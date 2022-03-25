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Интеграции

О настройке интеграций: как подключить аналитику, добавить платежные системы, установить онлайн-чат и т.д.

  1. Интеграция с маркетплейсами

    1. Подключение к Яндекс.Маркет
    2. Подключение к Google Merchant Center

  2. Настройка почты для домена

    1. Настройка MX и TXT-записей к почте для домена
    2. Яндекс.Почта для домена — корпоративный почтовый сервер
    3. Mail.Ru для бизнеса — корпоративный почтовый сервер

  3. Подключение онлайн чатов

    1. Как добавить онлайн-чат Chatra на свой сайт?
    2. Как добавить онлайн-чат JivoSite на свой сайт?
    3. Как добавить ВКонтакте Сообщения сообщества на свой сайт?
    4. Как добавить онлайн-чат Bitrix24 на свой сайт в kvitly?

  4. Оповещения о заказах

    1. Уведомление после события
    2. РокетСМС — оповещения
    3. Telegram — оповещение о заказах с сайта

  5. Подключение онлайн-оплаты

    1. ArtPay подключение платежей
    2. Expresspay платежи по карте и ЕРИП
    3. Хуткi Грош платежи по карте и ЕРИП
    4. Альфа-Банк прием платежей
    5. ЮKassa прием платежей
    6. WEBPAY подключение платежей
    7. EasyPay платежи по карте и ЕРИП
    8. bePaid платежи по карте и ЕРИП

  6. Подтверждение прав

    1. Pinterest. Подтверждение прав на сайт
    2. Bing Webmaster. Подтверждение прав.
    3. Яндекс.Вебмастер — подтверждение прав на сайт
    4. Google Search Console. Подтверждение прав на сайт (домен)

  7. Ограничение доступа к сайту

    1. Ограничение доступа по IP адресу
    2. Ограничение доступа по паролю

  8. Подключение систем аналитики

    1. Как добавить Google Tag Manager на свой сайт?
    2. Google Analytics — продвинутый счетчик посещений
    3. Счетчик ЛайвИнтернет — система аналитики
    4. Как добавить сервис Яндекс.Метрика на свой сайт?

  9. Почтовые рассылки

    1. SendGrid — настройка отправки писем клиентам
    2. Unisender — почтовая рассылка

  10. Подключение онлайн-записи

    1. ЗапросБай онлайн-запись
    2. Y-clients — онлайн-запись, автоматизация и управление бизнесом в сфере услуг

  11. Кнопки социальных сетей

    1. Виджеты BDOW (sumome) — набор полезных виджетов для сайта

  12. Маркетинговые сервисы

    1. Ягла — сплит-тестирование
    2. КолТрэкингБай — система динамического и статического кол-трекинга
    3. Гугл диспетчер тегов — управление сайтом

  13. Подключение блога

    1. Как подключить блог на tmblr

  14. Экспорт заказов

    1. Google таблицы. Экспорт заказов
    2. Webhook. Интеграция с собственной системой

  15. Системы ретаргетинга

    1. Ретаргетинг ВКонтакте — система ретаргетинга

  16. Подключение виджета обратного звонка

    1. Колбэки – сервис мгновенного обратного звонка
    2. Виджет от IT Center — обратный звонок
    3. Позвоним — сервис обратного звонка
    1. Почтовые оповещения