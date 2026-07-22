Штрафы за персональные данные в Беларуси: сколько и за что
Наталия Усова для раздела Академия
Собираете данные клиентов — телефоны, имена, адреса — и переживаете, чем это может обернуться? В Беларуси за нарушения с персональными данными предусмотрены штрафы до 200 базовых величин, а в тяжёлых случаях — уголовная ответственность. Разбираем, кто и за что платит, сколько это в рублях и как не попасть под санкции.
Какая бывает ответственность за персональные данные
За нарушение Закона № 99-З «О защите персональных данных» отвечают сразу по нескольким направлениям, и эти виды ответственности действуют параллельно:
- Административная — штрафы по ст. 23.7 КоАП, основной риск для бизнеса.
- Уголовная — по ст. 203-1 и 203-2 УК, только для физлиц и при серьёзном вреде.
- Дисциплинарная — вплоть до увольнения работника, который нарушил правила работы с данными.
- Гражданско-правовая — возмещение убытков и морального вреда пострадавшему.
Административные штрафы: статья 23.7 КоАП
Это главный финансовый риск. Штрафуют даже если утечки не было — достаточно самого факта нарушения, например сбора данных без согласия или отсутствия обязательных документов.
Ориентиры по суммам (базовая величина в 2026 году — 45 рублей):
- Незаконный сбор, обработка или несоблюдение мер защиты — штраф до 50 базовых величин (до 2250 руб.).
- Нарушение лицом, которому данные известны по работе или должности, — от 4 до 100 базовых (180–4500 руб.).
- Умышленная утечка или распространение базы данных — до 200 базовых величин (до 9000 руб.).
Повторное нарушение или совершение его должностным лицом — отягчающие обстоятельства. Штраф налагается и на физлиц, и на ИП, и на юрлица.
Уголовная ответственность: статьи 203-1 и 203-2 УК
В 2021 году в Уголовный кодекс добавили две статьи о персональных данных. Уголовная ответственность применяется только к физическим лицам и наступает, когда нарушение причинило существенный или тяжкий вред.
- Статья 203-1 УК — незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных: незаконный сбор или распространение. Пример — публикация данных человека в интернете, повлёкшая угрозы, психологическое давление или репутационный ущерб.
- Статья 203-2 УК — несоблюдение мер защиты, повлёкшее по неосторожности распространение данных и тяжкие последствия. Наказание — вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на срок до одного года.
К тяжким последствиям относят, например, массовую утечку данных с диагнозами пациентов или использование данных для шантажа.
Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность
Если данные слил сотрудник, работодатель может применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения — в Трудовой кодекс добавлено отдельное основание (п. 10 ч. 1 ст. 47 ТК) за нарушение правил обращения с персональными данными.
Отдельно пострадавший человек вправе через суд потребовать возмещения убытков и морального вреда (ст. 19 Закона, статьи 152, 937 и 950 ГК). Причём моральный вред могут взыскать, даже если прямого денежного ущерба не было.
За что штрафуют чаще всего
Большинство санкций связано не с громкими утечками, а с базовыми недоработками:
- нет политики обработки персональных данных и других обязательных документов;
- сбор данных без согласия, когда оно требуется;
- избыточные данные — например, хранение копий паспортов «на всякий случай»;
- данные не удаляются после достижения цели обработки;
- нет разграничения доступа сотрудников к базам;
- передача данных подрядчикам без оформления.
Как не попасть на штраф
Базовый набор действий, который закрывает большую часть рисков:
- Разработайте и опубликуйте политику обработки персональных данных на сайте.
- Соберите остальные обязательные документы (перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц и др.).
- Получайте согласие там, где оно нужно, и храните подтверждение.
- Удаляйте данные, когда цель обработки достигнута.
- Ограничьте доступ сотрудников к базам и оформляйте отношения с подрядчиками.
Там, где нужно согласие, удобно взять за основу готовый образец согласия на обработку персональных данных.
Начать проще всего с политики конфиденциальности — в этом разборе мы объяснили, кому она нужна и что в неё включить. А сам сайт с формами и согласием можно быстро собрать на конструкторе 🌱kvitly.
Частые вопросы
Какой максимальный штраф за персональные данные в Беларуси?
До 200 базовых величин — в 2026 году это до 9000 рублей — за умышленную утечку или распространение базы данных. За менее тяжкие нарушения — до 50 базовых (до 2250 руб.).
Штрафуют ли ИП и самозанятых?
Да. Ответственность по ст. 23.7 КоАП одинакова для юрлиц, ИП и физлиц. Самозанятый, собирающий данные клиентов, — тоже оператор персональных данных.
Что грозит за отсутствие политики на сайте?
Отсутствие обязательных документов — это нарушение мер защиты по ст. 23.7 КоАП со штрафом до 50 базовых величин, а также повод для проверки и жалоб клиентов. Подробно о том, нужна ли политика конфиденциальности, — в отдельной статье.
Могут ли за персональные данные лишить свободы?
Да, но только в крайних случаях: уголовная ответственность по ст. 203-1 и 203-2 УК наступает при серьёзном вреде и применяется к физлицам. Наказание — вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Кто проверяет и штрафует?
Контроль осуществляет Национальный центр защиты персональных данных (при Оперативно-аналитическом центре при Президенте). Дела также могут инициировать прокуратура и суды.
Коротко о главном
Штрафы за персональные данные в Беларуси реальны и касаются всех — от самозанятого до крупной компании. Административная ответственность доходит до 200 базовых величин, а за серьёзные нарушения возможна уголовная. Хорошая новость: большинство рисков закрывается базовым набором документов и аккуратной работой с данными.
Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Суммы штрафов и квалификация нарушения зависят от конкретной ситуации.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!