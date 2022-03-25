O nas
Jesteśmy 🌱kvitly
Rozwijamy się razem, inspirowani historiami firm, które kwitną na naszej platformie.
Tworzymy platformę zaprojektowaną tak, aby pomagać małym firmom rosnąć. Przejmując rutynowe zadania i automatyzację, pozwalamy przedsiębiorcom skupić się na pasji zamiast na skomplikowanych konfiguracjach.
Nasza historia
Cześć! Tu Egor Kuryanovich, założyciel 🌱kvitly. Chcę podzielić się z Tobą wizją naszego produktu i tym, dlaczego stworzyliśmy go właśnie taki: funkcjonalny, elastyczny i osobisty.
Wszystko zaczęło się w 2014 roku. W tamtym czasie nieliczne kreatory stron były toporne i ograniczające, często nie spełniając profesjonalnych standardów. Mając już doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów webowych, dostrzegłem wyraźną lukę na rynku. Zrozumiałem, że każda strona składa się z podobnych modułów — to treść nadaje jej duszę i sens.
Tak narodził się pomysł stworzenia kreatora, który pozwoli każdemu łatwo złożyć własną stronę. I udało się!
- Założono
- 2014
- Zespół
- 4 osoby
- Klienci
- 400+
- Regiony
- 4 kraje
Dlaczego to robimy?
Wierzymy, że z nami można oszczędzać czas i upraszczać złożone zadania. Dlatego stworzyliśmy usługę, w której przedsiębiorcy mogą tworzyć strony i automatyzować procesy w jednym miejscu.
Udostępniliśmy usługę publicznie 9 czerwca 2015 roku. Wtedy nazywała się Staronka ('strona' po białorusku, bo pochodzimy z pięknego Mińska) i była po prostu kreatorem stron. (pierwszy rok, dwa, trzy, pięć). Przeżyliśmy wiele przygód: udane i mniej udane kampanie reklamowe, zmiany w zespole i fascynujące historie klientów. Mamy się czym dzielić!
Z biegiem lat zrozumieliśmy, że strona internetowa nie jest celem, lecz jednym z narzędzi rozwoju firmy, więc zaczęliśmy budować wokół kreatora prawdziwy ekosystem: produkty, zarządzanie zamówieniami, integrację e-maili, przetwarzanie płatności i wewnętrzny CRM. Wyrośliśmy ze Staronki, bo dziś mamy znacznie więcej niż samą stronę. I tak narodziło się 🌱kvitly (od białoruskiego słowa 'kvitnets' — kwitnąć).
Dziś sami jesteśmy małą firmą, więc dobrze rozumiemy wyzwania, z którymi przedsiębiorcy mierzą się każdego dnia. Rośniemy razem z naszymi odważnymi, niezależnymi i pełnymi pasji klientami. Słuchamy przedsiębiorców i rozwijamy produkt w odpowiedzi na ich codzienne potrzeby. Dlatego 🌱kvitly jest takie, jakie jest: elastyczne, responsywne i proste w użyciu.
Nasz zespół
Jesteśmy otwarci, ciekawi i zawsze gotowi pomóc.
Natallia Usava
Menedżer produktu
Angelina Niahai
Wsparcie klienta
Inna Rudziankova
Marketing
Egor Kuryanovich
Założyciel
Wsparcie
Jesteśmy dostępni na czacie i e-mailowo, gotowi pomóc w każdej sprawie.
help@kvitly.com
W dni robocze od 10:00 do 18:00 CET
Monitoring usługi — 24/7!
Kontakt
Chcesz do nas dołączyć lub coś zasugerować? Zawsze chętnie Cię wysłuchamy!
hello@kvitly.com
W dni robocze od 10:00 do 18:00 CET
Jesteśmy otwarci na nowe kontakty!
Dane prawne
Jeśli ich potrzebujesz.
PKO Bank Polski (BPKOPLPW)
Konto bankowe: PL34 1020 1026 0000 1802 0560 9534Yahor Kuryanovich
REGON: 523996820, NIP: 527-303-37-22
ul. Kłopot 4/60, Warszawa
Polska, 01-066