Craftum — российский конструктор сайтов, которым иногда пользуются и в Беларуси. Но для белорусского бизнеса важны вещи, которые зарубежный сервис не закрывает: местный приём оплаты, оплата подписки и соответствие закону. Сравним Craftum и 🌱kvitly именно с точки зрения бизнеса в Беларуси.

Главное отличие для белорусского бизнеса

Craftum — российский сервис (принадлежит ООО «Юникод») и конструктор сайтов по сути. 🌱kvitly — белорусская платформа с ИИ, где сайт, магазин, приём оплаты, CRM и рассылки собраны вместе и заточены под местные реалии: эквайринг и ЕРИП, регистрация в БелГИЭ, оплата в BYN.

Приём оплаты от клиентов

Белорусскому предпринимателю нужен местный приём оплаты: интернет-эквайринг, ЕРИП, bePaid или WebPay. Craftum как российский конструктор не заточен под белорусские платёжные системы — приём оплаты придётся решать сторонними средствами.

В 🌱kvitly приём оплаты встроен и работает локально. Как устроен приём платежей в Беларуси, разбираем в статьях про платёжные системы и агрегаторы, а также про подключение ЕРИП.

Серверы, БелГИЭ и оплата подписки

Сайты ИП и юрлиц в Беларуси должны размещаться на серверах в РБ и проходить регистрацию в БелГИЭ — без этого нельзя легально подключить платежи. С зарубежным сервисом этот вопрос вы решаете отдельно. Плюс сама подписка Craftum тарифицируется в рублях, а 🌱kvitly оплачивается в BYN местной картой напрямую.

Про регистрацию мы написали понятный разбор — регистрация сайта в БелГИЭ.

Магазин, CRM и искусственный интеллект

У Craftum есть конструктор магазина и формы, но CRM и рассылки — не его профиль, а ИИ не является ядром продукта. В 🌱kvitly магазин, заказы, CRM и приём оплаты связаны в одной панели, рассылки встроены, а ИИ помогает собрать и наполнить сайт.

Сравнение цен

Craftum тарифицируется в российских рублях (от 169 ₽/мес, есть бесплатный тариф). Тарифы 🌱kvitly — в белорусских рублях:

Стартовый — 0 BYN: одна страница, до 50 товаров;

— 0 BYN: одна страница, до 50 товаров; Базовый — 12,90 BYN/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки;

— 12,90 BYN/мес: до 150 товаров, CRM, приём оплаты, рассылки; Премиум — 25,90 BYN/мес: без ограничений, полный приём оплаты и ИИ.

Дело не только в цене: в тариф 🌱kvitly уже входят магазин, приём оплаты, CRM и рассылки под белорусские реалии, а к конструктору вроде Craftum это добирается отдельно. Тарифы — на странице тарифов.

Когда выбрать Craftum, а когда — 🌱kvitly

Craftum — вариант, если:

нужен простой сайт или лендинг, а приём оплаты в Беларуси не критичен;

вы готовы сами решать вопрос оплаты подписки в рублях.

🌱kvitly — лучше, если:

у вас бизнес с продажами и нужен местный приём оплаты: эквайринг, ЕРИП, bePaid;

важно соответствие закону — серверы в РБ и БелГИЭ;

хотите платить в BYN и вести всё в одном окне.

Часто задаваемые вопросы

Подходит ли Craftum для бизнеса в Беларуси?

Как конструктор сайтов — да, но местный приём оплаты, соответствие закону и оплату в рублях придётся решать отдельно. Для белорусского бизнеса удобнее местная платформа.

Как принимать оплату на сайте в Беларуси?

Нужен эквайринг, ЕРИП или сервисы вроде bePaid и WebPay. В 🌱kvitly это встроено, у Craftum интеграции под белорусские платежи отсутствуют.

Что дешевле для белорусского бизнеса?

У Craftum ниже цена входа, но в рублях. 🌱kvitly оплачивается в BYN и включает магазин, CRM и приём оплаты в тарифе Базовый (12,90 BYN/мес), что для бизнеса с продажами выгоднее в сумме.

Итог

Craftum — простой конструктор для сайта, но для бизнеса в Беларуси он оставляет вам оплату, закон и работу с клиентами. 🌱kvitly — белорусская платформа, где всё это уже вместе. Сравнить её с другими местными конструкторами можно в обзоре конструкторы сайтов в Беларуси 2026, а с Тильдой — в отдельном сравнении.

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