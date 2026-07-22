Вы запустили сайт, начали собирать заявки, имена, телефоны и e-mail клиентов — и почти сразу стали оператором персональных данных. А значит, политика конфиденциальности вам, скорее всего, уже нужна. Разбираемся, кто обязан её публиковать, что в неё входит и чем грозит её отсутствие в Беларуси в 2026 году.

Нужна ли политика конфиденциальности: коротко

Да. Если ваш сайт собирает любые данные, по которым можно определить человека — имя, телефон, e-mail, адрес доставки, данные из формы заявки или обратной связи, — вы обрабатываете персональные данные. По белорусскому законодательству это автоматически накладывает обязанность иметь и опубликовать политику в отношении обработки персональных данных. Это касается не только крупных компаний, но и ИП, самозанятых и даже ремесленников.

Что говорит закон

Основной документ — Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных». Он действует с ноября 2021 года и распространяется на всех, кто собирает и обрабатывает данные людей.

Статья 17 закона называется «Обязательные меры по защите персональных данных». Среди этих мер прямо указано: оператор обязан издавать документы, определяющие его политику в отношении обработки персональных данных. Перечень других обязательных документов закреплён в пункте 3.5 Указа Президента № 422 от 28 октября 2021 г. То есть наличие политики — это не рекомендация, а прямая обязанность по закону.

Отдельно закон вводит принцип прозрачности (статья 4): человек имеет право понимать, кто, как и зачем обрабатывает его данные. Политика на сайте — это как раз тот документ, который выполняет требование прозрачности.

Кому нужна политика: юрлицам, ИП и самозанятым

Многие думают, что закон касается только больших компаний. Это не так. В статье 1 закона прямо сказано, что оператором может быть и физическое лицо. Как только самозанятый или ремесленник открывает сайт и начинает собирать данные клиентов — например, для доставки заказа, — он становится оператором персональных данных со всеми вытекающими обязанностями.

Разница в основном в объёме документов. Для юрлиц пакет самый большой. У ИП есть послабление: им можно не назначать ответственного за внутренний контроль (DPO). Самозанятым и ремесленникам DPO тоже не нужен, а базовый набор документов минимальный. Вот что обычно требуется:

Юрлица — общая политика, политика обработки данных работников, политика для клиентов-физлиц, политика по cookie (если есть сайт), перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц, назначение DPO и внутренние регламенты.

— общая политика, политика обработки данных работников, политика для клиентов-физлиц, политика по cookie (если есть сайт), перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц, назначение DPO и внутренние регламенты. ИП — общая политика, политика для сайта и cookie, политика для клиентов-физлиц, перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц (подрядчиков — бухгалтеров, СММ-щиков). DPO назначать не нужно.

— общая политика, политика для сайта и cookie, политика для клиентов-физлиц, перечень информационных систем, реестр уполномоченных лиц (подрядчиков — бухгалтеров, СММ-щиков). DPO назначать не нужно. Самозанятые и ремесленники — политика обработки данных, перечень информационных систем и, если нанимаете сторонних подрядчиков, реестр уполномоченных лиц. DPO не требуется.

Что должно быть в политике конфиденциальности

Политика должна быть написана понятным языком и давать человеку ответ на главный вопрос: что происходит с его данными. Обычно в документ включают:

кто оператор — название компании / ИП / ФИО самозанятого и контакты;

какие данные вы собираете — имя, телефон, e-mail, адрес, cookie и т.д.;

цели обработки — оформление заказа, доставка, обратная связь, рассылка;

правовое основание — согласие субъекта или иное основание по закону;

кому передаются данные — курьерская служба, платёжный сервис, подрядчики;

сроки хранения — данные хранятся ровно до достижения цели обработки;

права субъекта и как ими воспользоваться.

Закон даёт человеку четыре ключевых права: отозвать согласие, потребовать прекратить обработку, получить информацию о том, как обрабатываются его данные, и узнать, кому они передавались за последний год. Политика должна объяснять, как эти права реализовать.

Отдельно стоит помнить про cookie: если сайт использует файлы cookie (а это почти любой современный сайт с аналитикой), нужна ещё и политика использования cookie.

