У вас уже есть текст политики конфиденциальности — осталось разместить её на сайте, чтобы клиент мог её прочитать и согласиться. Есть два удобных способа: дать ссылку на документ на Google или Яндекс Диске или разместить весь текст политики на отдельной странице. Разбираем оба на конструкторе 🌱kvitly.

Зачем размещать политику на сайте

По закону оператор обязан обеспечить прозрачность: человек должен легко найти на сайте, кто и как обрабатывает его данные. Поэтому ссылку на политику размещают на видном месте — в футере, в меню и рядом с формами, где клиент оставляет данные. Рядом с формой также ставят галочку согласия.

Способ 1. Ссылка на документ на Google или Яндекс Диске

Подходит, если политика оформлена отдельным документом (Word или PDF) и вы хотите быстро сослаться на него:

Загрузите документ с политикой на Google Диск или Яндекс Диск. Откройте доступ по ссылке — «просмотр для всех, у кого есть ссылка», чтобы документ открывался без запроса доступа. Скопируйте ссылку на файл. В редакторе 🌱kvitly выделите нужный текст (например, «Политика конфиденциальности»), нажмите на значок двух звеньев на верхней панели и вставьте ссылку. Опубликуйте сайт.

Плюсы: быстро, документ легко обновлять — ссылка на сайте остаётся той же. Минус: политика открывается отдельным файлом, а не на самом сайте.

Способ 2. Весь текст политики на отдельной странице

Подходит, если хотите, чтобы политика открывалась прямо на сайте — это аккуратнее и лучше для доверия и SEO:

1. В редакторе откройте «Страницы сайта» и нажмите «Создать страницу», выберите подходящий шаблон (например, простую внутреннюю страницу).

2. Вставьте полный текст политики в текстовый блок.

3. Задайте читаемый адрес страницы (например, /privacy) в SEO-настройках.

4. Добавьте ссылку на эту страницу в футер, меню и форму заказа.

5. Опубликуйте сайт.

Обратите внимание: отдельные страницы доступны на тарифах 🪴 Базовый и 🌳 Премиум. На одностраничном сайте удобнее использовать способ со ссылкой на документ.

Добавьте галочку согласия в форму заказа

Чтобы клиент не просто видел политику, но и давал согласие, добавьте галочку в форму заказа:

1. Перейдите в «Настройки», затем в «Формы заказов».

2. Добавьте поле «Флаг» с текстом вроде «Я соглашаюсь с условиями Политики конфиденциальности» и сделайте его обязательным — тогда форма не отправится без галочки.

3. Добавьте текстовое поле «Политика конфиденциальности» со ссылкой на документ или страницу с политикой.

4. Сохраните форму и опубликуйте сайт.

Теперь при оформлении заказа клиент сможет открыть политику и подтвердить согласие галочкой.

Какой способ выбрать

Ссылка на диск — если у вас одностраничный сайт, нужно быстро и документ уже готов в Word или PDF.

— если у вас одностраничный сайт, нужно быстро и документ уже готов в Word или PDF. Отдельная страница — если важны аккуратный вид, доверие и SEO, а тариф позволяет создавать многостраничный сайт.

Частые вопросы

Где взять текст политики конфиденциальности?

Готовый текст можно собрать в бесплатном конструкторе политики конфиденциальности от 🌱kvitly — дальше его остаётся только разместить на сайте одним из двух способов выше.

Обязательно ли размещать политику на сайте?

Если сайт собирает данные (формы, заявки, аналитика), то да — это требование принципа прозрачности. Подробнее — в статье о том, нужна ли политика конфиденциальности.

Нужен ли платный тариф?

Для отдельной страницы с политикой нужен тариф 🪴 Базовый или 🌳 Премиум (многостраничный сайт). Ссылку на документ на диске можно добавить и на одностраничном сайте.

Google или Яндекс Диск — что лучше?

Подходят оба. Главное — открыть доступ по ссылке на просмотр, чтобы клиент открыл документ без запроса доступа и регистрации.

Как сделать галочку согласия обязательной?

В форме заказа добавьте поле «Флаг» и отметьте его как обязательное. Тогда заказ не отправится, пока клиент не поставит галочку.

Коротко о главном

Разместить политику на сайте можно двумя способами: ссылкой на документ на Google или Яндекс Диске либо полным текстом на отдельной странице. В обоих случаях добавьте галочку согласия в форму заказа — это закроет требование прозрачности и защитит от штрафов.