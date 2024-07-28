Сейчас очень популярным стало обучение в онлайн-формате, для получения новых знаний многие выбирают онлайн-курсы или вебинары. Многие специалисты готовы поделиться своим опытом, а также подсказать как вести бизнес удаленно.

Именно поэтому так важно правильно организовывать и проводить трансляции. Ведь даже очень полезная информация может подаваться настолько скучно, что ее не запомнят.

В этой статье мы раскроем 7 секретов проведения успешных вебинаров. У нас за плечами уже есть опыт организации онлайн-лекций с приглашенными спикерами, онлайн-курсов и обучающих вебинаров. В этой статье вы найдете основы, необходимые для вовлечения аудитории. И несколько базовых принципов подготовки спикера к эфиру.

<p align="center">![создать вебинар](/blog/content/images/2020/11/undraw_group_video_el8e.png)<p>

Секрет №1. Предварительная подготовка к выступлению

Хорошее и качественное выступление начинается с тщательной подготовки. В начале обозначьте для себя тему вебинара. Проверьте, чтобы она не пересекалась с темами, которые уже проработали или анонсировали ваши конкуренты. Посмотрите несколько выступлений по схожим тематиками и выделите непроработанные моменты. Именно на них стоит обратить особое внимание. При этом не забывайте об ограничении по времени — охватить все и сразу невозможно. Четко выделите самое главное в выступлении и сосредоточьтесь на проработке этого контента.

Определитесь с таймингом выступления. Идеальное время для вебинара — 30-45 минут. По статистике, только 10% слушателей готовы посетить мероприятие, которое длится больше часа. Стоит отметить, что обязательно нужно заложить время на вопросы. В зависимости от активности аудитории, ответы на вопросы могут занять от 10 до 15 минут. Если уложиться в 30 минут не получится, то лучше всего сделать несколько вебинаров. Это поможет избежать рассеянного внимания слушателей и поспособствует лучшему усвоению материалов.

Составьте подробный план выступления. Он понадобится не только вам, но и зрителям. Для себя можно сделать более подробный вариант, а для слушателей выделить основные тезисы на сайте или в электронной рассылке. В начале не забывайте говорить в каком формате будет проходить вебинар: устно повторите последовательность подачи материала, озвучьте время для вопросов, напомните про дополнительные материалы. Для большей уверенности в себе рекомендуем заранее потренироваться с родственниками или друзьями.

<p align="center">![запуск вебинара](/blog/content/images/2020/11/undraw_Brainstorming_re_1lmw.png)<p>

Секрет №2. Визуальный контент

Согласитесь, наблюдать за почти статичным изображением на экране не так интересно, как участвовать в самом выступлении. Когда у спикера есть возможность напрямую воздействовать на зал: получить обратную связь в реальном времени и дополнять все индивидуальной манерой подачи, он запоминается лучше. К сожалению, при онлайн-трансляциях сделать нечто подобное не так просто. Обычно люди ограничены длиной кабеля от наушников или размером помещения. Так что же делать в такой ситуации?

Самое время задуматься о презентации! Она отлично помогает разнообразить разговорный вебинар. Благодаря ей у слушателей появляется возможность переключить свое внимание на текст. Следить за ходом выступления и закреплять услышанное визуально. Оформляя презентацию, постарайтесь внести в нее только самые важные тезисы. Напишите несколько коротких предложений, добавьте красивую фотографию для примера или дизайна. Постарайтесь не перегружать слайды информацией, сделайте их простыми и лаконичными.

Помимо этого, вы можете дополнить вебинар схемами, графиками, фотографиями и видеороликами. Последние отлично разнообразят выступление и активируют внимание зрителей. Но не стоит забывать, длина ролика должна быть не больше 30 секунд. А звук в нем должен совпадать с громкостью вашего микрофона. Поэтому крайне важно перед началом проверить оборудование и отрегулировать настройки.

<p align="center">![вебинар самостоятельно](/blog/content/images/2020/11/undraw_Taking_notes_re_bnaf.png)<p>

Секрет №3. Интерактив

Каким бы прекрасным оратором вы не были, аудитория склонна затухать и переключать свое внимание. Если выступление проходит в живую, то отвлекающих факторов гораздо меньше. Многим людям иногда даже неудобно куда-то отойти и взять воды, поскольку в этот момент все внимание будет сосредоточено на них. Однако при просмотре вебинара пользователи сидят по ту сторону экрана у себя дома. Их не видят другие участники и они могут смело включить выступление фоном и заняться делами.

Для привлечения внимания к себе, стоит устраивать интерактивы. Они помогут чуточку передохнуть, сконцентрировать внимание на материале и просто немного перевести дух. С этим отлично справятся обычные вопросы по теме: «Все ли было понятно?» или «Не слишком ли быстро я рассказываю?». Периодически можно вставлять шутки, особенно хорошо, если это будет шутка связанная с примером из практики. Не лишней станет викторина в чате. А если у вас подготовлены приятные бонусы, то не забывайте напоминать об этом. Это подогреет интерес слушателей и они останутся до конца.

<p align="center">![вебинар самому](/blog/content/images/2020/11/undraw_Personal_text_re_vqj3.png)<p>

Секрет №4. Привлечение экспертов

Для привлечения новой аудитории и разнообразия подачи материала, стоит пригласить экспертов по выбранной теме или инфлюенсеров. Разумеется, найти подходящего человека, готового выступить, не так просто. А некоторые захотят за это дополнительной оплаты. Но, немного потратив время, всегда можно договориться о вебинаре на взаимовыгодных условиях. Как минимум, в таком случае будет обмен аудиторией и каждый из участников получит свои бонусы.

