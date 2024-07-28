Прием платежей на сайте через WEBPAY

Прием платежей на сайте — важная составляющая бизнеса наших клиентов в Беларуси. И мы всегда готовы прийти на помощь, когда им требуется какой-то новый функционал. Например, на этой неделе мы добавили возможность получать оплату картой на сайте через сервис ВебПэй.

Как и у других платежных шлюзов, которые мы уже подключили: bePaid и ArtPay, вся интеграция делается нами автоматически, клиенту нужно только указать реквизиты, которые он получает при настройке приема онлайн-платежей в кабинете WEBPAY.

Чтобы настроить интеграцию, нужно найти соответствующее расширение в списке и указать идентификатор магазина и секретный ключ. Обратите внимание, что мы добавили специальный режим тестовой среды, которым можно пользоваться пока вы проверяете работу сайта и корректность подключения платежей через сайт.

Осталось добавить способ платежа к форме заказа и всё! Мы сами формируем правильные запросы и подписи для выставления счетов в WEBPAY. Вам остается только получать деньги.

Если у вас есть пожелания или вопросы по работе с платежными системами, смело пишите нам на hello@staronka.by