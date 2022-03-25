Elastyczny kreatorstron o wysokiej konwersji
Zmieniaj odwiedzających w klientów dzięki skutecznym stronom docelowym, które łatwo stworzysz samodzielnie.
Usługa, która ma wszystko, czego potrzebujesz
Zamień pomysł w produkt — twórz strony do sprzedaży usług, kursów, webinarów, produktów cyfrowych lub czegokolwiek innego. Przyciągaj klientów newsletterami, stronami podziękowań, czatami live i innymi formami komunikacji.
Ciesz się procesem
W naszej kolekcji znajdziesz dziesiątki bloków do różnych treści: korzyści, usługi, formularze, call to action, profile zespołu, mapy — wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć atrakcyjną stronę dla produktów lub usług, które ludzie chcą kupować od razu.
- Edytor wizualny
- Przeciągaj i upuszczaj bloki, uzupełniaj treść — i Twoja strona jest gotowa!
- Szablony tematyczne
- Zacznij od gotowego szablonu idealnie dopasowanego do Twojego biznesu.
Niech AI zrobi to za Ciebie
Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!
Opowie Twoją historię
- Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.
Zawsze gotowe do pomocy
- Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.
Idealne szkice za każdym razem
- Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.
Sprzedawaj nawet wtedy, gdy odpoczywasz
Celem stron docelowych jest konwersja, a strony 🌱kvitly świetnie się w tym sprawdzają. Wyglądają dobrze na ekranach każdej wielkości, możesz tworzyć dowolne formularze elastycznym kreatorem i zbierać potrzebne dane. Automatyzacje pomogą komunikować się z klientami, natychmiast wysyłać lead magnety lub dostarczać płatne produkty cyfrowe.
- Wygodny marketing
- Buduj skuteczne strategie marketingowe dzięki wbudowanej analityce i dostępnym integracjom.
- CRM system
- Wszystkie zamówienia są zebrane w jednej sekcji, co ułatwia ich śledzenie i realizację.
Otrzymuj płatności natychmiast
Łatwo włącz płatności online za swoje usługi dzięki naszym wbudowanym integracjom z bankami i operatorami płatności.
To oczywiste
Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly
Hosting
- Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.
Responsywność
- Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.
Twoja domena
- Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.
Pomoc i wsparcie
- Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.
Nieustanny rozwój
- Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.
Płynne doświadczenie
- Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!