Старонке пять лет!

Девятого июня мы отмечаем День рождения Старонки. В этом году нам исполнилось пять лет! Пять лет, в течение которых наша команда превращала в реальность идею об удобном инструменте для создания собственного сайта за пару часов без знаний программирования.

У нас получилось! Но мы не планируем сбавлять обороты. В ближайшие месяцы вас ждут обновления функционала и дизайна Старонки.

Каждый июнь мы писали о том, что поменялось в жизни Старонки за год. Вспомним самые яркие события за эти годы. А еще в конце этой статьи вас ждет подарок от Старонки.

Год первый

Мы запустили Старонку! Практически не рекламировались, но наши первые клиенты нашли нас: 1594 человека зарегистрировались в Старонке и создали 1651 сайт.

Кроме этого, мы сделали достаточно много специальных проектов, например, для фильма «Гараш», реалити-шоу «Город», свадебного шоу «Happy Wedding», благотворительных компаний «Разам лепш», «Сертификат добрых дел» и др.

Подробнее про наш первый год жизни можно почитать тут.

Год второй

За второй год мы добавили многостраничность, SSL-сертификаты, огромное количество расширений и виджетов, выросли на 30%.

Наш второй год подробно описан в этой статье.

Год третий

В третий год мы развивали функционал Старонки, помогали некоммерческим проектам, размещая их сайты бесплатно, запустили конструктор интернет-магазинов Кошык, запустили Старонку в России и подключили 5 белорусских платежных шлюзов и ещё два находились на тот момент в разработке.

Подробности про наш третий год читайте здесь.

Год четвертый

Это был год глобальных изменений в дизайне Старонки. И мы даже назвали в компании новую Старонку – Старонкой 2.0. Кроме того, добавили новые блоки для вставки виджетов, новый подвал с картой, отдельный набор разделителей для добавления между контент-блоками и многое другое.

Еще мы добавили в панель управления все настройки, которые предоставляет веб-сервер: редиректы, редактирование DNS-записей, ограничение по IP-адресам, загрузка favicon и установка пароля.

Год пятый

Это был яркий год для нас!

Наша команда значительно увеличилась и теперь мы готовы расти еще быстрее.

Старонка начала работать в Казахстане, улучшили интерфейс, добавили множество шаблонов для удобства наших клиентов, подключили несколько платежных систем и многое другое.

Пандемия коронавируса внесла изменения в наши планы. Мы работаем удаленно, а все события перенесены в онлайн-формат: теперь люди из любой точки мира могут принять участие в наших образовательных вебинарах.

Нашим клиентам мы хотим сказать «большое спасибо, что вы с нами». Мы будем и дальше стараться оправдывать ваши ожидания и даже превосходить их!