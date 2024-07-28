Прием платежей на сайте через WEBPAY
Егор Курьянович для раздела Обновления
Прием платежей на сайте — важная составляющая бизнеса наших клиентов в Беларуси. И мы всегда готовы прийти на помощь, когда им требуется какой-то новый функционал. Например, на этой неделе мы добавили возможность получать оплату картой на сайте через сервис ВебПэй.
Как и у других платежных шлюзов, которые мы уже подключили: bePaid и ArtPay, вся интеграция делается нами автоматически, клиенту нужно только указать реквизиты, которые он получает при настройке приема онлайн-платежей в кабинете WEBPAY.
Чтобы настроить интеграцию, нужно найти соответствующее расширение в списке и указать идентификатор магазина и секретный ключ. Обратите внимание, что мы добавили специальный режим тестовой среды, которым можно пользоваться пока вы проверяете работу сайта и корректность подключения платежей через сайт.
Осталось добавить способ платежа к форме заказа и всё! Мы сами формируем правильные запросы и подписи для выставления счетов в WEBPAY. Вам остается только получать деньги.
Если у вас есть пожелания или вопросы по работе с платежными системами, смело пишите нам на hello@staronka.by
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!