У вас блог в Instagram, YouTube-канал или Telegram, и бренды уже предлагают платное размещение? Открывать ИП ради нескольких интеграций в месяц кажется избыточным, а работать без оформления — рискованно. Налог на профессиональный доход (НПД) закрывает этот разрыв: легальный статус, ставка от 10% и регистрация за несколько минут в приложении. Разбираемся, как блогеру и инфлюенсеру в Беларуси использовать НПД для монетизации рекламы, донатов и собственных продуктов.

Какие блогеры и инфлюенсеры могут работать на НПД

Налог на профессиональный доход действует в Беларуси с 1 января 2023 года как добровольный специальный режим для физических лиц. Перейти на него можно без визита в налоговую — через приложение «Налог на профессиональный доход». Это тот же режим, на котором работают самозанятые мастера, репетиторы и фрилансеры — мы подробно разбирали его на примере IT-фрилансера в Беларуси.

Для блогеров основанием служит так называемая «онлайн-норма» — пункт 16 перечня видов деятельности из приложения 2 к постановлению Совета Министров №457 от 28.06.2024. Он разрешает применять НПД при выполнении работ и оказании услуг по заказам других лиц или организаций — вне места нахождения заказчика, с передачей результата через интернет. Именно под эту норму подпадает большинство рекламных интеграций блогеров.

Применять НПД можно, если выполняются сразу три условия. Во-первых, вы работаете самостоятельно — без работодателя, которому оказываете эти же услуги, и без найма помощников. Во-вторых, заказ на размещение рекламы поступает и результат передаётся через интернет. В-третьих, услуги оказываются не на территории и не под контролем заказчика — то есть удалённо, а не на съёмке интеграции в офисе бренда. Если хотя бы одно условие не выполняется, для этой части дохода НПД не подходит — потребуется ИП.

Ставки НПД для блогера

Ставка зависит от того, кто платит. С доходов от физических лиц — 10%, без ограничения суммы. С доходов от иностранных организаций и ИП, не состоящих на учёте в белорусской налоговой, — тоже 10% без ограничения. С доходов от белорусских организаций и ИП — 10% в пределах 60 000 рублей в год и 20% сверх этой суммы. Для получателей пенсии ставки фактически снижаются до 4% и 8% — за счёт освобождения от взносов в ФСЗН.

Уплата НПД заменяет подоходный налог с физических лиц и включает обязательные страховые взносы в ФСЗН: в стандартной ставке 10% — 60% суммы налога идёт в пенсионный фонд, 40% — подоходный налог в бюджет. Отдельно взносы в ФСЗН платить не нужно. Деклараций и бухгалтерской отчётности тоже не требуется — налоговый орган сам рассчитывает сумму на основе чеков, которые вы формируете в приложении.

Если бы доход поступал исключительно от физических лиц, альтернативой могла быть единый налог с фиксированной суммой платежа. Но для блогера, который работает и с компаниями-рекламодателями, НПД обычно удобнее — он не ограничивает круг заказчиков. Подробное сравнение режимов — в статье «НПД или единый налог: что выбрать самозанятому».

Два важных изменения 2026 года стоит учитывать. С 1 января отменена единовременная льгота в 2000 рублей, которая раньше предоставлялась при первом переходе на НПД — неиспользованный остаток льготы аннулирован. С 1 июля вводится минимальный ежемесячный платёж — 45 рублей (18 рублей для пенсионеров): если начисленная по чекам сумма за месяц меньше, налоговый орган доначислит разницу до минимума.

На чём блогеры зарабатывают и как это облагается налогом

Рекламные интеграции — самый очевидный источник дохода. Если заказ и сдача результата проходят через интернет и соблюдены три условия из перечня выше, доход облагается НПД по ставкам, описанным выше.

Донаты — денежные подарки от подписчиков — не облагаются налогом в пределах необлагаемого лимита: в 2026 году это 6000 рублей в год от всех источников в Беларуси, согласно новому пункту 22 статьи 208 Налогового кодекса. Но если донат — это оплата за доступ к контенту, например взнос за закрытый Telegram-канал, льгота не действует: такой доход облагается налогом полностью, в том числе по НПД.

Платные подписки и премиум-контент — тоже доход, а не подарок, и подходят под НПД, если доступ предоставляется дистанционно, через интернет.

Продажа цифровых продуктов — курсов, гайдов, онлайн-консультаций — подпадает под НПД, если весь процесс, от заказа до передачи результата, происходит через интернет, без офлайн-мероприятий и найма сотрудников. А вот платные мастер-классы и встречи с подписчиками очно, продажа мерча через свой интернет-магазин с доставкой или партнёрские комиссии по агентским схемам — это другой формат дохода, для которого условия НПД обычно не подходят. О том, как самозанятому оформить продажи через интернет-магазин, мы писали отдельно.

