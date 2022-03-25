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Настройка контента и блоков

О редактировании сайта: как обновлять текст и изображения, работать с блоками и структурой страниц т.д.

    1. Как настроить редирект
    2. Как настроить подвал
    3. Как настроить шрифты
    4. Как настроить меню
    5. Как добавить карту
    6. Как добавить ссылку на WhatsApp
    7. Как добавить ссылку в текст
    8. Как добавить логотип в меню?
    9. Как добавить иконку на сайт
    10. Как переместить, удалить или скрыть блок?
    11. Как добавить видео Instagram
    12. Как добавить видео на обложку
    13. Как добавить ссылки на соцсети?
    14. Как добавить видео YouTube
    15. Как настроить форму заказа
    16. Как сделать выпадающее меню
    17. Как сделать кликабельным номер телефона, email или ссылки на социальные сети?
    18. Как настроить автоматическую отправку писем
    19. Как добавить изображение на сайт
    20. Как добавить ссылку в изображение