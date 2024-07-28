Взаимодействие по принципу B2B или «business-to-business» осуществляется путем предоставления услуг одной компанией другим. Разумеется, это довольно сильно отличается от обычного потребительского рынка, где продукт сразу попадает в руки его конечному потребителю. Тут не сработает стандартная тактика продвижения: прямая рекламная коммуникация и массовая реклама. Следовательно, стратегия продвижения для B2B совсем иная.

В такой ситуации очень хорошо работает создание экспертного образа в интернете. Другими словами, вы должны приложить максимум усилий, чтобы правильно оформить социальные сети и сайт. С этим помогут: создание и продвижение онлайн-продуктов, размещение статей, релизов, постов, комментариев в блоге и на специализированных ресурсах. А также участие в конференциях. Ниже мы перечислим 9 бюджетных способов для продвижения.

Этот метод продвижения подойдет всем компаниям у которых создан сайт. Чтобы выгодно продемонстрировать свою продукцию или спектор услуг, необходимо обратиться в крупные онлайн-издания, к блогерам или в редакции популярных сайтов с просьбой разместить ссылку на компанию. Стоит отметить, что прямая реклама может оттолкнуть, поэтому лучше прибегнуть к нативной. Напишите кейс с одним из своих клиентов, расскажите его историю, как он справлялся с трудностями, как вышел на вас и почему остался с вами. А в рамках этого кейса добавьте ссылку на сайт. Участие в вебинарах. В последнее время бесплатные вебинары и уроки стали очень популярными. Для конечного потребителя это отличная возможность почерпнуть новую информацию, а для участника прекрасная возможность прорекламироваться или заявить о себе. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, стоит заранее рассчитать все риски и подготовиться. Изучите своего клиента, какие темы ему интересны, какие у него боли и запросы. Подумайте, как вы можете помочь ему, какую тему возьметесь освещать. Определитесь с таймингом вебинара, подготовьте план и презентацию для выступления. Помните, открытая реклама и малополезный контент может нанести серьезный урон деловой репутации.

Тут речь идет о сотрудничестве в формате win-win с другой компанией. Такая коллаборация прекрасно работает на узнаваемость и привлечение новых клиентов. Более того, она является достаточно бюджетным методом для продвижения и наиболее эффективна для бизнеса B2B. Комментарии в социальных сетях. Под социальными сетями стоит понимать не только Телеграм, Вконтакте или Instagram, но и блоги, Твиттер, форумы. Чтобы начать оставлять комментарии, надо найти несколько ресурсов, на которых вы это будите делать на постоянной основе. Это могут быть 5-10 блогов связанных с тематикой компании. Тут подойдут и небольшие ответы на вопросы читателей и оценка информации в статье. Такой метод продвижения не требует вложений, но занимает много времени и рассчитан на долгосрочную перспективу.

В интернете организовывается множество образовательных конференций, а также проводятся тематические конкурсы. Они станут отличной площадкой для создания положительного образа компании. Согласитесь принять участие в мероприятии и заявите о себе как об эксперте. Продемонстрируйте заинтересованность в своем деле и владение уникальной и полезной информацией. Создание бизнес блога. Очень бюджетный по финансам, но затратный по времени метод продвижения. Если вы разбираетесь в своем деле, вам есть чем поделиться и вы умеете хорошо писать, то это определенно стоит попробовать. Если же времени и сноровки на создание статей не много, прибегните к помощи специалиста. В любом случае, материал может быть интересен пользователям и полезен для других компаний. А если блог наберет популярность, его опубликуют в СМИ и добавят ссылку на первоисточник.

и новостей компании очень хорошо помогает продвигаться. Однако для того, чтобы использовать этот маркетинговый инструмент, необходимо обратиться к специалисту. Если пока у вас нет надежного человека, которому это можно поручить, воспользуйтесь специальными сервисами для создания и распространения пресс-релизов. Хэштеги в социальных сетях. Многие пренебрегают использованием хэштегов в своих постах, а зря. Очень часто пользователи ищут информацию именно по ним. Поэтому создайте для своего бизнеса определенные запросы и добавьте их во всех социальных сетях. Так клиентам будет проще найти фирму и ориентироваться в информации.

Заключение

Продвигаться в интернете и искать новых клиентов, работая по принципу B2B, сложнее чем работая по принципу B2C. Однако в каждой сфере деятельности существуют свои способы заявить о себе, не затрачивая на это значительную часть бюджета. Каждый из перечисленных методов продвижения рассчитан на долгосрочную перспективу. Попробуйте сочетать сразу несколько вариантов и понаблюдайте за динамикой притока клиентов!