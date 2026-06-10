Хотите продавать товары через интернет, но не знаете, подходит ли для этого статус самозанятого? Хорошая новость: белорусское законодательство разрешает самозанятым открывать интернет-магазины? но есть важные ограничения, о которых лучше знать заранее, чтобы не получить штраф.

Может ли самозанятый в Беларуси открыть интернет-магазин

Да, может. Законодательство Республики Беларусь не запрещает самозанятым вести торговлю через интернет. Но есть принципиальное условие: продавать можно только товары собственного изготовления. Купить что-то у оптовика и перепродать — нельзя. Для этого нужно регистрировать ИП или юридическое лицо.

Самозанятость в Беларуси регулируется Налоговым кодексом. Разрешённых видов деятельности их 87. В их числе: продажа изделий ручной работы, кондитерских изделий собственного производства, фотосъёмка, репетиторство, ремонт. Деятельность ведётся исключительно лично, то есть нанимать сотрудников нельзя.

Что можно и нельзя продавать самозанятому через интернет

Самозанятый может продавать любые товары собственного производства, кроме тех, что прямо запрещены законом или требуют лицензии. Вот что точно нельзя:

Алкоголь и табачные изделия — даже из собственного сырья

Парфюмерия собственного изготовления

Готовая обувь (пошив на заказ — разрешён, продажа готовых пар — нет)

Кожаная одежда (кошельки и сумки из кожи — можно)

Заранее сшитые блузки, верхняя одежда (куртки, пальто) — только пошив на заказ

Постельное белье и полотенца (даже с авторской вышивкой)

Лекарственные препараты, мази, настойки

Товары, подлежащие обязательной маркировке и лицензированию

Важный нюанс для одежды и обуви: продажа готового = запрет, пошив на заказ = разрешено. Вы можете выставить на витрине интернет-магазина образцы, покупатель заказывает изготовление конкретного изделия под себя.

Популярные ниши для самозанятых в интернете: изделия ручной работы (украшения, керамика, свечи, декор), авторская фотография, кондитерские изделия, деревянные изделия, текстильные сумки и аксессуары.

Как зарегистрироваться и начать продавать

Регистрация самозанятого занимает 1–2 дня и состоит из трёх шагов.

Встать на учёт в налоговой. Обратитесь лично или подайте заявление онлайн. Вам выдадут УНП (учётный номер плательщика). Уведомить налоговую нужно минимум за 1 день до начала деятельности. Уплатить единый налог. Сумма зависит от вида деятельности и региона, оплачивается раз в месяц через ЕРИП. Как вариант — режим НПД (налог на профессиональный доход) со ставкой 10% от выручки. При желании — взносы в ФСЗН. Обязательных взносов нет. Но если важен пенсионный стаж, то можно подать заявление в ФСЗН по месту жительства.

Кассовый аппарат самозанятому не нужен. Расчётный счёт тоже не обязателен. По запросу покупателя вы обязаны сообщить свой УНП.

Требования к сайту интернет-магазина

С 1 октября 2024 года самозанятые, ведущие деятельность через интернет, обязаны соблюдать законодательство о защите прав потребителей. Конкретные требования к сайту:

Домен в зоне .by или .бел — сайт должен находиться в национальном сегменте интернета.

— сайт должен находиться в национальном сегменте интернета. Регистрация в Государственном реестре информационных ресурсов национального сегмента.

информационных ресурсов национального сегмента. Форма для электронных обращений — с 11 июля 2025 года покупатель должен иметь возможность подать обращение прямо через сайт.

— с 11 июля 2025 года покупатель должен иметь возможность подать обращение прямо через сайт. Указание УНП и контактных данных продавца на сайте.

Самозанятые часто выбирают формат сайта-витрины: товары показаны с описаниями, а заказ оформляется через мессенджер или форму. Это проще технически, чем полноценный интернет-магазин с корзиной.

Самозанятый vs ИП: когда стоит переходить

Самозанятый подходит, если: вы делаете изделия вручную, работаете один, только начинаете и хотите минимум бюрократии.

ИП нужен, если: хотите перепродавать чужие товары, нанимать помощников (до 3 человек), работать с юрлицами по безналу или продавать маркированные товары.

Главное преимущество самозанятого: нет кассы, расчётного счёта, бухгалтера и отчётности. Если бизнес вырастет — переход в ИП займёт несколько дней.

Как принимать оплату самозанятому в интернете

Наличными — при личной передаче товара, кассовый чек не нужен.

— при личной передаче товара, кассовый чек не нужен. Перевод на карту — покупатель переводит деньги на личную карту самозанятого.

— покупатель переводит деньги на личную карту самозанятого. ЕРИП — QR-код или ссылка для оплаты через ЕРИП по своему УНП.

— QR-код или ссылка для оплаты через ЕРИП по своему УНП. Онлайн-эквайринг — некоторые банки позволяют принимать оплату картой без расчётного счёта.

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Часто задаваемые вопросы

Может ли самозанятый в Беларуси продавать через маркетплейсы?

Формально закон разрешает продавать товары собственного производства через любые каналы. Но большинство белорусских маркетплейсов требуют статус ИП или юридического лица. Уточняйте условия конкретной площадки перед регистрацией.

Нужно ли официально регистрировать сайт интернет-магазина?

Да. Сайт, используемый для коммерческой деятельности, должен быть в доменной зоне .by или .бел и зарегистрирован в Государственном реестре информационных ресурсов национального сегмента сети Интернет.

Сколько налогов платит самозанятый с продаж через интернет?

При едином налоге — фиксированная сумма раз в месяц (зависит от вида деятельности и региона). При НПД — 10% от фактически полученного дохода. НПД выгоднее при нестабильном или небольшом заработке.

Может ли самозанятый продавать еду через интернет?

Можно, но с условиями. Продажа кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного изготовления разрешена — но требует санитарного разрешения и соответствия СанПиН.

Что будет, если самозанятый продаёт перекупленные товары?

Это незаконная предпринимательская деятельность. Санкции — штраф от 20 до 500 базовых величин, конфискация товара и выручки. МНС регулярно проверяет интернет-торговлю.

Самозанятость — рабочий формат для интернет-торговли в Беларуси, если продаёте то, что сделали сами. Простая регистрация, минимум отчётности, не нужна касса и расчётный счёт. Главное — чётко понимать, что можно продавать, как оформить сайт и как принимать деньги. Если бизнес вырастет — переход в ИП займёт несколько дней.