Что грозит, если политики нет

Отсутствие политики — это нарушение, за которое отвечают все формы бизнеса одинаково, включая ИП и самозанятых.

Штрафы. Статья 23.7 КоАП: за несоблюдение мер по защите персональных данных или незаконный сбор данных штраф достигает 50 базовых величин, а за умышленную утечку базы — до 200 базовых. При базовой величине 45 рублей в 2026 году это до 2250 и до 9000 рублей соответственно.

Статья 23.7 КоАП: за несоблюдение мер по защите персональных данных или незаконный сбор данных штраф достигает 50 базовых величин, а за умышленную утечку базы — до 200 базовых. При базовой величине 45 рублей в 2026 году это до 2250 и до 9000 рублей соответственно. Проверки НЦЗПД. Национальный центр защиты персональных данных может провести камеральную или внеплановую проверку. Отсутствие базового пакета документов регулятор называет одним из самых типичных нарушений.

Национальный центр защиты персональных данных может провести камеральную или внеплановую проверку. Отсутствие базового пакета документов регулятор называет одним из самых типичных нарушений. Жалобы клиентов. Если человек не находит на сайте политику и не понимает, как обрабатываются его данные, он вправе пожаловаться в НЦЗПД — а это повод для внеплановой проверки.

Как сделать политику для своего сайта

Вы можете использовать наш бесплатный конструктор политики конфиденциальности

Порядок действий простой:

Определите, какие данные и через какие формы вы собираете на сайте. Опишите цели, основания и сроки хранения этих данных. Составьте политику обработки персональных данных и, если нужно, отдельную политику по cookie. Опубликуйте документ на видном месте — обычно отдельной страницей со ссылкой в футере сайта. Добавьте на формы галочку согласия со ссылкой на политику.

Шаблон политики можно взять за основу на сайте Национального центра защиты персональных данных (cpd.by), но обязательно адаптируйте его под свои реальные процессы — просто скопированный чужой документ регулятора не устроит.

Если вы только собираете сайт, удобно сразу предусмотреть отдельную страницу под политику и ссылки на неё в формах. На конструкторе Kvitly можно быстро создать сайт или страницу с приёмом заявок и оплаты — и добавить туда страницу с политикой конфиденциальности.

Частые вопросы

Нужна ли политика, если сайт — просто визитка без форм?

Если сайт вообще не собирает данные — нет форм, заявок, аналитики и cookie, — формально обработки персональных данных нет. Но как только появляется форма обратной связи или счётчик посещаемости, вы начинаете обрабатывать данные, и политика становится нужна. На практике безопаснее её иметь сразу.

Нужна ли политика самозанятому?

Да. Закон прямо относит физических лиц к операторам. Если самозанятый собирает данные клиентов через сайт, ему нужна как минимум политика обработки данных и перечень информационных систем. Назначать DPO не требуется.

Обязательна ли отдельная политика по cookie?

Если сайт использует cookie — для аналитики, рекламы или работы форм, — да, в дополнение к общей политике нужна отдельная политика использования cookie.

Нужно ли регистрироваться в НЦЗПД, чтобы собирать данные?

Отдельной массовой регистрации всех операторов в Беларуси не предусмотрено, но обязанность разработать и опубликовать политику и другие документы действует в любом случае. Требования по технической защите данных установлены отдельно (приказ ОАЦ № 66). По своей ситуации лучше свериться с требованиями на сайте НЦЗПД (cpd.by).

Сколько составляет штраф за отсутствие политики?

По статье 23.7 КоАП штраф достигает 50 базовых величин за несоблюдение мер защиты и до 200 базовых за умышленную утечку. В 2026 году при базовой величине 45 рублей это до 2250 и до 9000 рублей.

Коротко о главном

Если ваш сайт собирает хоть какие-то данные людей — политика конфиденциальности нужна, будь вы ООО, ИП или самозанятый. Это прямое требование Закона № 99-З и принципа прозрачности. Составьте понятную политику, опубликуйте её на сайте и добавьте согласие в формы — это недорого, быстро и защищает вас от штрафов и жалоб.

Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Точный перечень документов зависит от того, какие данные и как вы обрабатываете.