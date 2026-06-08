Сайт для самозанятого в Беларуси: ваша независимость, ваши клиенты
Наталия Усова для раздела Академия
Количество самозанятых в Беларуси растёт с каждым годом. Мастера красоты, репетиторы, фотографы, дизайнеры и десятки других специалистов выбирают этот формат — без лишней бюрократии и с минимальной налоговой нагрузкой. Клиентов ищут по-разному: через знакомых, доски объявлений, социальные сети. Но есть инструмент, который работает на вас круглосуточно и не зависит ни от кого — ваш собственный сайт.
Почему социальных сетей недостаточно?
Многие самозанятые начинают с Instagram, ВКонтакте или Telegram-канала — и это разумно. Но у социальных сетей есть серьёзные ограничения:
- алгоритмы меняются без предупреждения — охваты падают, посты не видят;
- аккаунт могут заблокировать или ограничить в любой момент;
- нет полного контроля над своим контентом и аудиторией;
- сложно описать все услуги, цены и условия работы в одном месте.
Сайт — это ваша личная страница в интернете. Никаких алгоритмов, никакой зависимости от платформы. Никто не может её забрать.
Самозанятый в Беларуси может иметь сайт — это законно
Физические лица, занимающиеся самозанятостью, имеют право создавать и использовать интернет-ресурсы для продвижения своих услуг. Это прямо разрешено законодательством Республики Беларусь. Более того — сайт можно зарегистрировать в БелГИЭ (Государственном предприятии «Белорусский государственный центр Интернет») на физическое лицо. Это означает полную легальность вашего присутствия в интернете.
Что такое БелГИЭ и зачем регистрировать сайт?
БелГИЭ — это государственный реестр информационных сетей и ресурсов Беларуси. Если вы используете сайт для реализации товаров или услуг, его необходимо зарегистрировать. Без регистрации — штраф от 10 до 30 базовых величин. Хорошая новость: если вы создаёте сайт на 🌱kvitly, регистрация в БелГИЭ происходит автоматически — мы берём это на себя.
Сайт работает на вас, пока вы спите
Представьте: потенциальный клиент ищет мастера маникюра в 23:00. Он не будет писать в директ — он погуглит. Если у вас есть сайт с описанием услуг, ценами и формой записи — вы получите заявку без вашего участия.
Сайт — это:
- ваша витрина, доступная 24/7;
- место для всех услуг, цен и портфолио;
- канал для приёма заявок и записи клиентов;
- инструмент для продвижения в поисковых системах (SEO);
- подтверждение вашей серьёзности для клиентов.
Всего 15 рублей в месяц — что вы получаете?
На платформе 🌱kvitly самозанятый может создать профессиональный сайт всего за 15 рублей в месяц. Это меньше, чем чашка кофе в день. За эти деньги вы получаете полноценный набор инструментов для бизнеса:
- Готовый сайт — создаётся за один вечер, без знания кода и программирования;
- Регистрацию в БелГИЭ — мы всё оформляем за вас, вам не нужно никуда обращаться;
- Форму обратной связи — принимайте заявки прямо на сайте, без мессенджеров;
- Мобильную версию — сайт отлично выглядит на любом устройстве;
- Отличную поддержку — команда 🌱kvitly всегда на связи и готова помочь с любым вопросом;
- Регулярные обновления — платформа постоянно улучшается, новые функции появляются каждый месяц.
Не думайте о технической стороне
Когда вы создаёте сайт на 🌱kvitly, вам не нужно:
- нанимать программиста или дизайнера;
- разбираться в хостинге и доменах;
- беспокоиться о регистрации в государственных реестрах;
- следить за безопасностью и техническими обновлениями.
Вы просто работаете. Инструмент работает вместе с вами.
Ваш малый бизнес — законный и заметный
Сайт, зарегистрированный в БелГИЭ на ваше имя — это не просто инструмент продаж. Это подтверждение того, что ваш бизнес существует официально. Это важно для доверия клиентов и для вашей собственной уверенности.
Социальные сети дополняют сайт. Но сайт — ваш фундамент.
Заключение
Если вы самозанятый в Беларуси и пока не имеете собственного сайта — вы теряете клиентов каждый день. Создать сайт легально, быстро и недорого вполне реально: всего 15 рублей в месяц, регистрация в БелГИЭ включена, поддержка рядом. Попробуйте 🌱kvitly бесплатно 14 дней — без обязательств и платёжных карт.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!