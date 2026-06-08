Количество самозанятых в Беларуси растёт с каждым годом. Мастера красоты, репетиторы, фотографы, дизайнеры и десятки других специалистов выбирают этот формат — без лишней бюрократии и с минимальной налоговой нагрузкой. Клиентов ищут по-разному: через знакомых, доски объявлений, социальные сети. Но есть инструмент, который работает на вас круглосуточно и не зависит ни от кого — ваш собственный сайт.

Почему социальных сетей недостаточно?

Многие самозанятые начинают с Instagram, ВКонтакте или Telegram-канала — и это разумно. Но у социальных сетей есть серьёзные ограничения:

алгоритмы меняются без предупреждения — охваты падают, посты не видят;

аккаунт могут заблокировать или ограничить в любой момент;

нет полного контроля над своим контентом и аудиторией;

сложно описать все услуги, цены и условия работы в одном месте.

Сайт — это ваша личная страница в интернете. Никаких алгоритмов, никакой зависимости от платформы. Никто не может её забрать.

Самозанятый в Беларуси может иметь сайт — это законно

Физические лица, занимающиеся самозанятостью, имеют право создавать и использовать интернет-ресурсы для продвижения своих услуг. Это прямо разрешено законодательством Республики Беларусь. Более того — сайт можно зарегистрировать в БелГИЭ (Государственном предприятии «Белорусский государственный центр Интернет») на физическое лицо. Это означает полную легальность вашего присутствия в интернете.

Что такое БелГИЭ и зачем регистрировать сайт?

БелГИЭ — это государственный реестр информационных сетей и ресурсов Беларуси. Если вы используете сайт для реализации товаров или услуг, его необходимо зарегистрировать. Без регистрации — штраф от 10 до 30 базовых величин. Хорошая новость: если вы создаёте сайт на 🌱kvitly, регистрация в БелГИЭ происходит автоматически — мы берём это на себя.

Сайт работает на вас, пока вы спите

Представьте: потенциальный клиент ищет мастера маникюра в 23:00. Он не будет писать в директ — он погуглит. Если у вас есть сайт с описанием услуг, ценами и формой записи — вы получите заявку без вашего участия.

Сайт — это:

ваша витрина, доступная 24/7;

место для всех услуг, цен и портфолио;

канал для приёма заявок и записи клиентов;

инструмент для продвижения в поисковых системах (SEO);

подтверждение вашей серьёзности для клиентов.

Всего 15 рублей в месяц — что вы получаете?

На платформе 🌱kvitly самозанятый может создать профессиональный сайт всего за 15 рублей в месяц. Это меньше, чем чашка кофе в день. За эти деньги вы получаете полноценный набор инструментов для бизнеса:

Готовый сайт — создаётся за один вечер, без знания кода и программирования;

— создаётся за один вечер, без знания кода и программирования; Регистрацию в БелГИЭ — мы всё оформляем за вас, вам не нужно никуда обращаться;

— мы всё оформляем за вас, вам не нужно никуда обращаться; Форму обратной связи — принимайте заявки прямо на сайте, без мессенджеров;

— принимайте заявки прямо на сайте, без мессенджеров; Мобильную версию — сайт отлично выглядит на любом устройстве;

— сайт отлично выглядит на любом устройстве; Отличную поддержку — команда 🌱kvitly всегда на связи и готова помочь с любым вопросом;

— команда 🌱kvitly всегда на связи и готова помочь с любым вопросом; Регулярные обновления — платформа постоянно улучшается, новые функции появляются каждый месяц.

Не думайте о технической стороне

Когда вы создаёте сайт на 🌱kvitly, вам не нужно:

нанимать программиста или дизайнера;

разбираться в хостинге и доменах;

беспокоиться о регистрации в государственных реестрах;

следить за безопасностью и техническими обновлениями.

Вы просто работаете. Инструмент работает вместе с вами.

Ваш малый бизнес — законный и заметный

Сайт, зарегистрированный в БелГИЭ на ваше имя — это не просто инструмент продаж. Это подтверждение того, что ваш бизнес существует официально. Это важно для доверия клиентов и для вашей собственной уверенности.

Социальные сети дополняют сайт. Но сайт — ваш фундамент.

Заключение

Если вы самозанятый в Беларуси и пока не имеете собственного сайта — вы теряете клиентов каждый день. Создать сайт легально, быстро и недорого вполне реально: всего 15 рублей в месяц, регистрация в БелГИЭ включена, поддержка рядом. Попробуйте 🌱kvitly бесплатно 14 дней — без обязательств и платёжных карт.