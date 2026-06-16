Косметология и массаж — одни из самых востребованных направлений для самозанятых в Беларуси. Но именно здесь проще всего нарушить закон, даже не желая этого: граница между «услугой для красоты» и «медицинской услугой» размыта, а к рабочему месту самозанятого применяются те же санитарные требования, что и к салону. Разбираемся, какие процедуры можно делать без лицензии, что обязательно проверят по санитарным нормам и как законно вести сайт и рекламу.

Какие услуги может оказывать самозанятый косметолог и массажист

С 1 октября 2024 года перечень разрешённых видов деятельности для самозанятых обновился — Постановление №457 включает 87 позиций. Среди них прямо названы:

услуги парикмахера и барбера;

маникюр и педикюр, наращивание ногтей;

макияж, окрашивание и коррекция бровей и ресниц;

ручной косметический и (или) гигиенический массаж лица и тела;

неинвазивный уход за кожей: чистка, маски, пилинги без аппаратного и инъекционного воздействия.

Чего в списке нет — и не может быть: аппаратные и инъекционные процедуры (лазерная эпиляция, RF-лифтинг, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика). Это не вопрос «разрешённого вида деятельности», а вопрос лицензирования медицинской деятельности — и тут самозанятость не поможет.

Где проходит граница между косметологией-услугой и косметологией-медициной

Постановление Совета Министров №307 от 12.03.2021 и Положение №450 относят к лицензируемой медицинской деятельности любые инвазивные и аппаратные косметологические процедуры. Лицензию может получить только юридическое лицо или ИП, выполнив ряд требований: медицинское образование у персонала, специальное помещение, оборудование, договор на утилизацию медицинских отходов. Самозанятый в принципе не может оформить такую лицензию — для него этот сегмент рынка физически закрыт. Если вы предлагаете «чистку лица аппаратом» или инъекционные процедуры как самозанятый, вы нарушаете закон о лицензировании независимо от того, платите налоги или нет.

Массаж — самый спорный случай

С массажем сложнее, чем с косметологией: чёткой разделительной линии в перечне нет. Минздрав разделяет лечебный массаж — он входит в медицинскую помощь, требует медицинского образования и лицензии — и косметический (расслабляющий) массаж, который доступен самозанятым по Постановлению №457. Разница не в технике, а в том, как вы называете услугу клиенту и в документах.

Совет: в прайс-листе, на сайте и в рекламе используйте формулировки «косметический», «расслабляющий», «классический» массаж и не упоминайте лечебные показания (грыжи, сколиоз, реабилитация после травм) — это маркеры медицинской услуги, которые могут привлечь внимание контролирующих органов.

Санитарные нормы: что обязательно проверят

С 22 июля 2023 года действует Постановление Министерства здравоохранения №33 от 15.02.2023 — оно регулирует санитарно-эпидемиологические требования к парикмахерским, косметическим, маникюрным и педикюрным услугам, пирсингу, татуажу, соляриям. Важный момент: документ прямо распространяется не только на салоны и ИП, но и на самозанятых, которые оказывают эти услуги в арендованном помещении. Что нужно соблюдать:

отдельная стерилизация и дезинфекция инструментов (автоклав, УФ-камера, дезраствор) с журналом учёта;

одноразовые материалы там, где это предусмотрено нормой (пилки, бафы, иглы, расходники для маникюра, педикюра, татуажа);

раковина для мытья рук с мылом и антисептиком на рабочем месте;

требования к освещению, вентиляции и температуре в помещении;

медицинская книжка с регулярными медосмотрами для тех, кто работает в контакте с кожей и слизистыми.

Если вы арендуете кресло или кабинет в салоне, ответственность за соответствие самого помещения нормам несёт арендодатель (владелец салона). Но за свои инструменты, дезинфекцию и медкнижку отвечаете лично вы как самозанятый.

Нужно ли регистрироваться в реестре бытовых услуг

Реестр бытовых услуг Республики Беларусь, который ведёт МАРТ, формально касается «субъектов хозяйствования» — то есть юридических лиц и ИП. Для физических лиц, работающих как самозанятые без регистрации ИП, обязательного включения в реестр на данный момент не предусмотрено. Но с 1 октября 2024 года вступил в силу Закон №365-З, который переклассифицировал самозанятых и ремесленников как «граждан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность» — формулировка в законодательстве меняется, и это может повлиять на то, какие реестры и требования будут на них распространяться в будущем. Если планируете расти — нанимать помощника, открывать кабинет с несколькими мастерами, — уточните актуальные правила в местном отделении МАРТ.