Стоит отметить, что смотреть вебинар в формате интервью, диалога или круглого стола намного интереснее. Кроме того, приглашенный гость сможет повысить авторитет вашего мероприятия. Не стоит забывать, что в афише и анонсе выступления обязательно должно быть написано имя эксперта. Не лишним будет упомянуть его область работы и опыт в названной сфере. А для привлечения большего количества людей, разместите объявление как у себя на сайте, так и в профиле приглашенного гостя.

Предварительно подготовьте вопросы для спикера и согласуйте их. Проведите в социальных сетях опрос среди зрителей, спросите какие темы их волнуют больше всего и о чем им хотелось бы услышать. Обсудите с гостем план выступления и озвучьте ключевые моменты. В таком вебинаре не должно быть случайностей и неожиданностей. Помните, если эксперту не понравится организация или его завалят неудобными вопросами — он не вернется. В придачу к этому может оставить негативный отзыв в своем аккаунте.

<p align="center">![запустить вебинар](/blog/content/images/2020/11/undraw_Work_time_re_hdyv.png)<p>

Секрет №5. Внешний вид

Несмотря на то, что вебинар не подразумевает личного контакта, выглядеть надо хорошо. Для передачи вашего настроения зрителям подберите одежду в деловом стиле. Девушкам стоит сделать неброский макияж, мужчины могут воспользоваться пудрой от жирного блеска. Очень важно причесаться и сделать нехитрую укладку.

Отметим, костюм для выступления должен быть полным. Не оставляйте нижнюю часть без внимания. Ведь все уже наслышаны о неловких ситуациях произошедших на онлайн-конференциях за последнее время.

Тщательно продумайте задний план. Проводить вебинар стоит на нейтральном фоне. Это может быть однотонная стена офиса или книжный шкаф, также уместно снимать видео рядом с доской, если требуется что-то нарисовать. Однозначно не стоит вести трансляцию на фоне стеклянной двери или стены. Если в офисе остались люди, то они могут отвлекать внимание зрителей при перемещении. При вещании из дома позаботьтесь о чистоте помещения. Позади вас не должно быть мусора или домашних бегающих животных.

Заранее убедитесь в том, что в ближайший час вам никто не помешает. Предупредите знакомых и коллег о вебинаре, отключите звуковые уведомления на телефоне. Проверьте, чтобы на время вебинара не была заказана доставка продуктов. Вне зависимости от того где будет проходить трансляция, лучше всего закрыть помещение. Дома даже можно повесить предупреждающую табличку. Заранее продумав все до мелочей, вам не придется сталкиваться с неловкими ситуациями.

<p align="center">![как провести вебинар](/blog/content/images/2020/11/undraw_business_chat_ldig.png)<p>

Секрет №6. Техническая поддержка

Некоторые напрасно полагают, что провести вебинар можно с легкостью в одиночку. К сожалению, это не всегда так. Особенно, когда он проводится впервые и все процессы не отточены до автоматизма. Следить одновременно за чатом, презентацией, собой, картинкой на экране и работой техники не так просто. Сосредоточившись на выступлении, легко пропустить важные замечания или неполадки. А любая внештатная ситуация мгновенно выбьет из колеи. Собраться после устранения проблемы и продолжить выступление будет еще труднее, поскольку скажется волнение.

Поэтому так важно заручиться поддержкой хотя бы пары своих коллег или знакомых. В идеале несколько человек должны выполнять следующие функции: ведущий спикер, модератор ответственный за сообщения в чате и технический специалист отвечающий за качество трансляции. Разумеется, что с опытом вы сможете объединить все эти роли. Один человек вполне способен справится с проведением часового вебинара. Однако для этого у него должна быть набита рука.

<p align="center">![организация вебинара](/blog/content/images/2020/11/undraw_design_team_af2y.png)<p>

Секрет №7. План «Б»

Даже в идеально продуманном вебинаре случаются внештатные ситуации. Каким бы вы не были прекрасным спикером, в нашей жизни бывают проблемы не зависящие от нас: неполадки на платформе для трансляции, проблемы с интернет подключением, перебои с электричеством, неисправности ноутбука или агрессивные слушатели. Поэтому крайне важно иметь план «Б». И это должен быть не просто в план в голове, но и вполне конкретные действия.

Выделите время на разработку подробного запасного плана. Например: заранее проверьте работу интернета, попросите знакомого зайти в трансляцию и настройте звук и изображение, на время подключите турбо-режим для увеличения пропускной способности канала. На случай отключения интернета сделайте мобильный телефон точкой раздачи Wi-Fi. Положите его рядом с собой, чтобы в любой момент быстро решить неполадку. Проиграйте в своей голове несколько возможных ситуаций. Это поможет быть более собранным и спокойным при непредвиденных обстоятельствах.

<p align="center">![вебинар сделать](/blog/content/images/2020/11/undraw_lightbulb_moment_evxr.png)<p>

Заключение

Из всего выше сказанного может показаться, что эти секреты достаточно простые. Однако не стоит забывать — в каждом из них проделывается огромный пласт работы. Проводить вебинар иногда гораздо сложнее, чем вести лекцию в живую. Поэтому прежде чем начать организовывать что-то свое постарайтесь посетить несколько онлайн-выступлений. Посмотрите на стиль подачи спикера, на организацию и на взаимодействие с аудиторией. И помните — многое приходит только с опытом. Не бойтесь ошибаться и тогда у вас все получится!