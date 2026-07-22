Собираете данные клиентов — телефоны, имена, адреса — и переживаете, чем это может обернуться? В Беларуси за нарушения с персональными данными предусмотрены штрафы до 200 базовых величин, а в тяжёлых случаях — уголовная ответственность. Разбираем, кто и за что платит, сколько это в рублях и как не попасть под санкции.

Какая бывает ответственность за персональные данные

За нарушение Закона № 99-З «О защите персональных данных» отвечают сразу по нескольким направлениям, и эти виды ответственности действуют параллельно:

Административная — штрафы по ст. 23.7 КоАП, основной риск для бизнеса.

— штрафы по ст. 23.7 КоАП, основной риск для бизнеса. Уголовная — по ст. 203-1 и 203-2 УК, только для физлиц и при серьёзном вреде.

— по ст. 203-1 и 203-2 УК, только для физлиц и при серьёзном вреде. Дисциплинарная — вплоть до увольнения работника, который нарушил правила работы с данными.

— вплоть до увольнения работника, который нарушил правила работы с данными. Гражданско-правовая — возмещение убытков и морального вреда пострадавшему.

Административные штрафы: статья 23.7 КоАП

Это главный финансовый риск. Штрафуют даже если утечки не было — достаточно самого факта нарушения, например сбора данных без согласия или отсутствия обязательных документов.

Ориентиры по суммам (базовая величина в 2026 году — 45 рублей):

Незаконный сбор, обработка или несоблюдение мер защиты — штраф до 50 базовых величин (до 2250 руб.).

Нарушение лицом, которому данные известны по работе или должности, — от 4 до 100 базовых (180–4500 руб.).

Умышленная утечка или распространение базы данных — до 200 базовых величин (до 9000 руб.).

Повторное нарушение или совершение его должностным лицом — отягчающие обстоятельства. Штраф налагается и на физлиц, и на ИП, и на юрлица.

Уголовная ответственность: статьи 203-1 и 203-2 УК

В 2021 году в Уголовный кодекс добавили две статьи о персональных данных. Уголовная ответственность применяется только к физическим лицам и наступает, когда нарушение причинило существенный или тяжкий вред.

Статья 203-1 УК — незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных: незаконный сбор или распространение. Пример — публикация данных человека в интернете, повлёкшая угрозы, психологическое давление или репутационный ущерб.

— незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных: незаконный сбор или распространение. Пример — публикация данных человека в интернете, повлёкшая угрозы, психологическое давление или репутационный ущерб. Статья 203-2 УК — несоблюдение мер защиты, повлёкшее по неосторожности распространение данных и тяжкие последствия. Наказание — вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на срок до одного года.

К тяжким последствиям относят, например, массовую утечку данных с диагнозами пациентов или использование данных для шантажа.

Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность

Если данные слил сотрудник, работодатель может применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения — в Трудовой кодекс добавлено отдельное основание (п. 10 ч. 1 ст. 47 ТК) за нарушение правил обращения с персональными данными.

Отдельно пострадавший человек вправе через суд потребовать возмещения убытков и морального вреда (ст. 19 Закона, статьи 152, 937 и 950 ГК). Причём моральный вред могут взыскать, даже если прямого денежного ущерба не было.

За что штрафуют чаще всего

Большинство санкций связано не с громкими утечками, а с базовыми недоработками:

нет политики обработки персональных данных и других обязательных документов;

сбор данных без согласия, когда оно требуется;

избыточные данные — например, хранение копий паспортов «на всякий случай»;

данные не удаляются после достижения цели обработки;

нет разграничения доступа сотрудников к базам;

передача данных подрядчикам без оформления.

Как не попасть на штраф

Базовый набор действий, который закрывает большую часть рисков:

Разработайте и опубликуйте политику обработки персональных данных на сайте. Соберите остальные обязательные документы (перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц и др.). Получайте согласие там, где оно нужно, и храните подтверждение. Удаляйте данные, когда цель обработки достигнута. Ограничьте доступ сотрудников к базам и оформляйте отношения с подрядчиками.

Там, где нужно согласие, удобно взять за основу готовый образец согласия на обработку персональных данных.

Начать проще всего с политики конфиденциальности — в этом разборе мы объяснили, кому она нужна и что в неё включить. А сам сайт с формами и согласием можно быстро собрать на конструкторе 🌱kvitly.

Частые вопросы

Какой максимальный штраф за персональные данные в Беларуси?

До 200 базовых величин — в 2026 году это до 9000 рублей — за умышленную утечку или распространение базы данных. За менее тяжкие нарушения — до 50 базовых (до 2250 руб.).

Штрафуют ли ИП и самозанятых?

Да. Ответственность по ст. 23.7 КоАП одинакова для юрлиц, ИП и физлиц. Самозанятый, собирающий данные клиентов, — тоже оператор персональных данных.

Что грозит за отсутствие политики на сайте?

Отсутствие обязательных документов — это нарушение мер защиты по ст. 23.7 КоАП со штрафом до 50 базовых величин, а также повод для проверки и жалоб клиентов. Подробно о том, нужна ли политика конфиденциальности, — в отдельной статье.

Могут ли за персональные данные лишить свободы?

Да, но только в крайних случаях: уголовная ответственность по ст. 203-1 и 203-2 УК наступает при серьёзном вреде и применяется к физлицам. Наказание — вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Кто проверяет и штрафует?

Контроль осуществляет Национальный центр защиты персональных данных (при Оперативно-аналитическом центре при Президенте). Дела также могут инициировать прокуратура и суды.

Коротко о главном

Штрафы за персональные данные в Беларуси реальны и касаются всех — от самозанятого до крупной компании. Административная ответственность доходит до 200 базовых величин, а за серьёзные нарушения возможна уголовная. Хорошая новость: большинство рисков закрывается базовым набором документов и аккуратной работой с данными.

Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Суммы штрафов и квалификация нарушения зависят от конкретной ситуации.