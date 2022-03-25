Elastyczny kreatorstron o wysokiej konwersji

Zmieniaj odwiedzających w klientów dzięki skutecznym stronom docelowym, które łatwo stworzysz samodzielnie.

Usługa, która ma wszystko, czego potrzebujesz

Zamień pomysł w produkt — twórz strony do sprzedaży usług, kursów, webinarów, produktów cyfrowych lub czegokolwiek innego. Przyciągaj klientów newsletterami, stronami podziękowań, czatami live i innymi formami komunikacji.

Ciesz się procesem

W naszej kolekcji znajdziesz dziesiątki bloków do różnych treści: korzyści, usługi, formularze, call to action, profile zespołu, mapy — wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć atrakcyjną stronę dla produktów lub usług, które ludzie chcą kupować od razu.

Edytor wizualny
Przeciągaj i upuszczaj bloki, uzupełniaj treść — i Twoja strona jest gotowa!
Szablony tematyczne
Zacznij od gotowego szablonu idealnie dopasowanego do Twojego biznesu.

Niech AI zrobi to za Ciebie

Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!

Dowiedz się więcej

Opowie Twoją historię

Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.

Zawsze gotowe do pomocy

Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.

Idealne szkice za każdym razem

Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.

Sprzedawaj nawet wtedy, gdy odpoczywasz

Celem stron docelowych jest konwersja, a strony 🌱kvitly świetnie się w tym sprawdzają. Wyglądają dobrze na ekranach każdej wielkości, możesz tworzyć dowolne formularze elastycznym kreatorem i zbierać potrzebne dane. Automatyzacje pomogą komunikować się z klientami, natychmiast wysyłać lead magnety lub dostarczać płatne produkty cyfrowe.

Wygodny marketing
Buduj skuteczne strategie marketingowe dzięki wbudowanej analityce i dostępnym integracjom.
CRM system
Wszystkie zamówienia są zebrane w jednej sekcji, co ułatwia ich śledzenie i realizację.

Otrzymuj płatności natychmiast

Łatwo włącz płatności online za swoje usługi dzięki naszym wbudowanym integracjom z bankami i operatorami płatności.

To oczywiste

Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly

Hosting

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.

Responsywność

Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.

Twoja domena

Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.

Pomoc i wsparcie

Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.

Nieustanny rozwój

Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.

Płynne doświadczenie

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyUmów demo