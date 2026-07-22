Согласие на обработку персональных данных — одно из основных оснований, по которому бизнес вправе собирать данные клиентов. Ниже — готовый образец согласия по требованиям белорусского закона, разбор обязательных элементов и типичные ошибки, из-за которых согласие признают недействительным.

Когда нужно согласие, а когда нет

По статье 5 Закона № 99-З «О защите персональных данных» согласие — это свободное, однозначное и информированное выражение воли человека. Его можно получить в письменной форме, в виде электронного документа или иной электронной форме — главное, чтобы факт согласия можно было доказать.

Согласие нужно не всегда. Закон (статьи 6 и 8) перечисляет случаи, когда данные можно обрабатывать без него. Например, если вы заключаете с клиентом договор, то сам договор и есть основание для обработки необходимых данных. А вот для рекламной рассылки или передачи данных третьим лицам согласие обычно обязательно.

Что обязательно должно быть в согласии

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) разработал рекомендуемую форму согласия. В ней должны быть следующие элементы:

Кто даёт согласие — ФИО субъекта; дата рождения или идентификационный номер — только если это действительно нужно для цели.

— ФИО субъекта; дата рождения или идентификационный номер — только если это действительно нужно для цели. Кому даётся (оператор) — наименование или ФИО и место нахождения компании, ИП или самозанятого.

— наименование или ФИО и место нахождения компании, ИП или самозанятого. Цель обработки — отдельно на каждую цель. Общее согласие «на всё сразу» не допускается.

— отдельно на каждую цель. Общее согласие «на всё сразу» не допускается. Объём данных — конкретный перечень (имя, телефон, e-mail и т.д.) без избыточных полей.

— конкретный перечень (имя, телефон, e-mail и т.д.) без избыточных полей. Перечень действий и способы обработки — например, сбор, хранение, использование, удаление, с автоматизацией или без.

— например, сбор, хранение, использование, удаление, с автоматизацией или без. Уполномоченные лица — конкретные подрядчики и их место нахождения (курьерская служба, платёжный сервис), без формулировки «и иные лица».

— конкретные подрядчики и их место нахождения (курьерская служба, платёжный сервис), без формулировки «и иные лица». Срок согласия — конкретная дата или период (например, 1 год). Формулировка «до отзыва» не допускается.

— конкретная дата или период (например, 1 год). Формулировка «до отзыва» не допускается. Отметка о разъяснении прав субъекта и последствий согласия или отказа, а также дата и подпись.

Образец согласия на обработку персональных данных

Ниже — упрощённый образец, который можно адаптировать под свой бизнес. Подставьте свои данные вместо пропусков:

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), ___________________ (дата рождения; идентификационный номер или номер документа, удостоверяющего личность, — если это необходимо для цели), в соответствии со статьёй 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» даю согласие ___________________ (наименование или ФИО и место нахождения оператора) на обработку моих персональных данных.

Цель обработки: ___________________ (например, оформление и доставка заказа).

Объём персональных данных: ___________________ (например, фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).

Перечень действий и способы обработки: сбор, систематизация, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление — с использованием средств автоматизации и (или) без них.

Уполномоченные лица: ___________________ (например, курьерская служба «___» и её место нахождения; сервис приёма платежей «___»).

Срок согласия: ___________________ (например, 1 год с даты последнего заказа).

Мне разъяснены мои права, связанные с обработкой персональных данных, порядок их реализации, а также последствия дачи согласия или отказа от него.

Дата _______________ Подпись _______________

Частые ошибки при получении согласия

Именно из-за этих ошибок НЦЗПД чаще всего признаёт согласие недействительным:

запрашивают избыточные данные — например, дату рождения или идентификационный номер там, где достаточно ФИО и e-mail;

просят одно общее согласие сразу на все цели вместо отдельного на каждую;

указывают срок «до отзыва согласия» вместо конкретного (НЦЗПД не рекомендует срок свыше 3 лет);

пишут размыто про подрядчиков — «и иные лица», без конкретики;

ставят на сайте галочку согласия заранее проставленной — такое согласие не считается свободным.

Как оформить согласие на сайте

На сайте согласие обычно оформляют как отдельную галочку в форме (не проставленную заранее) со ссылкой на текст согласия и политику конфиденциальности. Главное — сохранять подтверждение того, что человек его дал.

Согласие работает в связке с политикой конфиденциальности: сначала стоит разобраться, нужна ли вам политика конфиденциальности, а затем быстро собрать её в бесплатном конструкторе политики конфиденциальности от 🌱kvitly.

Частые вопросы

Можно ли получать согласие через галочку на сайте?

Да. Закон допускает электронную форму согласия, если факт согласия можно доказать. Галочка не должна быть проставлена заранее: человек сам её отмечает, иначе согласие не считается свободным.

Нужно ли согласие, если есть договор с клиентом?

Для исполнения договора отдельное согласие обычно не нужно — основанием выступает сам договор (ст. 6 Закона). Согласие понадобится для отдельных целей, например рекламной рассылки.

Можно ли одним согласием закрыть все цели?

Нет. На каждую цель нужно отдельное согласие. Можно оформить их в одном документе, но у человека должна быть возможность согласиться с одной целью и отказаться от другой.

На какой срок давать согласие?

Срок должен быть конкретным: дата, период или понятный критерий (например, 1 год с даты последней покупки). Формулировки «до отзыва» не допускаются, а срок свыше 3 лет не рекомендуется.

Где взять официальную форму согласия?

Рекомендуемая форма согласия есть на сайте НЦЗПД (cpd.by), в разделе «Портфель оператора», в формате .docx — её удобно адаптировать под свой бизнес.

Коротко о главном

Согласие на обработку данных должно быть свободным, однозначным и информированным, с конкретной целью, объёмом данных и сроком. Возьмите образец выше за основу, адаптируйте под свои цели и не запрашивайте лишнего — это защитит от штрафов и жалоб.

Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Образец нужно адаптировать под ваши реальные цели и процессы обработки данных.