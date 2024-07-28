Старонка работает по договору?

Старонка — это онлайн платформа, и мы работаем по договору публичной оферты, с которым соглашается каждый пользователь при регистрации в сервисе.

Согласно Гражданскому Кодексу Республики Беларусь (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408) договор публичной оферты, при условии принятия его положений, считается заключенным в легитимной форме, он ничем не отличается от обычного «бумажного» договора. Договор публичной оферты распространяется на неограниченное количество лиц.

Регистрация в сервисе предполагает, что вы ознакомились с его условиями договора публичной оферты, а оплата любого тарифного плана подразумевает, что вы его приняли, то есть совершили акцепт полностью, без каких­-либо примечаний, условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

При необходимости «бумажной» версии договора, вы можете его скачать и распечатать для вашей бухгалтерии.

Предоставляете ли вы акты после оплаты?

Конечно, Старонка предоставляет акты выполненных работ. После того, как вы совершили оплату тарифного плана, в панели управления Старонки, в разделе «Выставить счет», становятся доступны для скачивания акты выполненных работ.

Стоит отметить, что с 15 января 2016 вступило в действие Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 года №58, которое устанавливает случай, когда «первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг), может быть составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком единолично, является заключение публичного договора между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком». На основании этого Постановления, Старонка предоставляет акты только в электронном виде.

Таким образом акт выполненных работ можно создать самостоятельно в одностороннем порядке и отредактировать, выбрав наиболее удобный для вас способ оплаты — один раз на всю сумму или равными частями помесячно на весь период действия оплаты.

Электронный вариант

Вам необходимо зайти в панель управления вашего сайта, выбрать раздел «Выставить счет» и найти ссылку «Скачать акт», по которой в любой момент можно скачать акт с уже заполненными реквизитами, если они были вами указаны в разделе «Реквизиты».

«Бумажный» вариант

Если акт нужно предоставить в бумажном варианте, то вам необходимо скачать акт выполненных работ, проверить его корректность, распечатать в 2-х экземплярах и прислать их на наш адрес, указанный в реквизитах. В течение месяца мы отправим экземпляр обратно.

Регистрируете ли вы сайты в БелГИЭ?

Да, конечно. Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» — один из основный юридических документов, который регламентирует деятельность в белорусском сегменте сети Интернет.

Этот Указ обязывает всех поставщиков интернет-услуг: хостинг-провайдеров, конструкторы сайтов, регистрировать все сайты в установленном законом порядке в РУП «БелГИЭ». Все сайты и магазины созданные в staronka.by и koshyk.by проходят обязательную [регистрацию в БелГИЭ, при условии, что клиенты корректно заполнили реквизиты в панели управления

Какой у Старонки хостинг?

Хостинг у всех сайтов и магазинов белорусский, это обусловлено указом №60, который обязывает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают свои услуги на территории Беларуси, в обязательном порядке физически размещаться, то есть иметь только белорусский хостинг (пункт 3 указа №60).

Если говорить о физическом объеме хостинга, который можно использовать для своего сайта, то в Старонке он не ограничен.

Кто является владельцем сайта?

Согласно договору публичной оферты, после регистрации сайта в БелГИЭ юридически сайт будет принадлежать клиенту, на реквизиты, которого был оформлен сайт. При этом ответственность за содержимое и достоверность информации на сайте тоже несет владелец сайта.

На кого можно зарегистрировать сайт?

При заполнении раздела «Реквизиты» в панели управления Старонки, вы можете выбрать среди вариантов зарегистрироваться как «Физическое лицо», «Индивидуальный предприниматель» и «Юридическое лицо». Сайт можно оформить на любой из предложенных вариантов.

Можно ли оформить все на физическое лицо?

Сайт, как и домен, могут быть оформлены на физическое лицо. Но если вы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и осуществляете коммерческую деятельность на территории Республики Беларусь, то на сайте в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты как ИП или юр.лица.

Можно ли оформить сайт на ненастоящие данные?

Данные, которые вы заполняете в разделе «Реквизиты» никак не проверяются и не модерируется специалистами конструктора сайтов Старонка. В наши обязанности входит только оформление в установленном законом порядке заявок на регистрацию в БелГИЭ. Если вы укажите недостоверные данные или не укажите требуемую информацию, то в будущем в любой спорной ситуации или проверке могут возникнуть проблемы, поэтому указывать свои настоящие данные — это в первую очередь в ваших интересах.

Можно ли поменять владельца сайта?

Процедура смена владельца сайта довольно проста — вам необходимо связаться с нашей службой поддержки (через онлайн чат или почту help@kvitly.com), чтобы они помогли «открепить» сайт от вашего аккаунта в панели управления и передали его новому владельцу. Предварительно ему необходимо создать аккаунт в Старонке. После того, как новый владелец получит доступ в панели управления сайта, ему необходимо будет изменить реквизиты сайта.

Сообщаете ли вы информацию в налоговую о сайтах?

Старонка никому не передает личные данные клиентов, кроме передачи данных при регистрации сайта в БелГИЭ.