счастье наших любимых пользователей.

Чем же я занимаюсь? Я помогаю создавать сайты. И в этой статье я поделюсь с вами секретом, где можно найти материалы для визуального оформления сайта, которые можно использовать абсолютно бесплатно.

Одностраничный сайт — прекрасный вариант, в котором нет ничего лишнего, только самая важная и нужная информация.

Итак, начнем.

Не секрет, что театр начинается с вешалки, а сайт-визитка — с обложки. Чтобы привлечь внимание человека, который пришел к вам на сайт, важно правильно подобрать изображение. Оно должно отражать суть дела, которым вы занимаетесь и, в совокупности с заголовком сайта, давать четкое представление о том, что же вы хотите предложить. Также очень важно, чтобы изображение для обложки было в хорошем качестве. Ведь если человек с большим монитором откроет ваш сайт и увидит изображение состоящее из квадратиков, будет не очень приятно, согласитесь.

Лично мне в поиске хороших изображений очень помогают такие ресурсы как:

https://stocksnap.io — замечательный бесплатный фотосток с большим количеством изображений высокого качества на разные темы. Некоторые изображения настолько большие, что можно сделать фотообои!

http://www.freepik.com/ — еще один хороший бесплатный сток с кучей фотографий, векторных изображений, иконок и других полезных штук.

Ниже вы можете найти еще несколько ссылок на сайты с отличными изображениями на разные темы, которые вы можете использовать абсолютно бесплатно:

http://albumarium.com/

http://www.designerspics.com/

http://cupcake.nilssonlee.se/

http://skuawk.com/

Вторая важная вещь — это иконки. Они придают описанию преимуществ или услуг, которые вы предоставляете эмоциональную окраску. Ведь сухой текст это так скучно. А правильно подобранные иконки, способны привлечь внимание и заинтересовать пользователя. Они служат своеобразным якорем для глаза человека.

Поделюсь с вами ссылками на несколько ресурсов, где вы можете найти хорошие иконки для вашего будущего сайта:

https://www.iconfinder.com/ — прекрасный сайт с огромным количеством самых разных иконок. Здесь есть как платные, так и бесплатные сеты.

https://icons8.com — на этом сайте вы не только можете найти иконки, но и раскрасить их в нужный цвет. Основные цвета, кстати, соответствуют палитре цветов в нашем конструкторе. Максимальный размер иконок, которые вы можете скачать бесплатно 100px, но этого вполне достаточно, чтобы разместить их на сайте.

http://www.flaticon.com — самая большая база иконок в форматах PNG, SVG, EPS, PSD

http://copypastecharacter.com/ — Сайт где вы можете скопировать специальные символы, которые не найти на клавиатуре. Нужны кавычки-ёлочки, знак торговой марки, цитата, стрелка или правильное тире? Вам сюда! Просто копируете и вставляете в текст.

Также не забывайте о том, что к вам на сайт приходят обычные люди и кучу сухого текста им читать скучно. При описании своей компании и услуг старайтесь писать простыми словами и только самую важную информацию.