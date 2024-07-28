Пока клиентов немного, их легко записать в блокнот. Но чем больше запросов, тем выше риск забыть о записи, перепутать время или потерять клиента, который не дозвонился. Онлайн-запись решает это: клиент сам выбирает удобное время круглосуточно, а вы видите расписание и не допускаете накладок. Разберём, зачем она нужна, кому подходит и как настроить онлайн-запись бесплатно.

Для чего нужна онлайн-запись

Это инструменты, позволяющие упростить взаимодействие клиента и компании, оказывающей услуги. Зачастую, клиенты предпочитают записываться на какие-либо услуги онлайн. А вы, в свою очередь, можете отметить доступные дни и время для записи, чтобы не случилось накладок.

Ведь это так удобно:

Можно подумать какая дата и время будет наиболее комфортной, нет ли в это время каких-то планов.

Также это позволяет разгрузить персонал, который может обработать заявку не сию секунду, как во время звонка, а с небольшой отсрочкой.

Вести запись круглосуточно. Клиенту не придется ждать начала рабочего дня, чтобы записаться к любимому специалисту.

Собирать базу с данными клиента: номер телефона, электронная почта, имя и другая информация.

Проанализировать популярность, а, соответственно, и качество оказываемых услуг.

Получить отзывы о специалистах и услугах.

Каким бизнесам могут быть полезны подобные сервисы.

Сервисы онлайн-бронирования могут быть полезны бизнесам, которые занимаются оказанием услуг:

СТО

Психологи

Клиники

Салоны красоты и барбершопы

Фитнес-клубы

Фотографы

Консультанты

Тренеры

Развлекательные площадки

Квестовые комнаты и так далее

Как подключить сервис бронирования к сайту?

В 🌱kvitly подключить сервис онлайн-бронирования очень просто. Наши технические специалисты подготовили специальные интеграции, при помощи которых вы можете добавить виджет на сайт за пару минут. Все остальные настройки происходят внутри выбранного сервиса: специалисты, время их работы, свободные даты и часы, просмотр записей и управление контактами.

Как настроить онлайн-запись: пошагово

Соберите или откройте свой сайт — например, на 🌱kvitly. В разделе «Интеграции» выберите «Онлайн-запись» и подключите подходящий сервис (Yclients, Zapros и др.). Настройте услуги, специалистов и свободное время внутри сервиса. Добавьте виджет записи на сайт и ссылку в шапку профиля в соцсетях — клиенты записываются сами.

Для бьюти-мастеров есть отдельный разбор — Сайт для мастера маникюра и парикмахера в Беларуси, а для тех, кто работает на себя, — Сайт для самозанятого в Беларуси.

Давайте посмотрим какие сервисы вы можете использовать.

Чтобы увидеть все сервисы онлайн-записи, перейдите в раздел Интеграции и найдите Онлайн-запись.

Yclients

Yclients — популярный сервис онлайн-записи для салонов красоты, барбершопов и клиник. Он берёт на себя запись клиентов, напоминания и учёт, снижая нагрузку на администраторов: клиент записывается сам, без звонков и ожидания ответа.

Zapros

Zapros – сервис онлайн записи клиентов для малого и среднего бизнеса. Программа предварительной записи поможет вашим клиентам без труда записаться к вам в любое время дня и ночи, из дома или офиса, с компьютера или телефона.

Закажите пробный период работы в системе zapros.by или посмотрите презентацию

Если у вас есть любимый сервис, а у нас еще нет с ним интеграции, пишите на почту help@kvitly.com и мы обязательно ее добавим в кратчайшие сроки.

Частые вопросы

Можно ли настроить онлайн-запись бесплатно?

Да. Многие сервисы онлайн-записи имеют бесплатный тариф или пробный период, а виджет записи можно добавить на сайт без доплат. На старте этого достаточно, чтобы принимать записи онлайн.

Каким мастерам подходит онлайн-запись?

Всем, кто работает по записи: мастерам маникюра и парикмахерам, косметологам, массажистам, репетиторам, психологам, фотографам и тренерам.

Нужен ли сайт для онлайн-записи?

Не обязательно, но с сайтом удобнее: виджет записи, услуги, цены и отзывы собраны в одном месте, и клиенту не нужно писать в директ.

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