Реестр рекламораспространителей МАРТ — отдельное условие, не связанное с налогами

НПД решает вопрос с налогом, но не с регистрацией самой рекламной деятельности. Любой блогер, который размещает за плату рекламу третьих лиц, обязан включить себя в реестр рекламораспространителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) — независимо от того, какой налоговый режим он использует.

Регистрация бесплатная и происходит в уведомительном порядке: нужно подать уведомление по форме с сайта mart.gov.by — лично, по почте или нарочно. Рекламодатель может проверить, числится ли блогер в реестре, на сайте МАРТ.

Размещение рекламы без регистрации — нарушение закона «О рекламе»: штраф от 2100 до 21 000 рублей и конфискация до 100% дохода, полученного от такой рекламы. Поэтому, помимо чека в приложении НПД, с каждым рекламодателем стоит заключать письменный договор — с описанием предмета размещения, площадки, сроков и суммы вознаграждения.

Как оформить НПД и начать монетизацию

Регистрация занимает несколько минут. Установите приложение «Налог на профессиональный доход» (Google Play, App Store, AppGallery или веб-версия) и зарегистрируйтесь в нём — поход в налоговую не нужен. Подайте уведомление в реестр рекламораспространителей МАРТ, если планируете размещать рекламу. Заключайте письменные договоры с рекламодателями и партнёрами. При получении оплаты формируйте чек в приложении: при наличных и переводах на карту — в момент получения денег, при оплате картой, QR-кодом или электронными деньгами — не позднее 7-го числа следующего месяца. Налоговая рассчитает сумму налога автоматически и уведомит вас не позднее 10-го числа, уплатить нужно не позднее 22-го.

Что нельзя на НПД

НПД — льготный режим с понятными рамками. Нельзя нанимать сотрудников или привлекать подрядчиков по договорам. Нельзя оказывать услуги на НПД действующему работодателю или тому, у кого вы работали менее 3 лет назад. Нельзя проводить на НПД платные офлайн-мероприятия — для этой части дохода нужен ИП. А если чек сформирован с опозданием или не сформирован вовсе, доход облагается по ставке 20% вместо 10%, плюс возможна административная ответственность — поэтому чек лучше формировать сразу после получения оплаты.

Есть и более общее ограничение: плательщики НПД не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. А пособие при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до 3 лет сохраняется.

НПД или ИП: когда переходить

НПД подходит, если вы работаете один, доход от белорусских компаний не превышает 60 000 рублей в год, нет офлайн-мероприятий и не нужны помощники.

ИП — логичный следующий шаг, если блог вырос в школу или агентство с сотрудниками, вы регулярно проводите платные офлайн-встречи, доход от белорусских юрлиц системно превышает 60 000 рублей в год — на сумму превышения НПД даёт только 20%, и ИП с учётом вычетов может оказаться выгоднее — или нужна более гибкая работа с расходами.

Совмещать режимы можно: если ИП уже открыт для одного направления, для другого — например, для блога не по основной профессии — параллельно допустимо применять НПД. Главное — не дублировать одно и то же направление деятельности в обоих режимах.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли применять НПД, если блог — это хобби, а доход случайный?

Если доход поступает от одного источника — например, только контекстная реклама YouTube — и не носит системного характера, признаков предпринимательской деятельности может не быть: тогда платится обычный подоходный налог по декларации, а не НПД. Как только доходы становятся регулярными и поступают от нескольких рекламодателей, деятельность признаётся предпринимательской и требует регистрации.

Облагаются ли налогом донаты от подписчиков?

Только если это не подарок, а оплата за доступ к контенту. В 2026 году подарки в пределах 6000 рублей в год от всех источников в Беларуси налогом не облагаются. Донат за доступ к закрытому каналу или эксклюзивному контенту считается доходом, а не подарком, и облагается налогом полностью.

Нужно ли блогеру на НПД отдельно регистрироваться как рекламораспространитель?

Да. Регистрация в реестре МАРТ обязательна для всех, кто размещает рекламу за плату, независимо от налогового режима, и не связана с приложением «Налог на профессиональный доход».

Можно ли работать на НПД и одновременно быть в найме?

Да, основное место работы не мешает применять НПД по доходам от блога. Но нельзя оказывать услуги на НПД своему текущему работодателю или тому, у кого вы работали менее 3 лет назад.

Что будет, если доход от рекламы превысит 60 000 рублей в год?

Сумма свыше 60 000 рублей, полученная от белорусских организаций и ИП за год, облагается по ставке 20% вместо 10%. Доходы от физических лиц и иностранных компаний продолжают облагаться по 10% без ограничения суммы.

Итог

НПД — рабочий способ легализовать блогерскую и инфлюенсер-деятельность в Беларуси: низкая ставка, регистрация за несколько минут через приложение, без деклараций и кассового оборудования. Но налоговый режим — это только часть истории: для рекламных интеграций ещё нужна регистрация в реестре МАРТ и письменные договоры с рекламодателями. Если доход систематически превышает лимиты НПД или блог перерастает в команду — следующий шаг — ИП.

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