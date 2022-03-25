Cześć! Tu Egor Kuryanovich, założyciel 🌱kvitly. Chcę podzielić się z Tobą wizją naszego produktu i tym, dlaczego stworzyliśmy go właśnie taki: funkcjonalny, elastyczny i osobisty.

Wszystko zaczęło się w 2014 roku. W tamtym czasie nieliczne kreatory stron były toporne i ograniczające, często nie spełniając profesjonalnych standardów. Mając już doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów webowych, dostrzegłem wyraźną lukę na rynku. Zrozumiałem, że każda strona składa się z podobnych modułów — to treść nadaje jej duszę i sens.

Tak narodził się pomysł stworzenia kreatora, który pozwoli każdemu łatwo złożyć własną stronę. I udało się!