Что можно самозанятому, а что требует лицензии

Чтобы не держать все нормативные акты в голове, вот сводная шпаргалка:

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей — разрешено самозанятому, лицензия не нужна.

— разрешено самозанятому, лицензия не нужна. Парикмахерские услуги, барбер — разрешено самозанятому, лицензия не нужна.

— разрешено самозанятому, лицензия не нужна. Ручной косметический и гигиенический массаж, спа-уход — разрешено самозанятому, лицензия не нужна.

— разрешено самозанятому, лицензия не нужна. Макияж, окрашивание и коррекция бровей и ресниц — разрешено самозанятому, лицензия не нужна.

— разрешено самозанятому, лицензия не нужна. Татуаж, пирсинг — разрешено самозанятому, но действуют усиленные санитарные нормы №33.

— разрешено самозанятому, но действуют усиленные санитарные нормы №33. Лечебный (медицинский) массаж — нужна лицензия на медицинскую деятельность и медицинское образование.

— нужна лицензия на медицинскую деятельность и медицинское образование. Аппаратная косметология: лазер, RF-лифтинг, мезотерапия, инъекции, контурная пластика — нужна лицензия, доступна только юрлицу или ИП со спецусловиями.

Сайт и реклама для самозанятого косметолога и массажиста

Закон не запрещает самозанятому вести собственный сайт и рекламировать услуги. Прайс-лист, посты в соцсетях и материалы на сайте формально считаются рекламой по Закону №225-З «О рекламе», но самозанятые освобождены от обязательного указания УНП в рекламных материалах — в отличие от ИП и юрлиц.

Сайт можно зарегистрировать в БелГИЭ на физическое лицо — это не требует статуса ИП и открывает доступ к приёму онлайн-оплаты через ЕРИП и E-POS без расчётного счёта.

Подробный разбор, что должно быть на сайте мастера, как принимать оплату через bePaid, E-POS и ЕРИП и какие конструкторы выбрать, — в статье «Сайт для мастера маникюра и парикмахера в Беларуси». Принципы там применимы и к косметологам, и к массажистам: онлайн-запись, честный прайс, портфолио работ и отзывы решают вопрос доверия для клиента быстрее, чем страница в Instagram.

Создать такой сайт на 🌱kvitly можно бесплатно — с хостингом в Беларуси, доменом .by и подключением белорусских платежей.

Частые вопросы

Нужна ли лицензия самозанятому косметологу в Беларуси?

Лицензия нужна только для инвазивных и аппаратных процедур (лазер, инъекции, RF-лифтинг и подобные) — это лицензируемая медицинская деятельность по Постановлению №307, и самозанятый её получить не может. Ручные неинвазивные услуги (чистка, маски, макияж, окрашивание бровей и ресниц) лицензии не требуют.

Можно ли самозанятому делать лечебный массаж?

Нет. Лечебный (медицинский) массаж относится к медицинской помощи и требует медицинского образования и лицензии. Самозанятому доступен только косметический, расслабляющий ручной массаж — и важно называть его именно так в прайсе и рекламе.

Распространяются ли санитарные нормы №33 на самозанятых, работающих на дому?

Да. Постановление Минздрава №33 от 15.02.2023 прямо касается самозанятых, оказывающих парикмахерские, косметические, маникюрные и подобные услуги — независимо от того, работаете вы в арендованном кабинете или у себя дома. Требования к дезинфекции инструментов, одноразовым материалам и медкнижке действуют в любом случае.

Можно ли самозанятому косметологу вести сайт и принимать оплату онлайн?

Можно. Самозанятые могут продвигать услуги через сайт и соцсети, их реклама регулируется Законом №225-З, но без обязательного указания УНП. Принимать онлайн-оплату можно через E-POS и ЕРИП без открытия расчётного счёта — для этого сайт регистрируют в БелГИЭ на физическое лицо.

Какой налоговый режим выбрать косметологу — НПД или единый налог?

Зависит от дохода и круга клиентов. НПД — это 10% с дохода до 60 000 BYN в год (20% с превышения), можно работать с физлицами, ИП и юрлицами. Единый налог — фиксированная сумма независимо от дохода, но работать можно только с физлицами. Подробное сравнение режимов — в статье «НПД или единый налог — что выбрать самозанятому в Беларуси».

Косметология и массаж — выгодная ниша для самозанятых в Беларуси, но именно она требует особой аккуратности: легко перейти грань между разрешённой услугой и лицензируемой медицинской деятельностью, а санитарные нормы здесь обязательны, а не «по желанию». Чётко формулируйте услуги в прайсе, соблюдайте требования Постановления №33 и не забывайте: вести сайт и рекламировать себя легально можно — это не нарушение, а необходимость для роста.